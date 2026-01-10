नाम पूछा फिर मार दी गोली, दिल्ली में RWA अध्यक्ष की हत्या; पति के मर्डर केस में मुख्य गवाह थी महिला

संक्षेप: दिल्ली में मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला से नाम पूछने के बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। महिला अपने पति के मर्डर केस में मुख्य गवाह थी। वह अपने इलाके की आरडब्ल्यूए की अध्यक्ष भी थी। उसके पति की हत्या का मुख्य आरोपी अभी फरार है।

दिल्ली में मर्डर का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। एक महिला से नाम पूछने के बाद गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। महिला अपने पति के मर्डर केस में मुख्य गवाह थी। वह अपने इलाके की आरडब्ल्यूए की अध्यक्ष भी थी। उसके पति की हत्या का मुख्य आरोपी अभी फरार है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दिल्ली के शालीमार बाग इलाके में शनिवार को 44 साल की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। समाचार एजेंसी पीटीआई ने पुलिस के हवाले से बताया कि पीड़िता की पहचान रचना यादव के रूप में हुई है। उन्हें सिर में बेहद करीब से गोली मारी गई थी, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई।

पुलिस के मुताबिक, रचना की हत्या का संबंध 2023 में उनके पति की हत्या से हो सकता है। उनके पति की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। विजेंद्र यादव की हत्या का मामला अभी भी विचाराधीन है और रचना इस मामले में मुख्य गवाह थी। रचना अपने इलाके की रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) की अध्यक्ष थीं। वह मूलरूप से दिल्ली के भलस्वा गांव की रहने वाली थीं।

2023 में पति की हत्या से संबंध 2023 के मामले में विजेंद्र यादव की कथित तौर पर पुरानी दुश्मनी के चलते हत्या कर दी गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि भरत यादव और पांच अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया था। पांच आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उन पर मुकदमा चल रहा है, जबकि मुख्य आरोपी भरत यादव अभी भी फरार है। उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया है।

आरोपी को पकड़ने में कई टीमें लगीं मामले की जांच कर रहे अधिकारियों के अनुसार, रचना की हत्या उसके पति की हत्या के मामले को कमजोर करने और अन्य गवाहों को डराने के लिए की गई हो सकती है। उत्तर पश्चिम दिल्ली के एडिशनल कमिश्नर भीष्म सिंह ने कहा कि हम 2023 के मामले के सभी पहलुओं और घोषित अपराधी भरत की भूमिका की दोबारा जांच कर रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि आरोपी को ढूंढने और पकड़ने के लिए कई टीमें गठित की गई हैं।

बीच सड़क पर हत्या शुरुआती जांच में पता चला है कि महिला की हत्या उस समय हुई जब वह एक पड़ोसी से मिलने के बाद लौट रही थी। पुलिस ने बताया कि रास्ते में दो लोगों ने उससे संपर्क किया। उनमें से एक ने उसका नाम पूछा। उसके बाद हमलावर ने उस पर गोली चलाई और अपने साथी के साथ मौके से फरार हो गया। शालीमार बाग थाने में सुबह 10:59 बजे पुलिस को घटना की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने महिला को सड़क पर खून से लथपथ पाया। पुलिस ने घटनास्थल से एक खाली कारतूस भी बरामद किया।

'पापा के मर्डर मामले में प्रमुख गवाह थी मां' पीड़िता की सबसे बड़ी बेटी कनिका यादव ने आरोप लगाया कि हत्या उसके पिता की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी भरत यादव ने की है, क्योंकि वह इस मामले में प्रमुख गवाह थी। पीटीआई ने कनिका के हवाले से कहा कि मेरे पिता की हत्या के मामले में कुछ आरोपी तिहाड़ जेल में बंद हैं। इसके बावजूद वे ऐसे अपराधों की योजना बना रहे हैं।