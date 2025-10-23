Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi rohini encounter bihar 4 most wanted gangster killed sigma company
दिल्ली के रोहिणी में बिहार के सिग्मा गैंग का खात्मा, एनकाउंटर में 4 गैंगस्टर ढेर

दिल्ली के रोहिणी में बिहार के सिग्मा गैंग का खात्मा, एनकाउंटर में 4 गैंगस्टर ढेर

संक्षेप: दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक हाई-वोल्टेज ज्वाइंट एनकाउंटर में बिहार के कुख्यात 'सिग्मा एंड कंपनी' गैंग के चार मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए, ये बदमाश बिहार चुनाव से पहले दहशत फैलाने की साजिश रच रहे थे।

Thu, 23 Oct 2025 08:07 AMAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के रोहिणी इलाके में बीती रात एक हाई-वोल्टेज एनकाउंटर में बिहार के चार मोस्ट वांटेड गैंगस्टर मारे गए। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच और बिहार पुलिस की संयुक्त टीम ने बहादुर शाह मार्ग पर यह ऑपरेशन अंजाम दिया। सुबह 2:20 बजे शुरू हुआ यह एनकाउंटर उस समय चर्चा में आया जब चारों आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने चारों को ढेर कर दिया। मारे गए बदमाशों को तुरंत रोहिणी के डॉ. बीएसए अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी मौत की पुष्टि हुई।

कौन थे ये गैंगस्टर?

मारे गए चारों बदमाश बिहार के कुख्यात 'सिग्मा एंड कंपनी' गैंग के सदस्य थे। इनकी पहचान रंजन पाठक (25), बिमलेश महतो (25), मनीष पाठक (33) और अमन ठाकुर (21) के रूप में हुई। रंजन, बिमलेश और मनीष बिहार के सीतामढ़ी जिले के रहने वाले थे, जबकि अमन ठाकुर दिल्ली के करवाल नगर का निवासी था। पुलिस के अनुसार, यह गैंग बिहार और नेपाल में कई संगीन आपराधिक वारदातों में शामिल था। गैंग का सरगना रंजन पाठक था, जो अपनी क्रूरता और बेखौफ अंदाज के लिए कुख्यात था।

कौन था रंजन पाठक?

रंजन पाठक वही शातिर अपराधी था, जिसने सीतामढ़ी में एक सनसनीखेज हत्या के बाद मीडियाकर्मियों को अपना 'बायोडाटा' भेजकर सुर्खियां बटोरी थीं। उसका यह अंदाज अपराध की दुनिया में उसकी बेखौफ छवि को दर्शाता था। पुलिस को हाल ही में एक ऑडियो कॉल मिला था, जिसमें इस गैंग की बिहार में चुनाव से पहले दहशत फैलाने की साजिश का खुलासा हुआ। यह गैंग न केवल बिहार, बल्कि नेपाल तक अपने अपराधों का जाल फैलाए हुए था।

पुलिस की लंबी तलाश का अंत

दिल्ली और बिहार पुलिस लंबे समय से इस गैंग की तलाश में थी। कई संगीन मामलों में वांटेड होने के कारण इस गैंग पर दोनों राज्यों की पुलिस की पैनी नजर थी। आखिरकार, सटीक खुफिया जानकारी और समन्वित कार्रवाई के बाद इस जॉइंट ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। पुलिस ने बताया कि एनकाउंटर के दौरान बदमाशों ने पहले फायरिंग शुरू की, जिसके बाद पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी। इस ऑपरेशन ने न केवल 'सिग्मा एंड कंपनी' गैंग का अंत किया, बल्कि बिहार और दिल्ली में अपराध की दुनिया में एक बड़ा संदेश भी दिया।

बिहार चुनाव से पहले साजिश का खुलासा

बिहार पुलिस को मिले एक ऑडियो कॉल ने इस गैंग की खतरनाक मंशा को उजागर किया। गैंग बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले दहशत फैलाने की फिराक में था। इस खुलासे के बाद पुलिस ने अपनी कार्रवाई को और तेज कर दिया।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।