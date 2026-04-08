दिल्ली-सहारनपुर रेल ट्रैक होगा डबल; शामली मेरठ समेत कई जिलों के यात्रियों का सफर होगा आसान

दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण की तैयारी तेज हो गई। इसके लिए अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इस मार्ग के दोहरीकरण से गाजियाबाद के अलावा मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर के लोगों का सफर आसान हो सकेगा।

दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण की तैयारी तेज हो गई। इसके लिए अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इस मार्ग के दोहरीकरण से गाजियाबाद के अलावा मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर के लोगों का सफर आसान हो सकेगा। अभी इस रेल खंड पर सिंगल लाइन होने से ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए स्टेशन पर खड़ा करना पड़ता है।

दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग व्यस्त रेलखंड में आता है। करीब 175 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड से रोजाना कई प्रमुख ट्रेन के साथ अन्य पैसेंजर ट्रेन का भी संचालन होता है। पिछले साल रेलमंत्री ने इसके दोहरीकरण की घोषणा की थी। इसका निर्माण तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिल्ली-शाहदरा से शामली के बीच दोहरीकरण के लिए अंतिम निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य रेलवे तेजी से कर रहा है। रेल मंत्रालय ने इस 87 किलोमीटर लंबे रेल खंड के अंतिम चरण के सर्वे के लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया। इस परियोजना पर करीब एक हजार करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

सीपीआरओ के अनुसार, दोहरीकरण के बाद इस समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकेगी। डबल लाइन बनने से ट्रेनों का आवागमन अधिक सुचारू और तेज होगा। ट्रेनों को एक-दूसरे के गुजरने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा।

दोहरीकरण का कार्य दो चरणों में किया जाएगा सीपीआरओ के अनुसार, दोहरीकरण का कार्य दो चरणों में किया जाएगा। इस रेल मार्ग के दोहरीकरण के बाद दिल्ली से शामली, सहारनपुर पहले की अपेक्षा जल्दी पहुंच सकेंगे। इसका सबसे ज्यादा लाभ उन्हें होगा, जो अभी सिंगल लाइन होने के चलते अन्य विकल्पों के माध्यम से यहां जाते हैं। डबल लाइन होने से लोग ट्रेन से इन स्थानों पर जाने को प्राथमिकता देंगे। लंबी दूरी की एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की भी राह आसान हो जाएगी।