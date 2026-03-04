Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

आग की लपटें, धुएं का गुबार; दिल्ली के सदर बाजार इलाके में दुकान में लगी भीषण आग

Mar 04, 2026 08:52 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिल्ली के सदर बाजार इलाके में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग यहां स्थित एक दुकान में लगी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गईं।

आग की लपटें, धुएं का गुबार; दिल्ली के सदर बाजार इलाके में दुकान में लगी भीषण आग

दिल्ली के सदर बाजार इलाके में भीषण आग लगने की खबर सामने आई है। आग यहां स्थित एक दुकान में लगी। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की 14 गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने की कोशिशों में जुट गईं।

जानकारी के मुताबिक घटना की जानकारी बुधवार शाम 4.30 बजे पहुंची। पीटीआई की तरफ से जारी किए गए एक वीडियो में एक दुकान से आग की ऊंची लपटें उठती और धुएं का उठता गुबार देखा जा सकता है।

इससे पहले दिल्ली के सीलमपुर इलाके में कपड़े की कई दुकानों में भीषण आग लग गई थी। अधिकारी ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई सूचना नहीं है।अधिकारी ने बताया, हमें शाम 4 बजकर 22 मिनट पर सीलमपुर के शांति मोहल्ला इलाके में कपड़े की एक दुकान में आग लगने की सूचना मिली। शुरुआत में हमने दमकल की चार गाड़ियां भेजीं लेकिन आग अन्य दुकानों में भी फैल गई। अब तक, हमने आग बुझाने के लिए 30 से अधिक दमकल गाड़ियां भेजी हैं।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में होली पर सीजन का सबसे गर्म दिन , कहां कितना तापमान
ये भी पढ़ें:मैं आशा करती हूं कि रंगों का यह त्योहार..., होली पर दिल्ली की CM रेखा गुप्ता
ये भी पढ़ें:'शराब माफिया को तोहफा', दिल्ली में होली पर शराब की दुकानें खुलने पर कांग्रेस

दुकानदार एजाज अहमद अंसारी ने बताया कि आग उनकी कपड़े की दुकान से शुरू हुई और धीरे-धीरे कई अन्य दुकानों में भी फैल गई। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी की है और मामले की जांच शुरू कर दी है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi News Delhi News In Hindi
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।