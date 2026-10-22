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दिल्ली में 10 रास्तों पर हादसे जानलेवा बने, ट्रैफिक पुलिस ने 153 दुर्घटना संभावित स्थान किए चिह्नित

By Praveen Sharma
हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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राजधानी दिल्ली बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 153 दुर्घटना संभावित स्थानों को चिह्नित किया है। बीते 9 महीने में हुए सड़क हादसों में 492 पैदल यात्रियों को अपनी जान गंवानी पड़ी हैं। आइए जानें कहां होते हैं सबसे अधिक हादसे। 

delhi traffic police
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस

दिल्ली में व्यस्त मार्गों में शामिल आउटर रिंग रोड, रिंग रोड, जीटी रोड, यूईआर-2, रोहतक रोड, वजीराबाद रोड, नजफगढ़ रोड, एनएच-9, मथुरा रोड और एनएच-8 हादसों के लिहाज से सबसे खतरनाक हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में 153 दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान की है। इनमें प्रमुख सड़कें, चौराहे, फ्लाईओवर, बस टर्मिनल और मेट्रो स्टेशनों के आसपास के क्षेत्र शामिल हैं। ट्रैफिक पुलिस के अनुसार, इन 10 सड़कों पर बार-बार होने वाले हादसे सड़क सुरक्षा की चुनौती को उजागर करते हैं।

स्वरूप नगर में सबसे ज्यादा जानलेवा हादसे

जीटी रोड पर स्वरूप नगर में 2025 में 13 जानलेवा दुर्घटनाएं दर्ज की गईं, जो चिह्नित ब्लैक स्पॉट में सबसे अधिक हैं। इसी सड़क पर मुकरबा चौक, लिबासपुर बस स्टैंड और सिंघु बॉर्डर पर सात-सात जानलेवा हादसे हुए। आउटर रिंग रोड पर भलस्वा चौक और हैदरपुर मेट्रो स्टेशन के पास सात-सात जानलेवा दुर्घटनाएं दर्ज की गईं। रिंग रोड पर आईएसबीटी कश्मीरी गेट के पास आठ और आजादपुर चौक पर छह जानलेवा हादसे हुए। वहीं, मथुरा रोड पर मोदी मिल फ्लाईओवर और तुगलकाबाद रोड मेट्रो स्टेशन के पास चार-चार जानलेवा दुर्घटनाएं दर्ज की गईं।

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आईटीओ से आनंद विहार तक कई स्थान

ट्रैफिक पुलिस की सूची में आईटीओ/आईपी फ्लाईओवर, आनंद विहार आईएसबीटी, प्रेमबाड़ी पुल, एसजीटी नगर, हनुमान मंदिर, बारापुला फ्लाईओवर, पीतमपुरा स्थित वीआईपी कॉलेज, एम्स के पास सड़क, पंजाबी बाग चौक, जहांगीरपुरी का ईई ब्लॉक और निजामुद्दीन-यमुना पुल के आसपास का हिस्सा हादसों के लिहाज से संवेदनशील है। इन स्थानों पर वाहनों की आवाजाही अधिक रहती है और यातायात का दबाव सड़क सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करता है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस हर साल सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों के आधार पर दुर्घटना संभावित स्थानों की पहचान करती है। ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि इन स्थानों की सूची दिल्ली सरकार के परिवहन विभाग, लोक निर्माण विभाग , भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के साथ अन्य संबंधित एजेंसियों को भेजी गई है। ताकि खामियों का आकलन कर सुरक्षात्मक कदम उठाए जा सकें।

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नौ माह में 492 पैदल यात्रियों की मौत

इस वर्ष 1 जनवरी से 30 सितंबर के बीच दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं में 492 पैदल यात्रियों की मौत हुई। ट्रैफिक पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक, रिंग रोड, जीटी रोड, आउटर रिंग रोड, नजफगढ़ रोड, रोहतक रोड, वजीराबाद रोड, यूईआर-2, महरौली-बदरपुर रोड, एनएच-9, बुलेवार्ड रोड और मथुरा रोड पर सबसे ज्यादा हादसे हुए हैं।

इनमें 100 से अधिक दुर्घटनाएं

ट्रैफिक पुलिस के तिलक नगर, मॉडल टाउन, पश्चिम विहार, शाहदरा, खजूरी खास, मधु विहार, सरिता विहार, तिमारपुर, रोहिणी, दिल्ली कैंट, पंजाबी बाग, राजौरी गार्डन, कोतवाली और बदरपुर सर्किल में इस अवधि के दौरान 100 से अधिक सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गईं।

ट्रैफिक पुलिस सर्किलवार दर्ज की गई दुर्घटनाएं

द्वारका सर्किल 257

नरेला 254

नजफगढ़ 184

समयपुर बादली 183

अमन विहार 166

भजनपुरा 158

अशोक विहार 145

नांगलोई 145

(1 जनवरी से 30 सितंबर)

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नियम तोड़ने वालों पर नजर

त्योहारी सीजन में बाजारों में बढ़ी भीड़ और वाहनों की आवाजाही को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने जाम से निपटने के लिए सख्ती शुरू कर दी है। प्रत्येक रेंज में सड़क पर अनुचित पार्किंग और खतरनाक ड्राइविंग करने वालों पर नजर रखनी शुरू कर दी है। ट्रैफिक पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इन दो वजहों से जाम ज्यादा लगता है। इसके तहत नॉर्दर्न रेंज ट्रैफिक टीम ने पिछले एक हफ्ते में अनुचित पार्किंग और खतरनाक ड्राइविंग के खिलाफ 10590 से अधिक चालान किए हैं।

Praveen Sharma

लेखक के बारे में

Praveen Sharma
प्रवीण शर्मा लाइव हिन्दुस्तान में स्टेट टीम का हिस्सा हैं। एक दशक से भी अधिक समय से पत्रकारिता के क्षेत्र में सेवाएं दे रहे प्रवीण साल 2014 में डिजिटल पत्रकारिता में आने से पहले प्रिंट मीडिया में भी काम कर चुके हैं। प्रवीण ने अपने करियर की शुरुआत हरिभूमि अखबार से की थी और वर्ष 2018 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े। प्रवीण मूलरूप से उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के निवासी हैं, लेकिन इनका जन्म और स्कूली शिक्षा दिल्ली से हुई है। हालांकि, पत्रकारिता की पढ़ाई इन्होंने हरियाणा के हिसार स्थित गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से की है। वह दिल्ली-एनसीआर की सियासी घटनाओं के साथ ही जन सरोकार से जुड़ी सभी छोटी-बड़ी खबरों पर भी पैनी नजर रखते हैं। और पढ़ें
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