फर्जी डिग्री से वकील बन कराया था नामांकन, दिल्ली की कोर्ट ने नहीं दी जमानत

Dec 17, 2025 05:06 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली | निखिल पाठक
साकेत जिला अदालत ने एक फर्जी कानून की डिग्री और जाली दस्तावेजों के आधार पर वकील के रूप में नामांकन कराने के आरोपी को राहत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और मामले में साजिश की परतें खोलने के लिए हिरासत में उससे पूछताछ आवश्यक हो सकती है। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शुनाली गुप्ता की अदालत ने दिया। अदालत आरोपी जे. वंसंथन की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थीं।

अदालत ने आदेश में कहा कि आरोप सिर्फ आवेदक तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जांच में ऐसे अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं, जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिल्ली बार काउंसिल में नामांकन कराने वाला एक सिंडिकेट चला रहे हैं। अदालत ने कहा कि इस पूरे षड्यंत्र को उजागर करने और सिंडिकेट के अन्य सदस्यों तक पहुंचने के लिए आरोपी से हिरासत में पूछताछ जरूरी है। इसलिए इस स्तर पर अग्रिम जमानत देने का कोई आधार नहीं बनता।

अक्तूबर में दर्ज हुई थी प्राथमिकी

आरोप है कि वंसंथन ने कानून की फर्जी डिग्री और मार्कशीट के जरिए दिल्ली बार काउंसिल में वकील के रूप में नामांकन हासिल किया। बाद में दस्तावेजों की जांच में उनके जाली होने का खुलासा हुआ, जिसके बाद उन्हें वकालत से निलंबित कर दिया गया। अग्रिम जमानत की मांग करते हुए आरोपी ने अदालत को बताया कि उसने उत्तर प्रदेश की भारतीय शिक्षा परिषद से कानून की पढ़ाई की थी और कुछ बिचौलियों के जरिए बार काउंसिल में नामांकन के लिए आवेदन किया। उसने दावा किया कि उसने नामांकन कराने के लिए दो लोगों को 95 हजार रुपये नकद दिए थे और बाद में उसे पता चला कि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के नाम से जारी फर्जी दस्तावेज उसकी जानकारी के बिना जमा कर दिए गए।

हालांकि, अदालत ने अपने आदेश में कहा कि आरोपी ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई नहीं की है और जिस भारतीय शिक्षा परिषद से उसने पढ़ाई करने का दावा किया है, वह फिलहाल कानून की डिग्री देने के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय नहीं है। इस मामले में वंसंथन के खिलाफ आठ अक्तूबर 2025 को हौज खास थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत ने स्पष्ट किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को फिलहाल कोई राहत नहीं दी जा सकती।

