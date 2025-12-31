दिल्ली में ग्रैप हटते ही बनेंगी 400KM सड़क, उड़ती धूल से मिलेगी राहत: CM रेखा गुप्ता

संक्षेप: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने घोषणा की है कि ग्रैप हटते ही दिल्ली में 400 किलोमीटर सड़कों का वॉल-टू-वॉल निर्माण शुरू होगा, जिससे धूल प्रदूषण कम होगा और यातायात व्यवस्था में सुधार आएगा।

दिल्ली में ग्रैप हटते ही 400 किलोमीटर सड़क का निर्माण तेजी से किया जाएगा। यह जानकारी मंगलवार को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दी। सीएम ने बताया कि इन सड़कों का निर्माण वॉल-टू-वॉल किया जाएगा, ताकि सड़क किनारों से धूल उड़ने की समस्या को जड़ से समाप्त किया जा सके।

प्रस्तावित 400 किलोमीटर सड़कों में से 300 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा बजट जारी किया जा चुका है, जबकि शेष 100 किलोमीटर सड़कों का निर्माण दिल्ली सरकार अपने संसाधनों से करेगी। सड़क निर्माण से जुड़ी टेंडर और अन्य सभी प्रक्रियाएं पहले ही पूरी कर ली गई हैं। ग्रैप हटते ही लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) युद्धस्तर पर काम शुरू करेगा और राजधानी के विभिन्न हिस्सों में एक साथ सड़क निर्माण गतिविधियां दिखाई देंगी।

