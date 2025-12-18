दिल्ली में CNG-इलेक्ट्रिक के अलावा किन गाड़ियों को छूट; पेट्रोल-डीजल वाला नियम क्या है?

संक्षेप: दिल्ली में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए सरकार ने 18 दिसंबर से कई तरह की पाबंदिया लागू की हैं। दिल्ली में जहां बिना पलूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट के पेट्रोल-डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा तो एनसीआर के दूसरे शहरों से आने वाले वाहनों पर भी एक पाबंदी लागू की गई है।

दिल्ली में वायु प्रदूषण में कमी लाने के लिए सरकार ने गुरुवार (18 दिसंबर) से कई तरह की पाबंदिया लागू की हैं। दिल्ली में जहां बिना पलूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट (PUCC) के पेट्रोल-डीजल या सीएनजी नहीं मिलेगा तो एनसीआर के दूसरे शहरों से आने वाले वाहनों पर भी एक पाबंदी लागू की गई है।

दिल्ली में बाहर से आने वाले किन वाहनों पर पाबंदी दिल्ली में दूसरे राज्यों के उन वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई है जो BS-VI स्टैंडर्ड से कम की हैं। यानी यदि आपकी गाड़ी नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, मेरठ, जयपुर आदि में रजिस्टर्ड BS-III या BS-IV पेट्रोल-डीजल है तो आप इसे लेकर दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने मंगलवार को इसकी घोषणा करते हुए चेतवानी दी थी कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले वाहनों को सीज कर दिया जाएगा।

किन्हें दी गई है छूट इस पाबंदी से सीएनजी और इलेक्ट्रिक वाहनों को छूट दी गई है। इसके अलावा सार्वजनिक परिवहन में लगी गाड़ियों, जरूरी सेवाओं और जरूरी वस्तुओं को ले जा रही गाड़ियों को प्रतिबंध के दायरे से बाहर रखा गया है। एंबुलेंस, फायर टेंडर और पुलिस के वाहनों को भी छूट है।