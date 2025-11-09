खाना, खेल और आराम; दिल्ली के रोशनआरा क्लब का नया अवतार देखा क्या?

संक्षेप: क्लब अपनी पुरानी पहचान को बरकरार रखते हुए, अब बेहतर खेल और मनोरंजन सुविधाओं से भी लैस है। इसमें बिलियर्ड्स, एक ताश (कार्ड) खेलने का कमरा और बच्चों के खेलने का क्षेत्र (चिल्ड्रन प्ले एरिया) शामिल है। ये नई सुविधाएं क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसी पहले से मौजूद सुविधाओं के साथ जुड़ेंगी।

दिल्ली का मशहूर रोशनआरा क्लब अपने नए रंग रूप में दिखने लगा है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने इस ऐतिहासिक क्लब को पुनर्जीवित किया है। 2023 में शुरू किए गए एक बड़े नवीनीकरण प्रोजेक्ट के तहत, लोगों को खेल के साथ भोजन और आराम की भी सुविधा मिलेगी। अब सदस्यों को आराम करने, खास पेय पदार्थों का आनंद लेने और कई तरह के व्यंजनों (मल्टी-क्यूजीन) के स्वादिष्ट भोजन का मजा लेने के लिए एक नया माहौल मिलेगा।

क्लब अपनी पुरानी पहचान को बरकरार रखते हुए, अब बेहतर खेल और मनोरंजन सुविधाओं से भी लैस है। इसमें बिलियर्ड्स, एक ताश (कार्ड) खेलने का कमरा और बच्चों के खेलने का क्षेत्र (चिल्ड्रन प्ले एरिया) शामिल है। ये नई सुविधाएं क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस जैसी पहले से मौजूद सुविधाओं के साथ जुड़ेंगी।

उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने शनिवार को क्लब की नई पुनर्निर्मित (renovated) सुविधाओं का दौरा किया। इसके साथ ही, दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) ने 750 आजीवन (lifetime) मेंबरशिप भी खोली हैं, जो 14 नवंबर तक उपलब्ध रहेंगी। इनमें से 400 मेंबरशिप गैर-सरकारी (non-govt) आवेदकों के लिए हैं। बाकी 350 मेंबरशिप सरकारी (govt) कर्मचारियों के लिए हैं। गैर-सरकारी आवेदकों के लिए शुल्क ₹12.5 लाख है। सरकारी कर्मचारियों के लिए शुल्क 4 लाख + GST (जीएसटी) है।

आवेदन 21 वर्ष और उससे अधिक आयु के भारतीय नागरिक कर सकते हैं। यह मेंबरशिप क्लब की सभी सुविधाओं और विशेषाधिकारों (amenities and privileges) तक पूरी पहुंच प्रदान करती है। उत्तरी दिल्ली में 22 एकड़ में फैला रोशनारा क्लब को भारतीय क्रिकेट का पालना (cradle of Indian cricket) और बीसीसीआई (BCCI) की जन्मभूमि के रूप में जाना जाता है। 29 सितंबर 2023 को DDA ने इस क्लब को अपने नियंत्रण में ले लिया। इसके बाद, उपराज्यपाल (LG) की देखरेख में इसका बड़े पैमाने पर जीर्णोद्धार (restoration) किया गया और इसे जुलाई 2024 में सदस्यों के लिए फिर से खोल दिया गया।