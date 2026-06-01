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क्यों छात्रों का पसंदीदा दिल्ली का सैदुलाजाब? जहां थी चहल-पहल, अब वहां सन्नाटा

Krishna Bihari Singh लाइव हिन्दुस्तान, राजन शर्मा, नई दिल्ली
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प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का केंद्र दिल्ली का सैदुलाजाब गांव शनिवार को हुए भीषण इमारत हादसे के बाद पूरी तरह थम गया है। जहां पहले चहल-पहल नजर आती थी अब वहां सन्नाटा पसरा है।

क्यों छात्रों का पसंदीदा दिल्ली का सैदुलाजाब? जहां थी चहल-पहल, अब वहां सन्नाटा

दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलाजाब गांव आम दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों छात्रों की गतिविधियों से गुलजार रहता है। संकरी गलियों में सुबह से देर रात तक छात्रों की आवाजाही, लाइब्रेरी में पढ़ाई, चाय की दुकानों पर चर्चाएं और सस्ते ढाबों पर जुटने वाली भीड़ इस इलाके की पहचान रही है। लेकिन शनिवार शाम हुए इमारत हादसे के बाद यहां का माहौल पूरी तरह बदल गया है। जहां पहले चहल-पहल दिखाई देती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है।

शनिवार को यहां हुए हादसे के बाद अब सोमवार को पूरे दिन इलाके में पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के वाहन ही नजर आए। आम दिनों में छात्रों और स्थानीय लोगों से भरी रहने वाली गलियां लगभग खाली दिखाई दीं। कई छात्र अपने कमरों में ही रहने को मजबूर हैं, जबकि कुछ ने अस्थायी रूप से दूसरे इलाकों का रुख कर लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद लोगों में डर और चिंता का माहौल है। मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका के चलते बचाव अभियान जारी है और हर कोई राहत कार्य के पूरा होने का इंतजार कर रहा है।

क्यों महत्वपूर्ण हो गया है सैदुलाजाब गांव?

पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सैदुलाजाब गांव एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। साकेत मेट्रो स्टेशन के नजदीक होने और अपेक्षाकृत कम किराये पर कमरे, पीजी और फ्लैट उपलब्ध होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र यहां रहते हैं। इलाके में कई लाइब्रेरी, को-वर्किंग स्पेस, इंटरनेट कैफे और छोटे रेस्तरां मौजूद हैं, जो छात्रों की जरूरतों को पूरा करते हैं। अब आलम यह है कि इस बिल्डिंग हादसे के बाद से पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई है।

पूरा इलाका किया बंद

दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को बंद कर दिया है। राहत कार्य में बाधा न आए और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने हादसा स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सोमवार को पुलिस ने घटनास्थल की ओर आने वाली सड़क को बंद कर दिया। इसके अलावा आसपास की दुकानों, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी अगले दो दिनों के लिए बंद करा दिया गया है। रविवार को राहत कार्य की धीमी गति को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इलाके में आम लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है, ताकि बचाव अभियान बिना किसी व्यवधान के पूरा किया जा सके।

घटनास्थल के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

इमारत गिरने के बाद घटनास्थल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें मलबे के विशाल ढेर, राहत एवं बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीमें तथा भारी मशीनों से मलबा हटाने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। कई वीडियो स्थानीय लोगों और छात्रों ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किए हैं।

हादसे के वीडियो वायरल

सोशल मीडिया पर लोग हादसे को लेकर दुख और चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वहीं राहत कार्य की गति और इमारतों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। एक वायरल वीडियो में इमारत को लाइव गिरते हुए दिखाया गया है, हादसे के समय इमारत के बाहर एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है। जैसे ही चालक ने गाड़ी आगे की वैसे ही पूरी इमारत भराभरा कर गिर गई। गाड़ी आगे करने के चलते चालक की जान बच गई।

Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


संक्षिप्त विवरण

कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


विस्तृत बायो

परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।

पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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