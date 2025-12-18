Hindustan Hindi News
दिल्ली में CNG-इलेक्ट्रिक के अलावा किन गाड़ियों को छूट; पेट्रोल-डीजल वाला नियम क्या है?

संक्षेप:

दिल्ली में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए सरकार ने 18 दिसंबर से कई तरह की पाबंदिया लागू की हैं। दिल्ली में जहां बिना पलूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के पेट्रोल-डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा तो एनसीआर के दूसरे शहरों से आने वाले वाहनों पर भी एक पाबंदी लागू की गई है।

Dec 18, 2025 10:15 am ISTSudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए सरकार ने गुरुवार (18 दिसंबर) से कई तरह की पाबंदिया लागू की हैं। दिल्ली में जहां बिना पलूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) के पेट्रोल-डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा तो एनसीआर के दूसरे शहरों से आने वाले वाहनों पर भी एक पाबंदी लागू की गई है।

दिल्ली में बाहर से आने वाले किन वाहनों पर पाबंदी

दिल्ली में दूसरे राज्यों के उन वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है जो BS-VI स्टैंडर्ड से कम की हैं। यानी यदि आपकी गाड़ी नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ, जयपुर आदि में रजिस्टर्ड BS-III या BS-IV पेट्रोल-डीजल है तो आप इसे लेकर दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए चेतवानी दी थी कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को सीज कर दिया जाएगा।

किन्हें दी गई है छूट

इस पाबंदी से सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन में लगी गाड़ियों, जरूरी सेवाओं और जरूरी वस्तुओं को ले जा रही गाड़ियों को प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। एंबुलेंस, फायर टेंडर और पुलिस के वाहनों को भी छूट है।

दिल्ली में पेट्रोल-डीजल के लिए नियम लागू

यदि आपकी गाड़ी दिल्ली में भी रजिस्टर्ड है तो आपको पीयूसीसी वाले नियम का पालन करना होगा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सभी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी रिटेल आउटलेट्स से कहा गया है कि किसी भी ऐसे वाहन को फ्यूल ना दिया जाए जिसके पास वैध पलूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट ना हो। दिल्ली में यदि आप आप गाड़ी में तेल या सीएनजी भरवाने जा रहे हैं तो यह सुनिश्चित कर लें कि आपके पास पीयूसीसी सर्टिफिकेट हो। इसका मकसद अधिक प्रदूषण फैलाने वाली गाड़ियों को सड़क पर उतरने से रोकना है।

