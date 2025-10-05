delhi safdarjung hospital viral video sharing by aap allegations two patients on one bed दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीज, VIDEO शेयर कर भड़की AAP, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एक बेड पर 2 मरीज, VIDEO शेयर कर भड़की AAP

आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया पर एक वायरल वीडियो शेयर कर सरकारी अस्पतालों में बदइंतजामी के आरोप लगाए हैं। वायरल वीडियो में एक-एक बेड पर दो-दो महिला मरीज दिख रही हैं। विस्तृत जानकारी के लिए पढ़ें यह रिपोर्ट…

Krishna Bihari Singh हिन्दुस्तान, रणविजय सिंह, नई दिल्लीSun, 5 Oct 2025 10:17 PM
सोशल मीडिया पर दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जिसमें एक-एक बेड पर दो-दो महिला मरीज दिख रही हैं। कुछ मरीज फर्श पर भी बैठे दिख रहे हैं। अपनी मां के इलाज के लिए पहुंची एक युवती ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर आपबीती बताई है और स्वास्थ्य सुविधाओं की बदहाली बयान किया है। वहीं आम आदमी पार्टी (आप) ने भी सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को पोस्ट कर सरकारी अस्पतालों में चिकित्सा सुविधाएं बदहाल होने का आरोप लगाया है।

आप के प्रदेश संयोजक सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर पोस्ट कर आरोप लगाया है कि दिल्ली के अधिकतर सरकारी अस्पतालों का बुरा हाल है। आवश्यक दवाएं नहीं है। वीडियो में एक युवती और एक नर्स स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर नोकझोंक करती दिख रही हैं।

एक अन्य वीडियो में एक युवती कह रही है कि एम्स के बाद सफदरजंग अस्पताल दिल्ली का दूसरा सबसे अच्छा अस्पताल है। वह चार दिन से अपनी मां के इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में है। अस्पताल की हालत इतनी खराब है कि एक-एक बेड पर दो मरीज हैं। डॉक्टरों से बोलने पर कोई संज्ञान नहीं ले रहा है। मरीजों की हालत खराब है।

वायरल वीडियो के मामले पर सफदरजंग अस्पताल प्रशासन ने अधिकारिक तौर पर कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन अस्पताल के एक अधिकारी ने कहा कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के अलावा दूसरे राज्यों से भी मरीज स्थानांतरित होकर गंभीर अवस्था में सफदरजंग अस्पताल पहुंचते हैं।

एम्स की इमरजेंसी से भी मरीज स्थानांतरित कर सफदरजंग अस्पताल की इमरजेंसी में भेजे जाते हैं। स्थिति यह है कि इमरजेंसी में प्रतिदिन करीब डेढ़ हजार मरीज पहुंचते हैं। सफदरजंग अस्पताल में किसी मरीज को भर्ती लेने से इंकार करने की नीति नहीं है। इस वजह से हर मरीज को भर्ती लेना पड़ता है। इससे एक-एक बेड पर दो मरीज रखने पड़ते हैं। लिहाजा, अस्पताल में बेड भर्ती की दर सौ प्रतिशत से अधिक है।