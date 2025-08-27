दिल्ली की सड़कों पर 'पों-पों' का आंतक, गाड़ियों के हॉर्न से अलग जंग लड़ रहे लोग

दिल्ली की सड़कों पर हॉर्न बजाने की आदत हिंसा का कारण बन रही है। हॉर्न बजाने से जुड़ी घटनाओं में वृद्धि हुई है। जबकि ध्वनि प्रदूषण के लिए ट्रैफिक पुलिस के चालानों में कमी आई है।

दिल्ली की सड़कों पर हॉर्न का शोर अब सिर्फ कान का पर्दा फाड़ने वाला शोर नहीं रहा, बल्कि यह हिंसा और हंगामे का कारण भी बन रहा है। हाल ही में कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, जिन्होंने शहर की इस 'हॉर्न कल्चर' को सुर्खियों में ला दिया।

हॉर्न बजा और मारपीट शुरू जुलाई के आखिरी हफ्ते में द्वारका में एक हैरान करने वाला वाकया हुआ। एक गाड़ी के हॉर्न ने इतना बवाल मचाया कि आठ लोग SUV में सवार होकर दो अन्य लोगों पर बीयर की बोतलों से हमला करने पहुंच गए। यह सब शुरू हुआ एक साधारण-सी बहस से, जिसका कारण था-हॉर्न। इससे पहले, अजमेरी गेट के पास हॉर्न को लेकर हुए झगड़े में एक शख्स को गोली मार दी गई। मुनिरका में भी ऐसा ही कुछ हुआ, जहां हॉर्न की आवाज ने लोगों को लाठी-डंडों तक पहुंचा दिया। कांवड़ यात्रा के दौरान भी ट्रकों के प्रेशर हॉर्न ने पूरे शहर को अपने शोर से थर्रा दिया। यह सिर्फ कुछ घटनाएं नहीं, बल्कि दिल्ली की उस सच्चाई का आईना हैं, जहां हॉर्न अब बस शोर नहीं, बल्कि गुस्से और हिंसा का ट्रिगर बन चुका है।

आंकड़ों का खेल: शोर बहुत, चालान कम आपको लगता होगा कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस इस शोर को रोकने के लिए जी-जान से जुटी होगी। लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। इस साल जुलाई तक हॉर्न बजाने के लिए सिर्फ 57 चालान हुए। जी हां, सिर्फ 57। इसमें 3 कारें, 0 बसें और 25 दोपहिया वाहन शामिल हैं। मजेदार बात यह है कि ये संख्या पिछले साल की तुलना में 103% ज्यादा है, जब 28 चालान हुए थे। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि यह कोई सख्ती का नतीजा है, तो ऐसा नहीं है। 2020 में हॉर्न के लिए 336 चालान हुए थे, जो अब घटकर 2023 में 45 और 2024 में 48 तक सिमट गए। प्रेशर हॉर्न की बात करें तो 2020 में 3633 चालान थे, जो 2021 में आधे होकर 1804 हुए और इस साल जुलाई तक सिर्फ 1652। यानी, शोर बढ़ रहा है, लेकिन चालान घट रहे हैं।

बेकाबू होता जा रहा हॉर्न कल्चर दिल्ली में प्रेशर हॉर्न पूरी तरह बैन हैं, फिर भी सड़कों पर इनकी गूंज कम नहीं होती। पर्यावरण कार्यकर्ता और 'एसपी चेतना' के संस्थापक अनिल सूद कहते हैं, “पुलिस कुछ गिने-चुने लोगों का ही चालान करती है। हमारी स्टडी बताती है कि चार्टर्ड बसें, सरकारी पानी के टैंकर और ट्रक सबसे ज्यादा प्रेशर हॉर्न का इस्तेमाल करते हैं। कांवड़ यात्रा में तो शोर 100 डेसिबल तक पहुंच जाता है, फिर भी कोई चालान नहीं।”

100 डेसिबल का मतलब समझें? यह लॉन मोवर जितनी तेज आवाज है, जो आपके कानों को अस्थायी नुकसान पहुंचा सकती है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी (DPCC) के नियम कहते हैं कि रिहायशी इलाकों में दिन में 55 डेसिबल और रात में 45 डेसिबल से ज़्यादा शोर नहीं होना चाहिए। स्कूल, अस्पताल और कोर्ट के आसपास के 150 से ज्यादा 'साइलेंस जोन' में तो हॉर्न बजाना पूरी तरह मना है। उल्लंघन करने पर सामान्य हॉर्न के लिए 1000 रुपये और प्रेशर हॉर्न के लिए 5000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है। लेकिन हकीकत में यह कानून बस कागजों तक सीमित है।

पुलिस की मजबूरी एक वरिष्ठ ट्रैफिक अधिकारी ने साफ कहा, 'हमारे पास डेसिबल मापने का कोई उपकरण नहीं है। हम सिर्फ नो-हॉन्किंग जोन में चालान करते हैं। लेकिन हमारे जवान भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर तैनात होते हैं, स्कूल या अस्पतालों के पास नहीं। इसी वजह से चालान की संख्या कम ही रहती है।'

दिल्ली में 31 नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन हैं, जो अक्सर तय सीमा से ज्यादा शोर रिकॉर्ड करते हैं। करोल बाग, लोधी रोड, शाहदरा और कश्मीरी गेट जैसे इलाकों में शोर का स्तर हमेशा नियम तोड़ता है। लेकिन चालान वो तो बस नाममात्र के होते हैं। अनिल सूद कहते हैं, 'किसी को नहीं पता कि ये मॉनिटरिंग स्टेशन कहां हैं। हर पांच किलोमीटर पर शोर का स्तर बदलता है। 31 स्टेशन दिल्ली जैसे शहर के लिए नाकाफी हैं।'

शोर का विज्ञान और सेहत पर वार 2023 में 'इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एनवायर्नमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी' में छपी एक स्टडी कहती है कि दिल्ली के शोर में हॉर्न का योगदान सबसे ज्यादा है। 2015 की एक रिसर्च बताती है कि हॉर्न ट्रैफिक के शोर को 2-5 डेसिबल तक बढ़ा देता है। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट (CRRI) के प्रमुख वैज्ञानिक डॉ. नाजिम अख्तर बताते हैं, 'उंची इमारतों के बीच हॉर्न 5 डेसिबल और मेट्रो स्टेशन के पास 7-8 डेसिबल तक शोर बढ़ा देता है।'

लेकिन बात सिर्फ शोर की नहीं। यह आपकी सेहत पर भी हमला करता है। रोजाना कुछ मिनट का हॉर्न भी आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकता है। हाई ब्लड प्रेशर, तनाव, नींद की कमी और स्थायी सुनने की क्षमता खोने का खतरा.. ये सब हॉर्न के शोर की देन हैं। साउथ दिल्ली में रश आवर के दौरान शोर 90 डेसिबल तक पहुंच जाता है, जो रिहायशी इलाकों की सीमा से दोगुना है। कार वाले खिड़कियां बंद कर लेते हैं, लेकिन पैदल चलने वाले, साइकिल सवार और सड़क किनारे के ठेले वाले इस शोर की पूरी मार झेलते हैं।