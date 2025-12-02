दिल्ली का सराय काले खां और जंगपुरा होंगे ट्रैफिक जाम फ्री, सरकार ने बनाया मास्टर प्लान

संक्षेप: RRTS शुरू होने के बाद सराय काले खां और जंगपुरा में संभावित भारी जाम से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने नया ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार किया है।

राजधानी दिल्ली के कई इलाकों में जाम लगना आम बात हो गई है। इन्हीं में शामिल हैं सराय काले खां और जंगपुरा का इलाका। रैपिड रेल (RRTS) शुरू होने के बाद सराय काले खां और जंगपुरा के आसपास ट्रैफिक जाम का खतरा बहुत बढ़ने वाला था। लेकिन सरकार ने पहले ही पूरा होमवर्क कर लिया है। दोनों जगहों के लिए नया ट्रैफिक मैनेजमेंट प्लान तैयार हो चुका है। अब नए एलिवेटेड रोड, अंडरपास और चौड़े रास्ते बनने वाले हैं, जिससे ये इलाके जाम-मुक्त हो जाएंगे।

सराय काले खां में एक साथ चार बड़े ट्रांजिट पॉइंट सराय काले खां दिल्ली के ट्रांसपोर्ट के लिए सेंटर पॉइंट जैसा है। यहां पहले से दिल्ली मेट्रो, निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन और अंतरराज्यीय बस अड्डा है। जल्द ही RRTS स्टेशन भी शुरू हो जाएगा। यानी एक ही जगह पर लाखों यात्री और हजारों गाड़ियां आएंगी। जाम न लगे, इसके लिए सरकार ने ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट (TOD) नीति के तहत विशेष प्लान बनाया है।