Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi roshanara club in new look food sports and relaxation dda lg vk Saxena know all about it
खाना, खेल और आराम; दिल्ली के रोशनआरा क्लब का नया अवतार देखा क्या?

खाना, खेल और आराम; दिल्ली के रोशनआरा क्लब का नया अवतार देखा क्या?

संक्षेप: क्लब अपनी पुरानी पहचान को बरकरार रखते हुए, अब बेहतर खेल और मनोरंजन सुविधाओं से भी लैस है। इसमें बिलियर्ड्स, एक ताश (कार्ड) खेलने का कमरा और बच्चों के खेलने का क्षेत्र (चिल्ड्रन प्ले एरिया) शामिल है। ये नई सुविधाएं क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसी पहले से मौजूद सुविधाओं के साथ जुड़ेंगी।

Sun, 9 Nov 2025 10:41 AMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली का मशहूर रोशनआरा क्लब अपने नए रंग रूप में दिखने लगा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने इस ऐतिहासिक क्लब को पुनर्जीवित किया है। 2023 में शुरू किए गए एक बड़े नवीनीकरण प्रोजेक्ट के तहत, लोगों को खेल के साथ भोजन और आराम की भी सुविधा मिलेगी। अब सदस्यों को आराम करने, खास पेय पदार्थों का आनंद लेने और कई तरह के व्यंजनों (मल्टी-क्यूजीन) के स्वादिष्ट भोजन का मजा लेने के लिए एक नया माहौल मिलेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्लब अपनी पुरानी पहचान को बरकरार रखते हुए, अब बेहतर खेल और मनोरंजन सुविधाओं से भी लैस है। इसमें बिलियर्ड्स, एक ताश (कार्ड) खेलने का कमरा और बच्चों के खेलने का क्षेत्र (चिल्ड्रन प्ले एरिया) शामिल है। ये नई सुविधाएं क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसी पहले से मौजूद सुविधाओं के साथ जुड़ेंगी।

उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने शनिवार को क्लब की नई पुनर्निर्मित (renovated) सुविधाओं का दौरा किया। इसके साथ ही, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने 750 आजीवन (lifetime) मेंबरशिप भी खोली हैं, जो 14 नवंबर तक उपलब्ध रहेंगी। इनमें से 400 मेंबरशिप गैर-सरकारी (non-govt) आवेदकों के लिए हैं। बाकी 350 मेंबरशिप सरकारी (govt) कर्मचारियों के लिए हैं। गैर-सरकारी आवेदकों के लिए शुल्क ₹12.5 लाख है। सरकारी कर्मचारियों के लिए शुल्क 4 लाख + GST (जीएसटी) है।

आवेदन 21 वर्ष और उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक कर सकते हैं। यह मेंबरशिप क्लब की सभी सुविधाओं और विशेषाधिकारों (amenities and privileges) तक पूरी पहुंच प्रदान करती है। उत्तरी दिल्ली में 22 एकड़ में फैला रोशनारा क्लब को भारतीय क्रिकेट का पालना (cradle of Indian cricket) और बीसीसीआई (BCCI) की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। 29 सितंबर 2023 को DDA ने इस क्लब को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद, उपराज्यपाल (LG) की देखरेख में इसका बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार (restoration) किया गया और इसे जुलाई 2024 में सदस्यों के लिए फिर से खोल दिया गया।

यह क्लब 1922 में स्थापित किया गया था और इसका नाम मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी बेगम रोशनारा के नाम पर रखा गया था। यह क्लब रोशनारा बाग (Roshanara Bagh) के बगल में स्थित है। भविष्य के अपग्रेड में एक आउटडोर मल्टी-क्यूजीन रसोई, क्रिकेट देखने के लिए एक लाउंज और नवीनीकृत गेस्ट रूम शामिल होंगे।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Ncr News Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।