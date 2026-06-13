'6 सालों से हिरासत में हूं'; दिल्ली दंगा केस में शरजील इमाम और उमर खालिद ने दाखिल की नई जमानत याचिका
जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमामल और उमर खालिद को जमानत देने से इनकार कर दिया था जिसके बाद अब दोनों ने नई जमानत याचिका दाखिल की है।
उत्तर-पूर्वी दिल्ली में 2020 के दंगा मामले में बड़ी साजिश से जुड़े मामले में कार्यकर्ता शरजील इमाम और उमर खालिद ने दिल्ली कोर्ट में नई जमानत याचिकाएं दायर की हैं। याचिकाओं में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनकी पिछली जमानत याचिका खारिज किए जाने के छह महीने से ज्यादा समय बीत जाने के बावजूद मुकदमे की सुनवाई में कोई खास प्रगति नहीं हुई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुमेध सैनी के समक्ष दायर इन नई याचिकाओं पर अदालत ने शुक्रवार को दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले की अगली सुनवाई चार जुलाई के लिए निर्धारित कर दी। अपनी याचिका में शरजील इमाम ने कहा कि वह पिछले 6 सालों से हिरासत में हैं और पांच जनवरी को सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसकी जमानत याचिका खारिज किए जाने के बाद भी मामले में कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है।
जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगा साजिश मामले में उमर खालिद और शरजील इमाम को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि पांच अन्य आरोपियों को राहत दे दी थी। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजारिया की तत्कालीन पीठ ने कहा था कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) के तहत उमर खालिद और शरजील इमाम के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि मामले के सभी आरोपी भागीदारी के स्तर पर समान स्थिति में नहीं हैं।
इन पांच लोगों को मिली जमानत
कोर्गुट ने लफिशा फातिमा, मीरान हैदर, शिफा-उर-रहमान, मोहम्मद सलीम खान और शादाब अहमद को जमानत दे दी थी। उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य लोगों के खिलाफ यूएपीए और भारतीय दंड संहिता की अलग-अलग धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था। उन पर फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों का मुख्य साजिशकर्ता होने का आरोप है।
नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंजी (एनआरसी) के विरोध के दौरान भड़की इस हिंसा में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से अधिक लोग घायल हुए थे। आरोपियों ने दिल्ली हाई कोर्ट के दो सितंबर के उस आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था, जिसमें साजिश मामले में उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी गई थीं।
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अदिति शर्मा
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