दिल्ली के सैदुलाजाब में अवैध बनी इमारतें होंगी सील, MCD का नोटिस
MCD ने सैदुलाजाब में एक अवैध इमारत गिरने के बाद वहां अवैध तरीके से बनी इमारतों को सील करने का नोटिस भेजा है। इसके साथ ही एमसीडी प्रशासन ने मंगलवार शाम को सैदुलाजाब में इमारत गिरने के मामले में रिपोर्ट जारी की है।
दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी प्रशासन ने साकेत में स्थित सैदुलाजाब में कई अवैध तरह से बनाई गई 14 इमारतों की पहचान कर अब तक सील करने के नोटिस भेजे हैं। इस साथ ही, दिल्ली के अन्य स्थानों पर भी एमसीडी प्रशासन ने अवैध निर्माण के तहत बनाई गई इमारतों की पहचान की करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा सैदुलाजाब में इमारत गिरने के मामले के संबंध में एमसीडी प्रशासन ने मंगलवार शाम को रिपोर्ट जारी की।
इसके मद्देनजर निगम प्रशासन ने बताया कि जिस स्थान पर इमारत गिरी वह संपत्ति 300 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्थित है। इस इमारत में बेसमेंट, पहले एवं दूसरे फ्लोर का निर्माण 12 से 13 वर्ष पहले पूरा किया गया था जबकि तीसरे एवं चौथे फ्लोर का निर्माण हाल के वर्षों में किया गया था। यह इमारत एक अनधिकृत कॉलोनी में स्थित है, जो नियमितीकरण के लिए चिन्हित 1511 कॉलोनियों में शामिल नहीं है।
80 से 90 ट्रकों के जरिए हटाया मलबा
30 मई को शाम को लगभग 7 बजकर 55 मिनट पर जोन के कंट्रोल रूम में इस इमारत के गिरने की सूचना फोन के जरिए प्राप्त हुई। इस मामले में अब तक एमसीडी की टीमों ने विभिन्न मशीनों, उपकरणों के जिए 80 से 90 ट्रक से मलबा को हटाया एवं साफ किया जा चुका है। अभी भी मलबा हटाने का कार्य जारी है।
उल्लंघनकर्ताओं पर होगी कार्रवाई
निगम अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली के सभी बारह जोन में अवैध निर्माण के तहत बनाई जा रही इमारतों व भवनों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत दक्षिण जोन में सैदुलाजाब में लगातार अवैध तरह से निर्माण की गई इमारतों की पहचान की जा रही है।
बिल्डरों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई
अब ऐसी 14 इमारतों की पहचान कर उनके खिलाफ सील करने के नोटिस जारी किए गए हैं। इसके अतिरिक्त उल्लंघनकर्ताओं के साथ अवैध रूप से निर्माण करने और बिना नक्शे के इमारत बनाने वाले बिल्डरों के खिलाफ भी सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसे लेकर एमसीडी के बिल्डिंग विभाग के साथ अन्य विभागों को निरीक्षण और निगरानी के निर्देश दिए हैं।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
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