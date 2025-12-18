गाजियाबाद में बनेगा 10 KM लंबा नाला, दिल्ली-यमुनोत्री मार्ग को जलभराव से मिलेगी मुक्ति

संक्षेप: दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग पर जलभराव और गड्ढों की समस्या खत्म करने के लिए 10 किलोमीटर लंबे नाले का निर्माण किया जाएगा। जिला प्रशासन ने इसकी डीपीआर तैयार कर शासन को भेज दी है, जिसके मंजूर होते ही लोनी और शिव विहार के हजारों लोगों को राहत मिलेगी।

दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग पर जलनिकासी के लिए 10 किलोमीटर लंबा नाला बनाने की तैयारी शुरू हो गई है। प्रशासन ने प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। प्रस्ताव को मंजूरी मिलने पर नाला निर्माण कार्य शुरू होगा।

दिल्ली-सहारनपुर मार्ग पर जल निकासी का इंतजाम नहीं है। जलभराव होने पर राहगीरों को सबसे ज्यादा परेशानी शिव विहार मेट्रो स्टेशन, बलराम नगर विद्युत उपकेंद्र के पास, लोनी तिराहा और अशोक विहार कॉलोनी के सामने होती है। बारिश के दिनों में घरों के बाहर काफी देर तक पानी भरा रहता है। यातायात व्यवस्था बुरी तरह चरमरा जाती है। इस कारण जाम रहता है। जलभराव के बाद रोड पर गहरे गड्ढे बन जाते हैं। इससे हादसा होने का खतरा रहता है।

इस समय लोनी बॉर्डर थाने के सामने, इंद्रापुरी कॉलोनी, बलराम नगर कॉलोनी, लोनी तिराहा कट, लोनी थाने के सामने, रामेश्वर पार्क कॉलोनी के पास रोड पर गड्ढे हैं। सड़क पर गड्ढे होने से दोपहिया वाहन सवार और ई-रिक्शा चालक चोटिल हो चुके रहे हैं। स्थानीय लोग जल निकासी की कई बार मांग कर चुके हैं। प्रशासन ने जलनिकासी के लिए करीब 10 किलोमीटर लंबा नाला बनाने की कार्य योजना तैयार की है।

अधिकारियों ने बताया कि नाले के निर्माण कार्य के लिए डीपीआर बनाई जा रही है। इससे शासन को भेजा जाएगा। शासन से परियोजना को मंजूरी मिलते ही निर्माण शुरू करा दिया जाएगा। नाला बनने से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी।

यमुनोत्री मार्ग की मरम्मत के लिए बजट पहले ही मंजूर हुआ दिल्ली-सहारनपुर यमुनोत्री मार्ग की मरम्मत के लिए करीब 32 करोड़ रुपये का बजट मंजूर हो गया है। पहली किस्त मिल गई है। अगले महीने से काम शुरू हो जाएगा। इस समय मेट्रो स्टेशन और शिव विहार मेट्रो स्टेशन के नीचे गड्ढे हैं। ट्रोनिका सिटी थाना क्षेत्र में पुश्ता पुलिस चौकी के पास रोड पर गड्ढों के चलते राहगीर परेशानी उठा रहे हैं।

दो से तीन माह में कार्य शुरू होने की उम्मीद जल निगम की सीएंडडीएस विंग नाले का निर्माण कराएगी। शासन चाहता है कि जलनिकासी के बेहतर इंतजाम हों। जल निगम निर्माण की डीपीआर बना रहा है। इसके मंजूर होने के बाद दो से तीन माह में नाले का निर्माण शुरू हो जाएगा। नाला बनने से बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिलेगी।