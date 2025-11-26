Hindustan Hindi News
दिल्ली रोहिणी में बेकाबू SUV गेट-दीवार तोड़ घर में घुसी, बाल-बाल बची बुजुर्ग महिला

दिल्ली रोहिणी में बेकाबू SUV गेट-दीवार तोड़ घर में घुसी, बाल-बाल बची बुजुर्ग महिला

संक्षेप:

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-25 में देर रात एक तेज रफ्तार बेकाबू SUV अनियंत्रित होकर एक मकान का गेट तोड़कर अंदर जा घुसी, जिससे घर का सारा सामान टूट गया, हालांकि बिस्तर पर लेटी 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला चंद इंच के फासले से बाल-बाल बच गईं और ड्राइवर मौके से फरार हो गया।

Wed, 26 Nov 2025 09:52 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-25 में सोमवार देर रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक बेकाबू तेज रफ्तार SUV कार सीधे एक मकान के अंदर जा घुसी। CCTV फुटेज में साफ दिख रहा है कि रात करीब 1:30 बजे सफेद रंग की ये लग्जरी SUV अचानक अनियंत्रित होकर फुटपाथ पर चढ़ी, फिर जोरदार टक्कर मारते हुए घर के लोहे के मुख्य गेट को तोड़कर अंदर घुस गई। कार की स्पीड इतनी तेज थी कि गेट के परखच्चे उड़ गए और गाड़ी घर के अंदर लगभग 15-20 फीट तक चली गई।

अचानक मौत ने दी दस्तक

घर में उस वक्त 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला बिस्तर पर लेटी हुई थीं। गनीमत रही कि कार ठीक उनके बगल में रुकी, चंद इंच का फासला बचा था। महिला को मामूली चोटें आईं, लेकिन जान बच गई। पर घर का सारा सामान बिखर गया टीवी, फ्रिज, सोफा, अलमारियां सब तहस-नहस हो गए।

ड्राइवर फरार, पुलिस तलाश में जुटी

हादसे के बाद ड्राइवर कार छोड़कर मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। प्रारंभिक जांच में शक है कि ड्राइवर या तो नशे में था या फिर तेज रफ्तार के साथ फोन पर व्यस्त होने से नियंत्रण खो बैठा। कार का नंबर ट्रेस कर पुलिस ड्राइवर की तलाश कर रही है। रोहिणी इलाके में पिछले कुछ महीनों में तेज रफ्तार वाहनों की वजह से कई हादसे हो चुके हैं। इस बार तो कार ने सीधे किसी के घर में घुसकर दस्तक दे दी।

