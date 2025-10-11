भाई दूज पर महिलाओं का दिल्ली सरकार देगी तोहफा, फ्री बस यात्रा का मिलेगा पिंक कार्ड

दिल्ली सरकार जल्द ही महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए 'सहेली' पिंक कार्ड लॉन्च करने जा रही है, जो राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड (NCMC) पर आधारित होगा और इसका उपयोग डीटीसी बसों के साथ-साथ मेट्रो में भी किया जा सकेगा, जिससे मुफ्त यात्रा की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल हो जाएगी।

दिल्ली की सड़कों पर अब महिलाओं और ट्रांसजेंडर यात्रियों के लिए एक नया अनुभव शुरू होने वाला है। दिल्ली सरकार की 'सहेली' पिंक कार्ड योजना बसों में मुफ्त यात्रा को और आसान और डिजिटल बनाने जा रही है। यह कार्ड न केवल डीटीसी बसों में बल्कि मेट्रो और अन्य सार्वजनिक परिवहन में भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। परिवहन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, "पिंक कार्ड की लॉन्चिंग भाई दूज के आसपास होगी। मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, इसे चरणबद्ध तरीके से लागू किया जाएगा।"

तीन रंग, तीन सुविधाएं पिंक कार्ड: दिल्ली की महिलाओं और ट्रांसजेंडर निवासियों के लिए मुफ्त बस यात्रा।

ब्लू कार्ड: सामान्य यात्रियों के लिए प्रीपेड मोबिलिटी कार्ड।

ऑरेंज कार्ड: मासिक पास धारकों, जैसे छात्रों और वरिष्ठ नागरिकों, के लिए डिजिटल पास। इन कार्डों को राष्ट्रीय सामान्य गतिशीलता कार्ड (NCMC) के तौर पर डिजाइन किया गया है, जो बसों, मेट्रो और अन्य परिवहन साधनों में एकसमान यात्रा का अनुभव देगा। खास बात यह है कि पिंक कार्ड केवल दिल्ली के निवासियों के लिए होगा, जिसके लिए वैध दिल्ली पता प्रमाण जरूरी होगा।

डिजिटल सुविधा और पारदर्शिता अभी तक डीटीसी बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा के लिए कागजी टिकट दिए जाते थे, लेकिन अब पिंक कार्ड इस प्रक्रिया को डिजिटल और पारदर्शी बनाएगा। सभी डीटीसी बसों में कार्ड रीडिंग मशीनें लगाई जा चुकी हैं, और डीआईएमटीएस की क्लस्टर बसों में भी यह काम जल्द पूरा हो जाएगा।