फर्जी यौन उत्पीड़न केस से पहुंचा छवि को नुकसान, BSF जवान को कोर्ट दिलाएगा 10 लाख

दिल्ली की एक अदालत ने सीमा सुरक्षा बल (BSF) के एक अधिकारी को 10 लाख रुपये का मुआवजा देने का फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि एक सहयोगी की ओर से उन पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के झूठे आरोपों से उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और मानसिक उत्पीड़न हुआ, जबकि उनका तीन दशक से अधिक का सेवा रिकॉर्ड बेदाग रहा है।

यह फैसला जिला न्यायाधीश गुंजन गुप्ता ने साकेत कोर्ट, नई दिल्ली में सुनाया गया है। अदालत ने इस सिविल मुकदमे का फैसला आंशिक रूप से अधिकारी के पक्ष में सुनाया, जिनकी पैरवी अधिवक्ता बिजेंद्र सिंह ने मुफ्त में की थी। अधिकारी ने 2016 में उनके खिलाफ कई यौन उत्पीड़न की शिकायतें दर्ज होने के बाद मुआवजे की मांग की थी।

अदालत ने कहा कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न एक गंभीर अपराध है, लेकिन झूठे आरोप भी उतने ही गंभीर हैं, क्योंकि वे किसी व्यक्ति के सम्मान के साथ जीने के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करते हैं और पेशेवर प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत जीवन दोनों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। अदालत ने यह भी कहा कि जब ऐसी शिकायतें निराधार पाई जाती हैं, तो वे समाज और कार्यस्थल में तेजी से फैलती हैं, जिससे एक आरोपी अधिकारी को कलंक के साथ जीने के लिए मजबूर होना पड़ता है।

न्यायाधीश ने माना कि शिकायतें झूठी, मनगढ़ंत और व्यक्तिगत द्वेष से प्रेरित थीं। अधिकारी की पेशेवर प्रतिष्ठा तीन दशकों से अधिक की बेदाग सेवा से बनी थी,उसे सहकर्मियों और परिवार के सदस्यों के बीच धूमिल पाया गया। अदालत ने कहा, "शिकायतों ने सहकर्मियों और परिवार के बीच वादी की छवि और प्रतिष्ठा को धूमिल कर दिया और उसे अनावश्यक जांच प्रक्रियाओं के अधीन किया।" बीएसएफ की ओर से की गई एक जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया कि आरोप प्रथम दृष्टया झूठे और तुच्छ थे। इसमें यह दर्ज किया गया था कि कथित घटना के समय अधिकारी कार्यालय में मौजूद नहीं था और शिकायतों के बीच विरोधाभास मौजूद था।

पीओएसएच अधिनियम (POSH Act) के तहत आंतरिक शिकायत समिति ने भी अधिकारी को आरोपों से बरी कर दिया, क्योंकि आरोपों का समर्थन करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला। इंस्पेक्टर जनरल ने भी रिपोर्ट का समर्थन किया, जिसमें शुरुआती शिकायत दर्ज करने में देरी और कथित घटना के दिन मौजूद महिला कर्मचारियों से कोई पुष्टि न होने का जिक्र किया गया था। अदालत ने दर्ज किया कि ये निष्कर्ष अंतिम थे और इन्हें चुनौती नहीं दी गई। अदालत ने आगे कहा कि प्रतिवादी ने बार-बार मौके दिए जाने के बावजूद कोई लिखित बयान दाखिल नहीं किया, जिसके कारण वादी के आरोपों को स्वीकार कर लिया गया।

अधिकारी ने 30 लाख रुपये के मुआवजे की मांग की थी। अदालत ने माना कि वेतन और पेंशन लाभों के अनुमानित नुकसान को इसमें शामिल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वे हुए नहीं थे। हालांकि, 35 साल से अधिक के उनके बेदाग सेवा रिकॉर्ड, आरोपों की गंभीरता, झेले गए कलंक और शिकायतों के झूठे साबित होने को ध्यान में रखते हुए, अदालत ने मुकदमे की लागत के साथ 10 लाख रुपये का मुआवजा दिया।