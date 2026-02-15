दिल्ली में फिर गैंगवार, रोहिणी में सरेआम ताबड़तोड़ फायरिंग, गोगी गैंग के गुर्गे को गोलियों से भूना
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 इलाके में शनिवार रात को गोगी गिरोह के बदमाश की ताबड़तोड़ गोलीबारी कर हत्या करने का मामला सामने आया है। अभी की जांच में पुलिस टिल्लू गिरोह के बदमाशों के हाथ होने की वजह से गैंगवार मान रही है।
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर 17 इलाके में शनिवार रात को गोगी गिरोह के बदमाश की ताबड़तोड़ गोलीबारी कर हत्या करने का मामला सामने आया है। अभी की जांच में पुलिस टिल्लू गिरोह के बदमाशों के हाथ होने की वजह से गैंगवार मान रही है। मृतक की पहचान 29 साल के साहिल के तौर पर हुई है। केएन काटजू मार्ग पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
जानकारी के अनुसार वर्ष 2021 अक्टूबर में रोहिणी सेक्टर 16 इलाके राधे नाम के शख्स की हत्या हुई थी। रोहिणी कोर्ट में गोगी की हत्या के बाद राधे ने सोशल मीडिया पर खुशी जाहिर करते हुए केक काटने का वीडियो वायरल किया था। इससे नाराज होकर साहिल ने कपिल मान, नवीन शर्मा और रोहित राणा के साथ मिलकर राधे की हत्या कर दी थी। रोहिणी पुलिस ने हत्या के छह दिन बाद ही उसे गिरफ्तार कर लिया था। वह कुछ समय पहले ही जमानत पर बाहर आया था।
आधा दर्जन गोलियों से भूना
पुलिस अधिकारी ने बताया कि साहिल शनिवार रात को रोहिणी सेक्टर 17 इलाके में एक्सीलेंस स्कूल के पास टहल रहा था। तभी बदमाशों ने सिर और सीने में आधा दर्जन गोलियां मार दीं। इसके बाद फरार हो गये। अचानक हुई फायरिंग से इलाके में दहशत फैल गई और पीसीआर काल के जरिए पुलिस को घटना की सूचना दी गई। कैट्स एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल लेकर गए, जहां मृत घोषित कर दिया गया।
घटनास्थल से टीमों ने सबूत जुटाए
वारदात के बाद पुलिसकर्मियों ने पूरे इलाके को घेर लिया और ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। एफएसएल एवं फारेंसिक टीम भी मौके पर पहुंच गई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि हमलावर किधर से आए और किधर की तरफ गए हैं, इसकी जानकारी हासिल की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि वारदात के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। चूंकि यह गोगी गिरोह से जुड़ा हुआ था इसलिए गैंगवार की भी आशंका जताई जा रही है।
लेखक के बारे मेंAditi Sharma
अदिति शर्मा
