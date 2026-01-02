दिल्ली के रोहिणी में ताबड़तोड़ फायरिंग, बिजनेसमैन को बनाया निशाना; बड़े गैंगस्टर से जुड़े तार

Hindustan Hindi News
संक्षेप:

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-24 में शुक्रवार शाम सरेराह फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। 2 जनवरी को शाम करीब 5 बजकर 23 बजे बेगमपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों ने गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए।

Jan 02, 2026 11:28 pm ISTAditi Sharma लाइव हिन्दुस्तान
दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-24 में शुक्रवार शाम सरेराह फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। 2 जनवरी को शाम करीब 5 बजकर 23 बजे बेगमपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों ने गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन वहां खड़ी एक नीली टोयोटा इनोवा कार के अगले शीशे पर गोलियों के निशान मिले हैं और सड़क पर खाली कारतूस बिखरे पाए गए। जानकारी के मुताबिक ये फायरिंग एक बिजनेसमैन को निशाना बनाने के लिए की गई थी।

जांच के दौरान पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर ने पुलिस को बताया कि उसे 26 से 29 दिसंबर 2025 के बीच एक अज्ञात अंतरराष्ट्रीय नंबर से कई व्हाट्सएप कॉल और वॉयस मैसेज आए थे। फोन करने वाले ने खुद को एक बड़ा गैंगस्टर बताते हुए भारी रकम की मांग की थी और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।पीड़ित ने पहले इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी थी, जिसके बाद डराने के लिए यह फायरिंग की गई।

बेगमपुर थाना पुलिस ने इस संबंध में रंगदारी और फायरिंग की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। मौके पर क्राइम टीम और एफएसएल (FSL) को बुलाकर सबूत जुटाए गए हैं और पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुटी है।

रोहिणी के डीसीपी राजीव रंजन ने बताया, आज शाम 5:23 बजे गोविंदपुर पुलिस स्टेशन को सेक्टर 24 में गोलीबारी की घटना की सूचना मिली। पुलिस मौके पर पहुंची और पाया कि इस घटना में एक बिजनेसमैन को निशाना बनाया गया था। हमने जबरन वसूली और गोलीबारी का मामला दर्ज कर लिया है और जांच जारी है। इस घटना में तीन लोग शामिल थे। इस घटना में एक बड़े गैंगस्टर का नाम सामने आ रहा है।

