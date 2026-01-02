दिल्ली के रोहिणी में ताबड़तोड़ फायरिंग, बिजनेसमैन को बनाया निशाना; बड़े गैंगस्टर से जुड़े तार

संक्षेप: दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-24 में शुक्रवार शाम सरेराह फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। 2 जनवरी को शाम करीब 5 बजकर 23 बजे बेगमपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों ने गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए।

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-24 में शुक्रवार शाम सरेराह फायरिंग की घटना से हड़कंप मच गया। 2 जनवरी को शाम करीब 5 बजकर 23 बजे बेगमपुर थाना पुलिस को सूचना मिली कि मोटरसाइकिल पर सवार तीन युवकों ने गोलियां चलाईं और मौके से फरार हो गए। इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन वहां खड़ी एक नीली टोयोटा इनोवा कार के अगले शीशे पर गोलियों के निशान मिले हैं और सड़क पर खाली कारतूस बिखरे पाए गए। जानकारी के मुताबिक ये फायरिंग एक बिजनेसमैन को निशाना बनाने के लिए की गई थी।

जांच के दौरान पीड़ित प्रॉपर्टी डीलर ने पुलिस को बताया कि उसे 26 से 29 दिसंबर 2025 के बीच एक अज्ञात अंतरराष्ट्रीय नंबर से कई व्हाट्सएप कॉल और वॉयस मैसेज आए थे। फोन करने वाले ने खुद को एक बड़ा गैंगस्टर बताते हुए भारी रकम की मांग की थी और पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी थी।पीड़ित ने पहले इसकी सूचना पुलिस को नहीं दी थी, जिसके बाद डराने के लिए यह फायरिंग की गई।

बेगमपुर थाना पुलिस ने इस संबंध में रंगदारी और फायरिंग की धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है। मौके पर क्राइम टीम और एफएसएल (FSL) को बुलाकर सबूत जुटाए गए हैं और पुलिस अब हमलावरों की तलाश में जुटी है।