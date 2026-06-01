क्यों छात्रों का पसंदीदा दिल्ली का सैदुलाजाब? जहां थी चहल-पहल, अब वहां सन्नाटा
प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों का केंद्र दिल्ली का सैदुलाजाब गांव शनिवार को हुए भीषण इमारत हादसे के बाद पूरी तरह थम गया है। जहां पहले चहल-पहल नजर आती थी अब वहां सन्नाटा पसरा है।
दिल्ली के साकेत मेट्रो स्टेशन के पास सैदुलाजाब गांव आम दिनों में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले हजारों छात्रों की गतिविधियों से गुलजार रहता है। संकरी गलियों में सुबह से देर रात तक छात्रों की आवाजाही, लाइब्रेरी में पढ़ाई, चाय की दुकानों पर चर्चाएं और सस्ते ढाबों पर जुटने वाली भीड़ इस इलाके की पहचान रही है। लेकिन शनिवार शाम हुए इमारत हादसे के बाद यहां का माहौल पूरी तरह बदल गया है। जहां पहले चहल-पहल दिखाई देती थी, वहां अब सन्नाटा पसरा हुआ है।
शनिवार को यहां हुए हादसे के बाद अब सोमवार को पूरे दिन इलाके में पुलिस, एनडीआरएफ और अन्य एजेंसियों के वाहन ही नजर आए। आम दिनों में छात्रों और स्थानीय लोगों से भरी रहने वाली गलियां लगभग खाली दिखाई दीं। कई छात्र अपने कमरों में ही रहने को मजबूर हैं, जबकि कुछ ने अस्थायी रूप से दूसरे इलाकों का रुख कर लिया है। स्थानीय लोगों का कहना है कि हादसे के बाद लोगों में डर और चिंता का माहौल है। मलबे में अभी भी लोगों के दबे होने की आशंका के चलते बचाव अभियान जारी है और हर कोई राहत कार्य के पूरा होने का इंतजार कर रहा है।
क्यों महत्वपूर्ण हो गया है सैदुलाजाब गांव?
पिछले कुछ वर्षों में यूपीएससी, एसएससी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए सैदुलाजाब गांव एक प्रमुख केंद्र बनकर उभरा है। साकेत मेट्रो स्टेशन के नजदीक होने और अपेक्षाकृत कम किराये पर कमरे, पीजी और फ्लैट उपलब्ध होने के कारण बड़ी संख्या में छात्र यहां रहते हैं। इलाके में कई लाइब्रेरी, को-वर्किंग स्पेस, इंटरनेट कैफे और छोटे रेस्तरां मौजूद हैं, जो छात्रों की जरूरतों को पूरा करते हैं। अब आलम यह है कि इस बिल्डिंग हादसे के बाद से पूरे इलाके की तस्वीर बदल गई है।
पूरा इलाका किया बंद
दिल्ली पुलिस ने पूरे इलाके को बंद कर दिया है। राहत कार्य में बाधा न आए और भीड़ को नियंत्रित किया जा सके, इसके लिए दिल्ली पुलिस ने हादसा स्थल के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। सोमवार को पुलिस ने घटनास्थल की ओर आने वाली सड़क को बंद कर दिया। इसके अलावा आसपास की दुकानों, रेस्तरां और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी अगले दो दिनों के लिए बंद करा दिया गया है। रविवार को राहत कार्य की धीमी गति को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी देखी गई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने इलाके में आम लोगों की आवाजाही पर भी रोक लगा दी है, ताकि बचाव अभियान बिना किसी व्यवधान के पूरा किया जा सके।
घटनास्थल के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल
इमारत गिरने के बाद घटनास्थल के कई वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं। इनमें मलबे के विशाल ढेर, राहत एवं बचाव कार्य में जुटी एनडीआरएफ और दमकल विभाग की टीमें तथा भारी मशीनों से मलबा हटाने के दृश्य दिखाई दे रहे हैं। कई वीडियो स्थानीय लोगों और छात्रों ने अपने मोबाइल फोन से रिकॉर्ड किए हैं।
हादसे के वीडियो वायरल
सोशल मीडिया पर लोग हादसे को लेकर दुख और चिंता व्यक्त कर रहे हैं, वहीं राहत कार्य की गति और इमारतों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठा रहे हैं। एक वायरल वीडियो में इमारत को लाइव गिरते हुए दिखाया गया है, हादसे के समय इमारत के बाहर एक गाड़ी खड़ी दिखाई दे रही है। जैसे ही चालक ने गाड़ी आगे की वैसे ही पूरी इमारत भराभरा कर गिर गई। गाड़ी आगे करने के चलते चालक की जान बच गई।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
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