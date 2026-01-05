उन पांच को बेल देना दंगे में मारे गए लोगों को फांसी देने जैसा; SC के फैसले पर किसे दिक्कत?

संक्षेप: सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने पांच अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है।

2020 के दिल्ली दंगों में जान गंवाने वाले लोगों के परिवार जन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश नहीं हैं। उन्होंने दंगे में आरोपी बनाए गए 5 लोगों को जमानत दिए जाने पर नाखुशी जाहिर करते हुए कहा कि ये तो मारे गए लोगों को फांसी देने जैसा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने उमर खालिद और शर्जील इमाम के अलावा बाकी 5 लोगों को जमानत दे दी। उमर ने कहा कि अब जेल ही मेरा घर है। हालांकि दोनों के पास बेल के लिए फिर से अर्जी लगाने का एक और मौका है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

दिल्ली दंगों में जान गंवाने वाले राहुल सोलंकी के पिता हरि सोलंकी ने कहा, “मैं सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने दो लोगों उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत नहीं दी, लेकिन मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पांच लोगों को जमानत देना उन लोगों के लिए मौत की सजा जैसा है जिन्होंने दंगों में अपने परिवार के सदस्यों को खोया है। हम चाहते हैं कि दोषियों को मौत की सजा दी जाए ताकि भविष्य में कभी ऐसे दंगे न हों।”

सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में एक महत्वपूर्ण आदेश सुनाया है। अदालत ने उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने पांच अन्य आरोपियों गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी है।

राम सुगरत पासवान, जिन्होंने 2020 के दिल्ली दंगों में अपना बेटा खो दिया था, ने सुप्रीम कोर्ट के पांच आरोपियों को जमानत दिए जाने वाले आदेश पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए। समाचार एजेंसी एएनआई (ANI) से बात करते हुए पासवान ने कहा कि अगर ये पांचों आरोपी बेगुनाह हैं, तो उन्हें जमानत मिलने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दंगों के लिए असली जिम्मेदार लोगों को सजा जरूर मिलनी चाहिए।

उन्होंने कहा, "मैंने 26 फरवरी 2020 को दिल्ली दंगों में अपने बेटे नितिन पासवान को खो दिया था। उसकी मौत से दो दिन पहले दंगे हो रहे थे, और उस दिन दुकानें दोबारा खुली थीं। वह बाजार गया था तभी पुलिस की एक गोली उसके सिर में लग गई। उसे अस्पताल ले जाया गया और भर्ती कराया गया, लेकिन वह बच नहीं सका। अगर लोग दंगों में शामिल नहीं हैं और उन्हें जमानत मिल रही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दंगों को भड़काने के लिए जो भी जिम्मेदार हैं, उन्हें सजा मिलनी ही चाहिए।"

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के पीछे कथित 'बड़ी साजिश' से जुड़े एक मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया। हालांकि, अदालत ने गुलफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा उर रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी।