बढ़ गई रोशनआरा क्लब की मेंबरशिप पाने की तारीख, जानिए कब तक कर सकते हैं अप्लाई

संक्षेप:

Thu, 27 Nov 2025 11:56 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
अगर आपने अभी तक दिल्ली के रोशनआरा क्लब की सदस्यता नहीं ली है, तो ये खबर आपके लिए है। डीडीए ने रोशनआरा क्लब की लाइफटाइम सदस्यता के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 15 दिसंबर कर दी है। सारे आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकारे जाएंगे। सरकारी कैटेगरी की 350 और गैर सरकारी कोटे की 400 सीटें होंगी। यदि आवेदनों की संख्या सीटों की संख्या से अधिक होती है, तो चयन कंप्यूटरीकृत ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से किया जाएगा।

रोशआरा की सदस्यता के लिए आवेदन शुल्क भी तय हैं। आवेदक को भारतीय नागरिक होने के साथ उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए और अप्लीकेशन की रकम 2500 रुपये है। इसके अलावा गैर सरकारी लोगों के लिए मेंबरशिप शुल्क 12.5 लाख और सरकारी लोगों के लिए 4 लाख रुपये है। इसमें जीएसटी की रकम अलग से जोड़ी जाएगी। DDA अधिकारी ने कहा, "यह विस्तार उन इच्छुक सदस्यों को एक अतिरिक्त अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से है जो व्यक्तिगत या लॉजिस्टिक्स कारणों से पहले अपना आवेदन पूरा नहीं कर पाए थे। साथ ही यह ऐतिहासिक खेल और सामाजिक संस्थान तक व्यापक सार्वजनिक पहुंच सुनिश्चित करेगा।" आवेदन इस ऑनलाइन पोर्टल: online.dda.org.in/golfcourse के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

आगंतुकों को आकर्षित करने के लिए, क्लब में बाहरी सुविधाओं को अपग्रेड किया गया है, जिनमें शामिल हैं:

➤सिंथेटिक लॉन टेनिस कोर्ट

➤क्रिकेट मैदान और अभ्यास पिच

➤मिनी फुटबॉल और बास्केटबॉल जोन

➤एक समर्पित जॉगर्स पार्क

क्लब की वास्तुशिल्प विरासत (architectural legacy) को संरक्षित रखा गया है, जिसमें यूरोपीय शैली के दरवाजो और खिड़कियां, मैंगलोर टाइल वाली छत और जटिल लकड़ी के ट्रस शामिल हैं। DDA रोशना क्लब 22 एकड़ में फैला हुआ है। इसे भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) का जन्मस्थान माना जाता है। यह क्लब अब एक सदी से भी अधिक पुराना है। DDA ने इसे आधिकारिक तौर पर 29 सितंबर 2023 को अपने कब्जे में लिया था। नवीनीकृत (renovated) क्लब का उद्घाटन जुलाई में उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने किया था।

