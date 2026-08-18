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दिल्ली की सैनिक फार्म कॉलोनी वैध या अवैध? 2 महीने के भीतर लें फैसला, HC का आदेश

By Krishna Bihari Singh
लाइव हिन्दुस्तान
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दक्षिण दिल्ली की सैनिक फार्म कॉलोनी के भविष्य पर जल्द फैसला सामने आ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे कॉलोनी को वैध करने पर दो महीने में फैसला लें।

Delhi High Court
दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि सैनिक फार्म कॉलोनी को नियमित करने पर दो महीने में फैसला लिया जाए।

हेमलता कौशिक, नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दक्षिण दिल्ली की सैनिक फार्म कॉलोनी के भविष्य पर फैसला लें। अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे इस कॉलोनी को नियमित यानी वैध करने के मुद्दे पर दो महीने के भीतर कोई फैसला लें। अदालत ने कहा कि भले ही कॉलोनी में पूरा निर्माण अवैध है, लेकिन अब समय आ गया है कि अधिकारी कोई योजना लाकर इसके भविष्य पर फैसला लें।

बचाने की कोशिश करें

मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि आप विकास शुल्क ले सकते हैं। आप कुछ तरह के निर्माणों को बचा सकते हैं। आप ऐसी योजना ला सकते हैं जिसमें कुछ निर्माणों को गिराना जरूरी हो। सर्वे करें, प्लान तैयार करें। जितना हो सके, बचाने की कोशिश करें।

फैसला लेने का टाइम आ गया

पीठ ने आगे कहा कि अदालत को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फैसला कैसे लिया जाएगा। अब फैसला लेने का समय आ गया है। सैनिक फार्म के निवासियों को अपने भविष्य का पता होना चाहिए। पीठ ने केन्द्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) व दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 13 अगस्त, 2025 के आदेश के तहत इस मुद्दे पर बैठक करें और उसका नतीजा मंत्रालय के सक्षम अधिकारी द्वारा शपथ-पत्र के रूप में पीठ के सामने पेश करें।

निवासियों को शुरू से पता था भविष्य

एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि सरकार इस मामले पर तभी कोई व्यापक नजरिए से विचार कर सकती है, जब डीडीए की ओर से तैयार दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) 2047 को केन्द्र की मंजूरी मिल जाए और उसे ठीक से पब्लिश कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कॉलोनी के निवासियों को शुरू से ही इसके भविष्य के बारे में पता था।

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दो महीने के भीतर करें बैठक

यह देखते हुए कि एमपीडी 2047 को केन्द्र की मंजूरी मिलने में कुछ समय लग सकता है। यह पब्लिश होने के बाद ही लागू होगा पीठ ने अधिकारियों से नियमितिकरण के मुद्दे पर दो महीने के भीतर बैठक करने को कहा है।

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अधिकारियों को दी दो महीने की मोहलत

अदालत ने आदेश दिया कि कार्रवाई संबंधित अधिकारियों द्वारा आज से दो महीने के भीतर पूरी की जाए। साथ ही पीठ ने मामले को नवंबर में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। पीठ सैनिक फार्म कॉलोनी को नियमित करने से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा कि फैसला अधिकारियों को ही लेना होगा क्योंकि वे इस मामले को अनिश्चित काल तक लटकाए नहीं रख सकते।

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Krishna Bihari Singh

लेखक के बारे में

Krishna Bihari Singh

कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )


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कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।


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परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।

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पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।

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