Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi Romeo lane under scrutiny mcd after goa birch by Romeo lane caught fire led to 25 deaths
MCD दे चुकी नोटिस पर; गोवा में हादसे के बाद दिल्ली के रोमियो लेन पर अब जांच की तलवार

पिछले दिसंबर में दिल्ली नगर निगम (MCD) ने सिविल लाइंस, अलीपुर स्थित इस प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में इसकी अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर स्थितियों पर आपत्ति जताई गई थी, जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया था।

Dec 09, 2025 01:57 pm ISTUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
गोवा में 'बिर्च बाय रोमियो लेन' (Birch by Romeo Lane) में लगी आग की घटना के बाद, इसी चेन के दिल्ली स्थित रेस्टो बार, 'रोमियो लेन' पर दोबारा जांच शुरू कर दी गई है। पिछले दिसंबर में दिल्ली नगर निगम (MCD) ने सिविल लाइंस, अलीपुर स्थित इस प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notice) जारी किया था। नोटिस में इसकी अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर स्थितियों पर आपत्ति जताई गई थी, जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया था।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, एक वरिष्ठ नगर निगम अधिकारी ने बताया कि 'रोमियो लेन' के खिलाफ पिछले साल 11 दिसंबर को कार्रवाई शुरू की गई थी, जब निगम को इसकी अस्वच्छ स्थितियों के बारे में जनता से कई शिकायतें मिली थीं। अधिकारी ने आगे कहा, "एक स्वास्थ्य अधिकारी ने जगह का निरीक्षण किया और पाया कि यह अपने हेल्थ ट्रेड लाइसेंस में उल्लेखित बैठने की क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर रहा था।" चेन के सह-मालिक, सौरभ लूथरा को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में निरीक्षण के दौरान मिली जानकारियों का विस्तृत उल्लेख था, जिसने ग्राहकों की शिकायतों को सही साबित किया।

नागरिक एजेंसी के सूत्र के अनुसार, रेस्तरां ने बाद में कमियों को दूर किया और शर्तों का पालन किया। नवीनतम निरीक्षण लगातार अनुपालन की पुष्टि करने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली में बैठने की क्षमता के आधार पर तीन श्रेणियों में लगभग 6,000 लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां हैं।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इन श्रेणियों में ईटिंग हाउस (खाने की जगहें), नाइट क्लब और ढाबे शामिल हैं। इसमें बैठने की क्षमता के आधार पर इन्हें इस प्रकार बांटा गया है:

➤बड़े प्रतिष्ठान: 50 से अधिक सीटें

➤मध्यम आकार के आउटलेट: 20 से 50 ग्राहक

➤छोटे यूनिट: 10 से 20 सीटें

निगम की जन स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष मनीष चड्ढा ने गोवा की घटना को एक चेतावनी बताया। उन्होंने सत्य निकेतन, चंपा गली, छतरपुर और हुमायूंपुर जैसे कई अन्य क्षेत्रों में अवैध रेस्तरां (unlicensed restaurants) के बढ़ने पर ध्यान दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि ये जगहें जिन खतरनाक परिस्थितियों में चल रही हैं, उनके कारण ये एक आने वाली आपदा हैं।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
