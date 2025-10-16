जाम से थमी दिल्ली; दिवाली की खरीदारी के लिए भारी भीड़ से चोक हुईं सड़कें- VIDEO

संक्षेप: गुरुवार को दिवाली की खरीदारी करने इतनी भारी भीड़ उमड़ी कि दिल्ली की सड़कें चोक हो गईं। आलम यह कि गूगल मैप दिल्ली और उसके आस-पास के इलाकों के लिए रेड मोड पर चला गया। लोग घंटों लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे रहे।

दिल्ली में दिवाली की खरीदारी के लिए गुरुवार को भारी भीड़ उमड़ी। बाजारों में भारी भीड़ और सड़क पर वाहनों के दबाव की वजह से राष्ट्रीय राजधानी की ट्रैफिक व्यवस्था चरमराती नजर आई। आलम यह कि दिल्ली में गुरुवार को लगे सैकड़ों किलोमीटर लंबे जाम ने लोगों की हालत खराब कर दी। सदर बाजार, भागीरथ पैलेस, चांदनी चौक, सरोजिनी नगर सहित अन्य बाजारों में शाम पांच बजे के बाद लोगों की भीड़ और वाहनों के दबाव की वजह से भारी दिक्कतें हुईं।

तीन से चार घंटे तक जाम लोग बाजारों के आसपास जाम के जंजाल में घंटों फंसे रहे। दिल्ली की सड़कों पर वाहन रेंगते नजर आए। राजधानी के दक्षिणी से लेकर उत्तरी हिस्से और पूर्वी से लेकर पश्चिमी सभी दिशाओं के प्रमुख बाजारों के आसपास के इलाके प्रभावित रहे। सड़कों और चौराहों पर वाहनों की लंबी लाइन लग रही। मध्य दिल्ली, यमुनापार समेत कई अन्य इलाकों में तीन से चार घंटे तक लोग जाम में फंसे रहे।

चोक हो गई सड़कें दक्षिणी दिल्ली में सरोजिनी नगर, सेंट्रल मार्केट लाजपत नगर, युसूफ सराय मार्केट, नेहरू प्लेस, साकेत-जे ब्लॉक और अनुपम सिनेमा मार्केट, ग्रेटर कैलाश, आईएनए मार्केट से ग्रीन पार्क तक भीषण जाम रहा। उत्तरी दिल्ली में सदर चौक, खारी बावली, कुतुब रोड चौक से लेकर चांदनी चौक, फतेहपुरी, लालकिला, करोल बाग और आसपास के इलाके में भारी जाम रहा। पश्चिमी दिल्ली के राजौरी गार्डन, कमला नगर, तिलक नगर से लेकर पंजाबी बाग तक सड़कें चोक रहीं।

रेड मोड पर नजर आया गूगल मैप वाहनों के लोड से दिल्ली की सड़कें चोक हो गईं। आलम यह कि गूगल मैप दिल्ली और उसके आस-पास के एनसीआर के इलाकों के लिए रेड मोड पर चला गया। लोग घंटों लंबे ट्रैफिक जाम में फंसे रहे।

ट्रैफिक पुलिस की अपील ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि त्योहारी सीजन मे लोगों की बाजारों में भीड़ के कारण जाम की स्थिति बन रही है, इसलिए लोग अनावश्यक यात्रा से बचें और ज्यादा से ज्यादा सार्वजनिक परिवहन खासतौर से बाजारों में जाने के लिए मेट्रो का इस्तेमाल करें। भीड़भाड़ वाले बाजारों में जाने से पहले वैकल्पिक मार्ग की जानकारी अवश्य लें।

नोएडा, गाजियाबाद जाने वाली सड़कों पर जाम आउटर रिंग रोड और रिंग रोड, प्रगति मैदान और बदरपुर बॉर्डर के बीच मथुरा रोड, अरबिंदो मार्ग, बारापुला एलिवेटेड रोड, दिल्ली-नोएडा डायरेक्ट (डीएनडी) फ्लाईवे, गाजियाबाद जाने वाला दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे जैसे प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम रहा। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को स्थिति को संभालने के लिए सभी ट्रैफिक कर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दीं।

मैंने दिल्ली में ऐसा ट्रैफिक कभी नहीं देखा एक यूजर ने एक्स पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा कि 2 घंटे से ज्यादा समय से एक ही जगह पर फंसा हूं, कुछ भी नहीं चल रहा है। 112 पर 3 से 4 बार कॉल किया, लेकिन कॉल कटती रही। मैंने दिल्ली में ऐसा ट्रैफिक पहले कभी नहीं देखा।

3 घंटे के डायवर्जन ने बिगाड़े हालात ट्रैफिक पुलिस की ओर से दिन में तीन घंटे के लिए डायवर्जन प्लान लागू किए जाने के बाद हालत बिगड़ गए। इसमें आईटीओ चौक, बीएसजेड मार्ग, जेएलएन मार्ग, राजघाट क्रॉसिंग, शांति वन क्रॉसिंग, हनुमान मंदिर, आईएसबीटी कश्मीरी गेट, मठ बाजार, चंदगीराम अखाड़ा, दिल्ली विधानसभा, विश्वविद्यालय मेट्रो स्टेशन और दिल्ली विश्वविद्यालय नॉर्थ कैंपस शामिल हैं।