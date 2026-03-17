रूप नगर पुल हादसे की होगी जांच, दिल्ली के सभी लोहा पुलों का होगा स्ट्रक्चरल ऑडिट
दिल्ली के रूप नगर में मंगलवार सुबह एक 33 साल पुराना जर्जर फुट ओवरब्रिज गिर गया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई। पुल असुरक्षित घोषित कर बंद कर दिया गया था। दिल्ली सरकार ने घटना की जांच के आदेश दिए हैं।
नई दिल्ली के रूप नगर में मंगलवार को सुबह एक 33 साल पुराना फुट ओवरब्रिज अचानक गिर गया। पुल काफी जर्जर था और 2025 में ही इसे असुरक्षित घोषित कर के बंद कर दिया गया था। फिर भी लोग इसका उपयोग कर रहे थे। इस हादसे में एक महिला की नाले में गिरने से दुखद मृत्यु हो गई। बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ और पुलिस की टीमें तैनात की गईं। मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने मामले की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई है जो 48 घंटे में रिपोर्ट देगी।
कमजोर हो गया था पुल
यह पुल लगभग 33 साल पुराना था। समय के साथ यह कमजोर हो गया था। मार्च 2025 की जांच में इसे असुरक्षित पाया गया था। जुलाई 2025 में इस पुल को आम जनता के लिए बंद कर दिया गया था। इसके बावजूद कुछ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे थे।
महिला की मौत
घटना के समय एक महिला पुल पर मौजूद थी। हादसे में वह नीचे नाले में गिर गई। बचाव दल ने कार्रवाई करते हुए उसे नाले से बाहर निकाला लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। दिल्ली दमकल विभाग, दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (NDRF) के कर्मियों ने राहत एवं बचाव कार्य को अंजाम दिया।
घटना पर जताई चिंता
हादसे के बाद पूरे क्षेत्र को घेर लिया गया। दिल्ली के सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण मंत्री प्रवेश वर्मा ने घटना पर गहरी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। राहत एवं बचाव दल ने कार्रवाई की। हमारा मुख्य ध्यान यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हों।
हादसे की होगी विस्तृत जांच
माना जा रहा है कि पुल की जर्जर हो चुकी संरचना के कारण यह हादसा हुआ है। हालांकि, सटीक कारणों का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच की जाएगी। मामले की गंभीरता को देखते हुए मंत्री ने घटना की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति के गठन के निर्देश दिए हैं। यह समिति 48 घंटे के भीतर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी।
तय होगी जिम्मेदारी
प्रवेश वर्मा ने कहा कि हमने एक समिति गठित की है जो इस हादसे की जांच करेगी। जांच में पुल की स्थिति और घटना के कारणों का अध्ययन शामिल होगा। रिपोर्ट के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और जरूरी कार्रवाई की जाएगी।
सभी लोहे के फुट ओवरब्रिजों का होगा स्ट्रक्चरल ऑडिट
इसके साथ ही मंत्री प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के सभी लोहे के फुट ओवरब्रिजों का स्ट्रक्चरल ऑडिट करने के आदेश दिए हैं ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। उन्होंने यह भी दोहराया कि जन सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। घटना से संबंधित अन्य विवरण जुटाए जा रहे हैं और भविष्य में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए आसपास की समान संरचनाओं का व्यापक निरीक्षण भी किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंKrishna Bihari Singh
कृष्ण बिहारी सिंह वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम का हिस्सा (दिल्ली-NCR, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान और गुजरात )
संक्षिप्त विवरण
कृष्ण बिहारी सिंह पिछले 15 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। कृष्ण बिहारी सिंह लाइव हिन्दुस्तान में कार्यरत हैं। वह स्टेट टीम के साथ काम कर रहे हैं। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय मीडिया जगत में केबी उपनाम से चर्चित हैं। यूपी के मऊ जिले से ताल्लुक रखने वाले केबी महाराष्ट्र और हरियाणा में पत्रकारिता कर चुके हैं। मौजूदा वक्त में वह दिल्ली-एनसीआर में सक्रिय हैं।
विस्तृत बायो
परिचय और अनुभव: कृष्ण बिहारी सिंह लोकमत, आज समाज, राष्ट्रीय सहारा, अमर उजाला और दैनिक जागरण अखबार में विभिन्न पदों पर काम कर चुके हैं। उन्होंने साल 2019 में जागरण डॉट कॉम से डिजिटल मीडिया में कदम रखा। कृष्ण बिहारी सिंह मौजूदा वक्त में भारत के प्रसिद्ध समाचार संस्थान 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) की स्टेट टीम में डिप्टी चीफ एडिटर (कंटेंट क्रिएटर) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि: लॉ (एलएलबी) और साइंस (बी.एससी, बायोलॉजी) से ग्रेजुएट कृष्ण बिहारी सिंह ने महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए और एमफिल किया है। कृष्ण बिहारी सिंह भारतीय राजनीति और वैश्विक मामलों के साथ विधि विषय की गहरी समझ रखते हैं। अखबार से लेकर टेलीविजन और अब डिजिटल मीडिया के बदलावों के साक्षी रहे कृष्ण बिहारी सिंह पाठकों की पसंद और बदलते ट्रेंड को बारीकी से समझते हैं।
रिपोर्टिंग एवं विशेषज्ञता: कृष्ण बिहारी सिंह राजनीति, जिओ पॉलिटिक्स, जन सरोकार और क्राइम की खबरों पर पैनी नजर रखते हैं। कृष्ण बिहारी सिंह ने अब तक विभिन्न मीडिया संस्थानों में नेशनल, इंटरनेशनल, बिजनेस, रिसर्च एवं एक्सप्लेनर और संपादकीय टीमों के साथ लंबे समय तक काम किया है। यही वजह है कि खबर के पीछे छिपे एजेंडे की समझ रखने वाले केबी समसामयिक घटनाक्रमों पर गहरा विश्लेषण करते हैं।
पत्रकारिता का उद्देश्य: कृष्ण बिहारी सिंह 'राष्ट्र प्रथम' की भावना के साथ काम करते हैं। केबी का मानना है कि एक पत्रकार की पहली जिम्मेदारी उसका राष्ट्र और लोक कल्याण है। केबी खबरों को पहले प्रमाणिकता की कसौटी पर कसते हैं, फिर आम जनमानस की भाषा में उसे परोसने का काम करते हैं। केबी का मानना है कि रिपोर्टिंग का उद्देश्य पाठकों को न केवल सूचना देना वरन उन्हें सही और असल जानकारी देना है।