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काम की बात: दिल्ली-सहारनपुर रेल ट्रैक होगा डबल; शामली मेरठ समेत कई जिलों के यात्रियों का सफर होगा आसान

Apr 08, 2026 06:12 am ISTPraveen Sharma हिन्दुस्तान, गाजियाबाद, अमन वत्स
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दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण की तैयारी तेज हो गई। इसके लिए अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इस मार्ग के दोहरीकरण से गाजियाबाद के अलावा मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर के लोगों का सफर आसान हो सकेगा।  

दिल्ली-सहारनपुर रेल ट्रैक होगा डबल; शामली मेरठ समेत कई जिलों के यात्रियों का सफर होगा आसान

दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग के दोहरीकरण की तैयारी तेज हो गई। इसके लिए अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण का काम चल रहा है। इस मार्ग के दोहरीकरण से गाजियाबाद के अलावा मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली और सहारनपुर के लोगों का सफर आसान हो सकेगा। अभी इस रेल खंड पर सिंगल लाइन होने से ट्रेनों को क्रॉसिंग के लिए स्टेशन पर खड़ा करना पड़ता है।

दिल्ली-सहारनपुर रेल मार्ग व्यस्त रेलखंड में आता है। करीब 175 किलोमीटर लंबे इस रेलखंड से रोजाना कई प्रमुख ट्रेन के साथ अन्य पैसेंजर ट्रेन का भी संचालन होता है। पिछले साल रेलमंत्री ने इसके दोहरीकरण की घोषणा की थी। इसका निर्माण तीन साल में पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। दिल्ली-शाहदरा से शामली के बीच दोहरीकरण के लिए अंतिम निर्धारण सर्वेक्षण का कार्य रेलवे तेजी से कर रहा है। रेल मंत्रालय ने इस 87 किलोमीटर लंबे रेल खंड के अंतिम चरण के सर्वे के लिए बजट भी स्वीकृत कर दिया। इस परियोजना पर करीब एक हजार करोड़ रुपये की लागत का अनुमान है।

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सीपीआरओ के अनुसार, दोहरीकरण के बाद इस समस्या से काफी हद तक निजात मिल सकेगी। डबल लाइन बनने से ट्रेनों का आवागमन अधिक सुचारू और तेज होगा। ट्रेनों को एक-दूसरे के गुजरने के लिए रुकना नहीं पड़ेगा।

दोहरीकरण का कार्य दो चरणों में किया जाएगा

सीपीआरओ के अनुसार, दोहरीकरण का कार्य दो चरणों में किया जाएगा। इस रेल मार्ग के दोहरीकरण के बाद दिल्ली से शामली, सहारनपुर पहले की अपेक्षा जल्दी पहुंच सकेंगे। इसका सबसे ज्यादा लाभ उन्हें होगा, जो अभी सिंगल लाइन होने के चलते अन्य विकल्पों के माध्यम से यहां जाते हैं। डबल लाइन होने से लोग ट्रेन से इन स्थानों पर जाने को प्राथमिकता देंगे। लंबी दूरी की एक्सप्रेस और सुपरफास्ट ट्रेन चलाने की भी राह आसान हो जाएगी।

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यात्रियों को सहूलियत मिलेगी

यह रेल मार्ग गाजियाबाद समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई शहरों को दिल्ली से जोड़ता है। दिल्ली-शाहदरा-लोनी-शामली-टपरी (सहारनपुर) रेल मार्ग करीब 175 किलोमीटर लंबा है। इस रूट से एक्सप्रेस और पैसेंजर ट्रेन गुजरती हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री इस रूट का इस्तेमाल नौकरी, व्यापार, शिक्षा और अन्य आवश्यक कार्यों के लिए करते हैं। गाजियाबाद स्टेशन से प्रतिदिन बड़ी संख्या में यात्री ट्रेन पकड़ते हैं। अधिकारियों के अनुसार, ट्रैक के दोहरीकरण से न केवल ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी, बल्कि कम समय में यात्री अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे।

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Praveen Sharma

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Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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