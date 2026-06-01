दिल्ली साकेत बिल्डिंग हादसा: अब भी कुछ के दबे होने की आशंका, मलबा हटाना जारी
दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलाजाब में इमारत गिरने के बाद NDRF और पुलिस का बचाव अभियान लगातार जारी है। मलबे को हटाने के लिए एक हाइड्रा क्रेन और दो बड़ी क्रेनें लगाई गई हैं।
दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलाजाब इलाके में इमारत गिरने के 48 घंटे बाद भी राहत एवं बचाव अभियान लगातार जारी है। अधिकारियों का कहना है कि मलबा पूरी तरह हटाने में अभी 24 घंटे से अधिक समय लग सकता है। हादसे के बाद से एनडीआरएफ, दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस और अन्य एजेंसियां संयुक्त रूप से मौके पर काम कर रही हैं। मलबे को हटाने के लिए एक हाइड्रा क्रेन और दो बड़ी क्रेनें लगाई गई हैं। अब तक करीब 55 ट्रक मलबा हटाया जा चुका है।
एनडीआरएफ के अधिकारियों के अनुसार, हादसे के समय इमारत के साथ बने ढाबे में लोगों के मौजूद होने की सूचना मिली थी। इसी वजह से शुरुआती चरण में बचाव दलों की प्राथमिकता ढाबे के ऊपर गिरे मलबे को जल्द से जल्द हटाने की रही, ताकि वहां कोई व्यक्ति फंसा हो तो उसे सुरक्षित निकाला जा सके।
अधिकारियों ने बताया कि ढाबे वाले हिस्से का मलबा पूरी तरह साफ कर दिया गया है और रविवार शाम के बाद से वहां से कोई व्यक्ति नहीं मिला है। फिलहाल करीब 250 गज क्षेत्र में मलबा फैला हुआ है, जो मुख्य रूप से उसी स्थान पर मौजूद है जहां बहुमंजिला इमारत खड़ी थी। बचावकर्मी अब इस पूरे हिस्से को व्यवस्थित तरीके से साफ कर रहे हैं। अधिकारियों का अनुमान है कि मंगलवार शाम तक शेष मलबा भी हटा लिया जाएगा।
राहत कार्य में सामने आ रही है कई चनौतियां
हालांकि राहत कार्य में कई चुनौतियां सामने आ रही हैं। घटना स्थल पर जगह काफी कम है और हादसे के बाद पास की एक इमारत झुक गई है। उसके गिरने की आशंका को देखते हुए उसे जैक लगाकर सहारा दिया गया है।
मंगवाए गार्डर, जगह कम होने से दिक्कतें
साथ ही अतिरिक्त गार्डर भी मंगवाए गए हैं, ताकि बचाव अभियान के दौरान आसपास की संरचना सुरक्षित रहे और किसी नए हादसे की आशंका न हो। जगह कम होने के चलते एक साथ कई क्रेन काम नहीं कर पा रही है। जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है और जगह बन रही है, उससे बचाव कार्य में तेजी आ रही है। सोमवार शाम के बाद से एक साथ कई क्रेन काम कर सकेंगी।
लोगों के दबे होने की आशंका
मौके पर मौजूद जसंवत यादव ने बताया कि जिस इमारत का हिस्सा ढहा, उसका व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था। इमारत में कई कार्यालय संचालित होते थे। हालांकि शनिवार और रविवार को अधिकांश कार्यालय बंद रहते हैं, लेकिन कुछ दफ्तरों में कर्मचारियों और अन्य लोगों का आना-जाना बना रहता है।
हादसे के समय इमारत में कई लोग थे मौजूद
लोगों का दावा है कि हादसे के समय भी इमारत में कई लोग मौजूद थे। इसी वजह से आशंका जताई जा रही है कि मलबे के नीचे अभी भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि कई लोग अभी भी लापता हैं, जिनके मोबाइल की लोकेशन घटनास्थल की ही दिखाई दे रही है। ऐसे में वह मलबे के नीचे हो सकते हैं।
मलबे में फंसने की दशा में जीवित बचने की संभावना कम
हालांकि दुर्घटना को दो दिन से अधिक समय बीत चुका है। ऐसे में यदि कोई व्यक्ति मलबे में फंसा हुआ है तो उसके जीवित बचने की संभावना बेहद कम मानी जा रही है। इसके बावजूद एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीमें पूरी सावधानी के साथ मलबा हटा रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि बचाव कार्य के दौरान यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि मलबा नीचे की ओर न धंसे, ताकि यदि कहीं कोई जीवित व्यक्ति फंसा हो तो उसकी सुरक्षा बनी रहे।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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