दिल्ली में झमाझम बारिश से सड़कें बनी स्वीमिंग पूल, कई जगहों पर लंबा जाम; जानें कहां कैसा हाल

राजधानी दिल्ली के कई हिस्सों में शुक्रवार सुबह हुई झमाझम बारिश के बाद अनेक सड़कों पर भारी जलभराव होने से जगह-जगह जाम लग गया। वहीं, राजधानी में भारी बारिश के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। मौसम विभाग (आईएमडी) ने अगले कुछ दिनों में और बारिश होने का अनुमान जताया है।

बारिश के चलते दिल्ली के कई इलाकों में सड़कों पर घुटनों तक पानी भर गया, जिससे गाड़ियां फंस गईं और लोग पानी में से होकर गुजरे। प्रीत विहार, डीएनडी, मथुरा रोड, विकास मार्ग, आईएसबीटी, गीता कॉलोनी, राजाराम कोहली मार्ग पर ट्रैफिक जाम है। रिंग रोड (सराय काले खा से आईटीओ) पर जाम लगा हुआ है। वहीं महरौली-बदरपुर रोड भी पूरा जाम है और महरौली से लेकर बत्रा हॉस्पिटल तक जाम लगा हुआ है।

सोशल मीडिया पर वायरल रहे वीडियो में दोपहिया वाहन, कारें और मालवाहक वाहन पानी से लबालब भरी सड़कों से गुजरने के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं, जबकि स्कूली बच्चे पानी में पैदल चलकर अपने स्कूल पहुंचते नजर आ रहे हैं।

दिल्ली एयरपोर्ट ने जारी की एडवाइजरी भारी बारिश के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि भारतीय मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में मौसम खराब रहने की संभावना है। हालांकि, दिल्ली एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन फिलहाल सामान्य है। उड़ानों के लेटेस्ट अपडेट के लिए यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी संबंधित एयरलाइनों से संपर्क करें।