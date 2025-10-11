पहले स्कूटी को मारी टक्कर, फिर 18 लाख रुपये की चांदी ले उड़े; दिल्ली में रोड रेज वाला कांड
उत्तर पूर्वी दिल्ली में शनिवार दिनदहाड़े 18 लाख रुपये की चांदी की लूट का मामला सामने आया है। चार बदमाशों ने लूट की इस वारदात को रोडरेज का रूप देकर अंजाम दिया।
आरोप है कि सीमा विवाद के चलते पहले पीड़ित को पीसीआर टीम न्यू उस्मानपुर थाने लेकर गई। उसके बाद उसे वहां से वेलकम थाने भेज दिया गया। वेलकम से उसे फिर से उस्मानपुर भेजा। खबर लिखे जाने तक पीड़ित रामरत्न उस्मानपुर थाने में थे। इस मामले में पुलिस का कहना है कि पीड़ित को पता नहीं है उनकी स्कूटी से चांदी किसने निकाली। इसके लिए सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले जा रहे हैं।
मिली जानकारी के मुताबिक, रामरत्न अपने परिवार के साथ नवीन शाहदरा में रहते हैं। उनके पिता पवन अग्रवाल चांदी के गहने बनाते हैं। रामरत्न ने बताया कि वह अपने दोस्त रोहन के साथ स्कूटी से चांदनी चौक से चांदी लेने गए थे। करीब 11 किलो चांदी स्कूटी में रखकर वह शाहदरा जीटी रोड से घर जा रहे थे। धर्मपुरा फ्लाईओवर पर जाम लगा हुआ था।
उन्होंने स्कूटी पांडूशिला क्षेत्र की तरफ ले ली। आरोप है कि जब वह जैन मंदिर के पास पहुंचे तभी पीछे से एक स्कूटी पर दो युवक हेलमेट लगाए हुए आए। उनकी स्कूटी को टक्कर मार दी। पीड़ित ने विरोध किया तो बदमाशों ने उनकी स्कूटी की चाबी निकाली और आगे लेकर चले गए। पीड़ित व उसके दोस्त पैदल उनके पास चाबी लेने गए तो उनके साथ मारपीट कर दी। इस दौरान बदमाशों के दो अन्य जानकार भी आ गए। किसी तरह से पीड़ित वहां से अपनी स्कूटी के पास आए तो देखा स्कूटी में रखी 18 लाख रुपये की चांदी गायब थी।