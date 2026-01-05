Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi riots victims said its like giving death sentence to people lost life after supreme court grants bail to 5 accused
उन पांच को बेल देना दंगे में मारे गए लोगों को फांसी देने जैसा; SC के फैसले पर किसे दिक्कत?

उन पांच को बेल देना दंगे में मारे गए लोगों को फांसी देने जैसा; SC के फैसले पर किसे दिक्कत?

संक्षेप:

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने पांच अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है।

Jan 05, 2026 06:17 pm ISTUtkarsh Gaharwar नई दिल्ली, एएनआई
share Share
Follow Us on

2020 के दिल्ली दंगों में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार जन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने दंगे में आरोपी बनाए गए 5 लोगों को जमानत दिए जाने पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये तो मारे गए लोगों को फांसी देने जैसा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के अलावा बाकी 5 लोगों को जमानत दे दी। उमर ने कहा कि अब जेल ही मेरा घर है। हालांकि दोनों के पास बेल के लिए फिर से अर्जी लगाने का एक और मौका है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

दिल्ली दंगों में जान गंवाने वाले राहुल सोलंकी के पिता हरि सोलंकी ने कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने दो लोगों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं दी, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पांच लोगों को जमानत देना उन लोगों के लिए मौत की सजा जैसा है जिन्होंने दंगों में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। हम चाहते हैं कि दोषियों को मौत की सजा दी जाए ताकि भविष्य में कभी ऐसे दंगे न हों।”

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने पांच अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है।

राम सुगरत पासवान, जिन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों में अपना बेटा खो दिया था, ने सुप्रीम कोर्ट के पांच आरोपियों को जमानत दिए जाने वाले आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से बात करते हुए पासवान ने कहा कि अगर ये पांचों आरोपी बेगुनाह हैं, तो उन्हें जमानत मिलने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दंगों के लिए असली जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "मैंने 26 फरवरी 2020 को दिल्ली दंगों में अपने बेटे नितिन पासवान को खो दिया था। उसकी मौत से दो दिन पहले दंगे हो रहे थे, और उस दिन दुकानें दोबारा खुली थीं। वह बाजार गया था तभी पुलिस की एक गोली उसके सिर में लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया और भर्ती कराया गया, लेकिन वह बच नहीं सका। अगर लोग दंगों में शामिल नहीं हैं और उन्हें जमानत मिल रही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दंगों को भड़काने के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए।"

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित 'बड़ी साजिश' से जुड़े एक मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी।

अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष के तर्कों और सबूतों के आधार पर उमर खालिद और शरजील इमाम का मामला अन्य आरोपियों की तुलना में काफी गंभीर है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि कथित अपराधों में इन दोनों की भूमिका केंद्रीय (मुख्य) थी। हालांकि इनकी जेल की अवधि लंबी हो गई है, लेकिन यह न तो संवैधानिक आदेशों का उल्लंघन करती है और न ही कानून (UAPA) के कड़े प्रतिबंधों को बेअसर करती है।

Utkarsh Gaharwar

लेखक के बारे में

Utkarsh Gaharwar
एमिटी और बेनेट विश्वविद्यालय से पत्रकारिता के गुर सीखने के बाद अमर उजाला से करियर की शुरुआत हुई। अमर उजाला में बतौर एंकर सेवाएं देने के बाद 3 साल नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम किया। वर्तमान में लाइव हिंदुस्तान में डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हूं। एंकरिंग और लेखन के अलावा मिमिक्री और थोड़ा बहुत गायन भी कर लेता हूं। और पढ़ें
Delhi News Delhi News Today Supreme Court News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।