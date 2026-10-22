दिल्ली में 10 रास्तों पर हादसे जानलेवा बने, ट्रैफिक पुलिस ने 153 दुर्घटना संभावित स्थान किए चिह्नित

राजधानी दिल्ली बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 153 दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित किया है। बीते 9 महीने में हुए सड़क हादसों में 492 पैदल यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी हैं। आइए जानें कहां होते हैं सबसे अधिक हादसे।

दिल्ली में व्यस्त मार्गों में शामिल आउटर रिंग रोड, रिंग रोड, जीटी रोड, यूईआर-2, रोहतक रोड, वजीराबाद रोड, नजफगढ़ रोड, एनएच-9, मथुरा रोड और एनएच-8 हादसों के लिहाज से सबसे खतरनाक हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में 153 दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान की है। इनमें प्रमुख सड़कें, चौराहे, फ्लाईओवर, बस टर्मिनल और मेट्रो स्टेशनों के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इन 10 सड़कों पर बार-बार होने वाले हादसे सड़क सुरक्षा की चुनौती को उजागर करते हैं।

स्वरूप नगर में सबसे ज्यादा जानलेवा हादसे जीटी रोड पर स्वरूप नगर में 2025 में 13 जानलेवा दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जो चिह्नित ब्लैक स्पॉट में सबसे अधिक हैं। इसी सड़क पर मुकरबा चौक, लिबासपुर बस स्टैंड और सिंघु बॉर्डर पर सात-सात जानलेवा हादसे हुए। आउटर रिंग रोड पर भलस्वा चौक और हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास सात-सात जानलेवा दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। रिंग रोड पर आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास आठ और आजादपुर चौक पर छह जानलेवा हादसे हुए। वहीं, मथुरा रोड पर मोदी मिल फ्लाईओवर और तुगलकाबाद रोड मेट्रो स्टेशन के पास चार-चार जानलेवा दुर्घटनाएं दर्ज की गईं।

आईटीओ से आनंद विहार तक कई स्थान ट्रैफिक पुलिस की सूची में आईटीओ/आईपी फ्लाईओवर, आनंद विहार आईएसबीटी, प्रेमबाड़ी पुल, एसजीटी नगर, हनुमान मंदिर, बारापुला फ्लाईओवर, पीतमपुरा स्थित वीआईपी कॉलेज, एम्स के पास सड़क, पंजाबी बाग चौक, जहांगीरपुरी का ईई ब्लॉक और निजामुद्दीन-यमुना पुल के आसपास का हिस्सा हादसों के लिहाज से संवेदनशील है। इन स्थानों पर वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है और यातायात का दबाव सड़क सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हर साल सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान करती है। ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इन स्थानों की सूची दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ अन्य संबंधित एजेंसियों को भेजी गई है। ताकि खामियों का आकलन कर सुरक्षात्मक कदम उठाए जा सकें।

नौ माह में 492 पैदल यात्रियों की मौत इस वर्ष 1 जनवरी से 30 सितंबर के बीच दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में 492 पैदल यात्रियों की मौत हुई। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, रिंग रोड, जीटी रोड, आउटर रिंग रोड, नजफगढ़ रोड, रोहतक रोड, वजीराबाद रोड, यूईआर-2, महरौली-बदरपुर रोड, एनएच-9, बुलेवार्ड रोड और मथुरा रोड पर सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं।

इनमें 100 से अधिक दुर्घटनाएं ट्रैफिक पुलिस के तिलक नगर, मॉडल टाउन, पश्चिम विहार, शाहदरा, खजूरी खास, मधु विहार, सरिता विहार, तिमारपुर, रोहिणी, दिल्ली कैंट, पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन, कोतवाली और बदरपुर सर्किल में इस अवधि के दौरान 100 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं।

ट्रैफिक पुलिस सर्किलवार दर्ज की गई दुर्घटनाएं द्वारका सर्किल 257

नरेला 254

नजफगढ़ 184

समयपुर बादली 183

अमन विहार 166

भजनपुरा 158

अशोक विहार 145

नांगलोई 145

(1 जनवरी से 30 सितंबर)