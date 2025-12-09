MCD दे चुकी नोटिस पर; गोवा में हादसे के बाद दिल्ली के रोमियो लेन पर अब जांच की तलवार

संक्षेप: पिछले दिसंबर में दिल्ली नगर निगम (MCD) ने सिविल लाइंस, अलीपुर स्थित इस प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। नोटिस में इसकी अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर स्थितियों पर आपत्ति जताई गई थी, जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया था।

गोवा में 'बिर्च बाय रोमियो लेन' (Birch by Romeo Lane) में लगी आग की घटना के बाद, इसी चेन के दिल्ली स्थित रेस्टो बार, 'रोमियो लेन' पर दोबारा जांच शुरू कर दी गई है। पिछले दिसंबर में दिल्ली नगर निगम (MCD) ने सिविल लाइंस, अलीपुर स्थित इस प्रतिष्ठान को कारण बताओ नोटिस (Show-Cause Notice) जारी किया था। नोटिस में इसकी अस्वच्छ और अस्वास्थ्यकर स्थितियों पर आपत्ति जताई गई थी, जिन्हें सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया था।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

टाइम्स ऑफ इंडिया के अनुसार, एक वरिष्ठ नगर निगम अधिकारी ने बताया कि 'रोमियो लेन' के खिलाफ पिछले साल 11 दिसंबर को कार्रवाई शुरू की गई थी, जब निगम को इसकी अस्वच्छ स्थितियों के बारे में जनता से कई शिकायतें मिली थीं। अधिकारी ने आगे कहा, "एक स्वास्थ्य अधिकारी ने जगह का निरीक्षण किया और पाया कि यह अपने हेल्थ ट्रेड लाइसेंस में उल्लेखित बैठने की क्षमता से अधिक लोगों को बैठाकर नियमों और शर्तों का उल्लंघन कर रहा था।" चेन के सह-मालिक, सौरभ लूथरा को भेजे गए कारण बताओ नोटिस में निरीक्षण के दौरान मिली जानकारियों का विस्तृत उल्लेख था, जिसने ग्राहकों की शिकायतों को सही साबित किया।

नागरिक एजेंसी के सूत्र के अनुसार, रेस्तरां ने बाद में कमियों को दूर किया और शर्तों का पालन किया। नवीनतम निरीक्षण लगातार अनुपालन की पुष्टि करने के लिए किया जा रहा है। दिल्ली में बैठने की क्षमता के आधार पर तीन श्रेणियों में लगभग 6,000 लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां हैं।

एक अन्य अधिकारी ने बताया कि इन श्रेणियों में ईटिंग हाउस (खाने की जगहें), नाइट क्लब और ढाबे शामिल हैं। इसमें बैठने की क्षमता के आधार पर इन्हें इस प्रकार बांटा गया है: