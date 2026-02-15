Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More

दिल्ली में फिर गैंगवार, रोहिणी में सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग, गोगी गैंग के गुर्गे को गोलियों से भूना

Feb 15, 2026 06:54 am ISTAditi Sharma हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 इलाके में शनिवार रात को गोगी गिरोह के बदमाश की ताबड़तोड़ गोलीबारी कर हत्या करने का मामला सामने आया है। अभी की जांच में पुलिस टिल्लू गिरोह के बदमाशों के हाथ होने की वजह से गैंगवार मान रही है।

दिल्ली में फिर गैंगवार, रोहिणी में सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग, गोगी गैंग के गुर्गे को गोलियों से भूना

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 इलाके में शनिवार रात को गोगी गिरोह के बदमाश की ताबड़तोड़ गोलीबारी कर हत्या करने का मामला सामने आया है। अभी की जांच में पुलिस टिल्लू गिरोह के बदमाशों के हाथ होने की वजह से गैंगवार मान रही है। मृतक की पहचान 29 साल के साहिल के तौर पर हुई है। केएन काटजू मार्ग पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 अक्टूबर में रोहिणी सेक्टर 16 इलाके राधे नाम के शख्स की हत्या हुई थी। रोहिणी कोर्ट में गोगी की हत्या के बाद राधे ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए केक काटने का वीडियो वायरल किया था। इससे नाराज होकर साहिल ने कपिल मान, नवीन शर्मा और रोहित राणा के साथ मिलकर राधे की हत्या कर दी थी। रोहिणी पुलिस ने हत्या के छह दिन बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। वह कुछ समय पहले ही जमानत पर बाहर आया था।

आधा दर्जन गोलियों से भूना

पुलिस अधिकारी ने बताया कि साहिल शनिवार रात को रोहिणी सेक्टर 17 इलाके में एक्सीलेंस स्कूल के पास टहल रहा था। तभी बदमाशों ने सिर और सीने में आधा दर्जन गोलियां मार दीं। इसके बाद फरार हो गये। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई और पीसीआर काल के जरिए पुलिस को घटना की सूचना दी गई। कैट्स एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल लेकर गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया।

ये भी पढ़ें:AI समिट के चलते दिल्ली की रफ्तार पर पड़ेगा असर, कई रास्ते रहेंगे बंद
ये भी पढ़ें:दिल्ली के आरके पुरम में बड़ी डकैती: शटर काटकर 3 करोड़ के जेवर ले उड़े चोर
ये भी पढ़ें:दिल्ली में 3 जगह आग का तांडव, धू-धू कर जला बैंक्वेट हॉल, फैक्ट्री भी खाक- VIDEO

घटनास्थल से टीमों ने सबूत जुटाए

वारदात के बाद पुलिसकर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। एफएसएल एवं फारेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमलावर किधर से आए और किधर की तरफ गए हैं, इसकी जानकारी हासिल की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वारदात के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। चूंकि यह गोगी गिरोह से जुड़ा हुआ था इसलिए गैंगवार की भी आशंका जताई जा रही है।

Aditi Sharma

लेखक के बारे में

Aditi Sharma

अदिति शर्मा

अदिति शर्मा डिजिटल मीडिया की एक अनुभवी पत्रकार हैं, जिन्हें लाइव हिंदुस्तान, TV9 भारतवर्ष और न्यूज नेशन जैसे संस्थानों में 9 वर्षों का अनुभव है। BCA और MMC की शैक्षणिक पृष्ठभूमि के साथ, वे तकनीक और पत्रकारिता के मूल्यों का सटीक संतुलन बनाती हैं। उनकी विशेषज्ञता राजनीति, अपराध और शोध-आधारित लेखन में है, जहां वे सकारात्मक प्रभाव डालने वाली विश्वसनीय पत्रकारिता को प्राथमिकता देती हैं।


विस्तृत बायो

डिजिटल मीडिया के इस दौर में, अदिति शर्मा पिछले 9 सालों से सूचनाओं को खबरों में और खबरों को अटूट विश्वसनीयता में बदलने का काम कर रही हैं। वर्तमान में 'लाइव हिंदुस्तान' में डिप्टी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत रहते हुए, उनकी पत्रकारिता का मुख्य आधार रफ्तार के साथ गहरी सटीकता बनाए रखना रहा है। उनकी शैक्षणिक पृष्ठभूमि तकनीकी और मीडिया शिक्षा का एक संतुलित मेल है। उन्होंने वेस्ट बंगाल स्टेट यूनिवर्सिटी से BCA किया है। इसके बाद उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की, जिसने उनके पत्रकारिता कौशल को निखारा।


अदिति के करियर का एक बड़ा हिस्सा TV9 भारतवर्ष, न्यूज नेशन और इंडिया टुडे जैसे देश के प्रतिष्ठित न्यूज रूम्स के साथ बीता है। इस दौरान उन्होंने न केवल पॉलिटिक्स, क्राइम और स्टेट न्यूज जैसी 'हार्ड-कोर' खबरों को कवर किया, बल्कि फीचर राइटिंग, ओपिनियन आर्टिकल्स और रिसर्च-आधारित गहन लेखन के जरिए खबरों की तह तक जाने का सफल प्रयास किया है।


उनके लिए पत्रकारिता केवल सूचना देना नहीं, बल्कि मल्टीमीडिया का एक संपूर्ण अनुभव है। एंकरिंग से लेकर वीडियो प्रोडक्शन और 'कैलेंडर जर्नलिज्म' से लेकर 'फैक्ट चेक' तक, उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता के हर अनिवार्य पहलू को जिया है। सोशल मीडिया की नब्ज पहचानना और कंटेंट को लाखों लोगों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना उनकी सबसे बड़ी पेशेवर ताकत है।


तथ्यों के प्रति उनकी ईमानदारी और 'मीडिया लॉ एंड एथिक्स' के दायरे में रहकर जनता की आवाज उठाना ही उनकी पत्रकारिता का असली उद्देश्य है। वे नई तकनीक और पत्रकारिता के पुराने मूल्यों के बीच एक ऐसा संतुलन बनाने में विश्वास रखती हैं, जिससे समाज को न केवल सही जानकारी मिले, बल्कि उस पर लोगों का भरोसा भी बना रहे। उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि उनकी खबरों से समाज में एक सकारात्मक बदलाव आए।

और पढ़ें
Delhi News Delhi Crime News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।
;;;