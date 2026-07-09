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दिल्ली रोहिणी हादसा: रातभर मलबे में जिंदगी की तलाश, सुबह तक मिली 4 की लाश

By Sudhir Jha
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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दिल्ली के रोहिणी में निर्माणाधीन इमारत गिरने से चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक को जिंदा बचाया गया। रातभर राहत और बचाव का काम चलता रहा।

दिल्ली रोहिणी हादसा: रातभर मलबे में जिंदगी की तलाश, सुबह तक मिली 4 की लाश

दिल्ली के रोहिणी सेक्टर-16 में बुधवार को तीन मंजिला निर्माणाधीन इमारत ढह गई। इस हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि एक को मजदूर को जिंदा बचाया गया है। रोहिणी के सेक्टर 26 में हुए हादसे के बाद एनडीआरएफ समेत कई एजेंसियों ने रातभर राहत और बचाव का अभियान चलाया। मलबे में जिन लोगों के शव बरामद किए गए हैं उनमें वहां से गुजर रहे एक बाइक सवार, श्रमिक और मकान मालिक के पिता शामिल हैं।

मलबे से 32 साल के सद्दाम उर्फ रवि को जिंदा बचाया गया था। मृतकों की पहचान रोहिणी सेक्टर 16 निवासी टेलर राम (42), काफे उर्फ नुरुल (24) निवासी द्वारका, राम दुआ (62) निवासी सेक्टर 16, रोहिणी के रूप में हुई है। राम दुआ का बेटा ही इस इमारत का निर्माण करा रहा था। पुलिस ने संबंधित धाराओं में केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

Rescue and relief operations underway after a building collapsed at the Rohini Sector 16 area, in New Delhi on Wednesday.

रोहिणी सेक्टर 16 के जी ब्लॉक में 26-26 गज के दो प्लॉट को जोड़कर तीन मंजिला इमारत बनाई गई थी। पुलिस के अनुसार, बुधवार को इमारत के अंदरुनी हिस्से में काम चल रहा ता। शाम चार बजे इमारत अचानक भरभराकर गिर गई। दमकल अधिकारी ने बताया कि एनडीआरएफ टीम को तुरंत मौके पर बुलाया गया। तीन घंटे की मशक्कत के बाद 32 वर्षीय सद्दाम को मलबे से जीवित निकाला गया और तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया।

रात भर चला अभियान

चार मंजिला इमारत के मलबे में दबे लोगों को निकालने के लिए रातभर अभियान चलता रहा। दमकल और एनडीआरएफ के 120 अधिकारी और जवान हल्की बारिश के बीच भी बचाव में लगे रहे। बचाव दल में शामिल एक सदस्य ने बताया कि यह इमारत एक तरह से धंस गई है। इसलिए एक छत दूसरे पर गिरी है। ऐसे में ज्यादा मलबा हटाना पड़ रहा था और सावधानी पूर्वक यह काम किया जा रहा था। इसलिए एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। द्वारका से एनडीआरएफ की विशेष टीम साजोसामान और डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंची।

ऑक्सीजन-पानी देकर बचाई सद्दाम की जान

जब टीम बचाव कार्य में लगी हुई थी तभी उन्हें एक व्यक्ति के कराहने की आवाज सुनाई दी। जगह बनाकर देखा तो एक शख्स का हाथ दबा हुआ था और बीच मलबे में वह बुरी तरह से फंसा था। इसके बाद पाइप से फंसे हुए व्यक्ति के पास ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई ताकि सांस लेने में दिक्कत न हो। इसके बाद पानी पिलाया गया। दमकल कर्मी बीच बीच में उसे ढांढस देते हुए नजर आ रहे थे। करीब 7.15 बजे सद्दा को सुरक्षित मलबे से निकाल लिया गया। उसकी हालत की जांच के लिए बीएसए अस्पताल भेजा गया है जहां उसकी हालत खतरे से बाहर है।

New Delhi, Jul 08 (ANI): Rescue and relief operations underway after a building collapsed at the Rohini Sector 16 area, in New Delhi on Wednesday. (ANI Photo)

धमाके से कांप उठा इलाका

जब इमारत अचानक गिरी तो आसपास का इलाका कांप गया। स्थानीय दुकानकार राजकुमार ने बताया कि कुछ समय के लिए ऐसा लगा कि मानो भूकंप आ गया है। जब धूल का गुबार छंटा तो मालूम हुआ कि इमारत ढह गई है। यह इमारत सड़क के कोने पर बन रही थी जिसके गिरने की वजह से पूरा ट्रैफिक जाम हो गया। बचाव दल को इसकी वजह से घटनास्थल तक पहुंचने में दिक्कत का सामना करना पड़ा। वहीं इस हादसे की वजह से आसपास की इमारतो में भी दरार आने की सूचना मिली है। पुलिस ऐसी इमारतों की मजबूती की जांच के लिए एमसीडी को पत्र लिखेगी।

डीडीए बोला, इस क्षेत्र को डी-नोटिफाई किया

घटना को लेकर डीडीए प्रशासन ने बुधवार शाम सात बजे के बाद बयान जारी किया। डीडीए प्रशासन ने कहा कि रोहणी सेक्टर 16 में इमारत गिरने की घटना को लेकर सूचना दे रहे हैं कि इस इलाके को वर्ष 2016 में डी-नोटिफाई (अधिसूचना से बाहर) कर दिया गया था। इसे स्थानीय निकाय को सौंप दिया गया था। ऐसे इलाके में निर्माण कार्यों की देखरेख काम निकाय की ओर से किया जाता है।

Sudhir Jha

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सुधीर झा | वरिष्ठ पत्रकार और स्टेट टीम लीड
(दिल्ली-एनसीआर, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश)


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