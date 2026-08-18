दिल्ली की सैनिक फार्म कॉलोनी वैध या अवैध? 2 महीने के भीतर लें फैसला, HC का आदेश
दक्षिण दिल्ली की सैनिक फार्म कॉलोनी के भविष्य पर जल्द फैसला सामने आ सकता है। दिल्ली हाई कोर्ट ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे कॉलोनी को वैध करने पर दो महीने में फैसला लें।
हेमलता कौशिक, नई दिल्ली
दिल्ली हाई कोर्ट ने मंगलवार को अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे दक्षिण दिल्ली की सैनिक फार्म कॉलोनी के भविष्य पर फैसला लें। अदालत ने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे इस कॉलोनी को नियमित यानी वैध करने के मुद्दे पर दो महीने के भीतर कोई फैसला लें। अदालत ने कहा कि भले ही कॉलोनी में पूरा निर्माण अवैध है, लेकिन अब समय आ गया है कि अधिकारी कोई योजना लाकर इसके भविष्य पर फैसला लें।
बचाने की कोशिश करें
मुख्य न्यायाधीश देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस तेजस करिया की पीठ ने मौखिक रूप से कहा कि आप विकास शुल्क ले सकते हैं। आप कुछ तरह के निर्माणों को बचा सकते हैं। आप ऐसी योजना ला सकते हैं जिसमें कुछ निर्माणों को गिराना जरूरी हो। सर्वे करें, प्लान तैयार करें। जितना हो सके, बचाने की कोशिश करें।
फैसला लेने का टाइम आ गया
पीठ ने आगे कहा कि अदालत को इस बात से कोई मतलब नहीं है कि फैसला कैसे लिया जाएगा। अब फैसला लेने का समय आ गया है। सैनिक फार्म के निवासियों को अपने भविष्य का पता होना चाहिए। पीठ ने केन्द्रीय आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय, दिल्ली सरकार, दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) व दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) के अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे 13 अगस्त, 2025 के आदेश के तहत इस मुद्दे पर बैठक करें और उसका नतीजा मंत्रालय के सक्षम अधिकारी द्वारा शपथ-पत्र के रूप में पीठ के सामने पेश करें।
निवासियों को शुरू से पता था भविष्य
एडिशनल सॉलिसिटर जनरल चेतन शर्मा ने कहा कि सरकार इस मामले पर तभी कोई व्यापक नजरिए से विचार कर सकती है, जब डीडीए की ओर से तैयार दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी) 2047 को केन्द्र की मंजूरी मिल जाए और उसे ठीक से पब्लिश कर दिया जाए। उन्होंने कहा कि कॉलोनी के निवासियों को शुरू से ही इसके भविष्य के बारे में पता था।
दो महीने के भीतर करें बैठक
यह देखते हुए कि एमपीडी 2047 को केन्द्र की मंजूरी मिलने में कुछ समय लग सकता है। यह पब्लिश होने के बाद ही लागू होगा पीठ ने अधिकारियों से नियमितिकरण के मुद्दे पर दो महीने के भीतर बैठक करने को कहा है।
अधिकारियों को दी दो महीने की मोहलत
अदालत ने आदेश दिया कि कार्रवाई संबंधित अधिकारियों द्वारा आज से दो महीने के भीतर पूरी की जाए। साथ ही पीठ ने मामले को नवंबर में आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। पीठ सैनिक फार्म कॉलोनी को नियमित करने से जुड़ी कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा कि फैसला अधिकारियों को ही लेना होगा क्योंकि वे इस मामले को अनिश्चित काल तक लटकाए नहीं रख सकते।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
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