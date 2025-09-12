अभी जेल में ही रहेंगे उमर खालिद और शरजील इमाम, सुप्रीम कोर्ट मे टाली जमानत याचिका

दिल्ली 2020 दंगों के आरोपी उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई टाल दी है, जिसकी अगली तारीख 19 सितंबर तय की गई है।

दिल्ली में फरवरी 2020 के दंगों से जुड़े एक हाई-प्रोफाइल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला टाल दिया है। उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर जैसे चर्चित आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई अब 19 सितंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है। यह मामला गैरकानूनी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम (यूएपीए) के तहत दर्ज है, जिसमें इन लोगों पर दंगों के पीछे साजिश रचने का आरोप है।

क्या है देरी का कारण? जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन वी अंजरिया की बेंच ने इस स्थगन का कारण फाइल्स का देर से प्राप्त होना बताया। कोर्ट ने साफ किया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी दस्तावेजों की गहन जांच जरूरी है। इस वजह से सुनवाई को एक हफ्ते के लिए टाल दिया गया।

दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज की थी याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने 2 सितंबर को इन कार्यकर्ताओं समेत नौ लोगों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। कोर्ट ने कहा था कि प्रदर्शन या आंदोलन की आड़ में हिंसक साजिश को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। जमानत याचिका खारिज होने वालों में उमर खालिद, शरजील इमाम, गुलफिशा फातिमा, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी और शादाब अहमद शामिल हैं। एक अन्य आरोपी, तस्लीम अहमद की जमानत भी उसी दिन एक अलग बेंच ने खारिज की थी।

हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि संविधान नागरिकों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन और भाषण देने का अधिकार देता है, लेकिन यह अधिकार असीमित नहीं है। कोर्ट ने चेतावनी दी कि अगर प्रदर्शन की स्वतंत्रता को बिना किसी रोक-टोक के अनुमति दी गई, तो यह संवैधानिक ढांचे को नुकसान पहुंचा सकता है और देश में कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ सकता है।

क्या है मामला? फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगे, जो नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के खिलाफ प्रदर्शनों के दौरान भड़के थे, ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इन दंगों में 53 लोगों की मौत हुई थी और 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। उमर खालिद, शरजील इमाम और अन्य आरोपियों पर दंगों के मास्टरमाइंड होने का आरोप है। इन सभी ने अपने खिलाफ लगे आरोपों को सिरे से खारिज किया है।