2020 दंगों की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस ने की कौन सी गलती? कोर्ट ने लगाई फटकार

2020 दंगों की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस ने की कौन सी गलती? कोर्ट ने लगाई फटकार

संक्षेप: कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इसी अदालत की ओर से इस साल 21 जनवरी को दिए गए एक आदेश की सरेआम अनदेखी की। उस आदेश में मामले की अधिक स्पष्ट जांच करने का निर्देश दिया गया था। 

Wed, 22 Oct 2025 12:23 PMUtkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली दंगों की जांच को लेकर दिल्ली पुलिस को कोर्ट ने फटकार लगाई है। 2020 के दंगों को लेकर एक चार्जशीट पर कोर्ट ने पुलिस से कहा कि ये अस्पष्टता से भरी हुई है। अदालत ने दंगों के दौरान हुई आगजनी और तोड़फोड़ के एक मामले में ठीक से जांच न करने के लिए पुलिस को फटकार लगाई है। अदालत ने कहा कि यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि इस घटना में शामिल दो समूहों में से किस समूह ने पीड़ितों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया और जलाया था।

कोर्ट ने कहा कि पुलिस ने इसी अदालत की ओर से इस साल 21 जनवरी को दिए गए एक आदेश की सरेआम अनदेखी की। उस आदेश में मामले की अधिक स्पष्ट जांच करने का निर्देश दिया गया था। कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रवीण सिंह ने 16 अक्टूबर को जारी किए गए एक आदेश में कहा,"यह स्पष्ट है कि यह पूरा मामला जिसके तथ्य पहले से ही अस्पष्ट थे,इस पूरक आरोप पत्र (supplementary chargesheet) से और भ्रमित हो गया है।" पुलिस ने इस मामले में पांच गिरफ्तारियां की थीं और दंगा,आगजनी और आपराधिक साजिश से जुड़ी कानूनी धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया था। गिरफ्तार किए गए आरोपी कोमल मिश्रा,गौरव,गोलू,अजहर और मोहम्मद आरिफ फिलहाल जमानत पर बाहर हैं।

21 जनवरी को जब इस मामले में आरोप तय करने की प्रक्रिया शुरू हुई, तो अदालत ने जांच अधिकारियों से सवाल किया। अदालत ने ध्यान दिलाया कि चार्जशीट में दोनों समूहों के सदस्यों के नाम थे और यह स्पष्ट नहीं था कि किस समूह ने पीड़ितों की कौन-सी खास संपत्ति को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद अदालत ने पुलिस को स्पष्ट सबूत और साफ समय-सीमा के साथ मामले को पेश करने का निर्देश दिया।

हाल ही में अभियोजन पक्ष (Prosecution) ने एक पूरक आरोप पत्र दायर किया है। इसके माध्यम से अभियोजन ने सात व्यक्तियों की शिकायतों को वापस लेने की अनुमति मांगी है और साथ ही दो आरोपियों मोहम्मद अजहर और आरिफ को मामले से बरी (Discharge) करने की मांग की है। इसका कारण यह बताया गया है कि इन सात शिकायतों और इन दोनों आरोपियों के संबंध में अलग से एफआईआर (FIR) दर्ज की जाएगी।

न्यायाधीश सिंह ने यह टिप्पणी की, “निर्देश के अनुसार आगे की जांच करने और अदालत को यह दिखाने के बजाय कि ये दो भीड़ (mobs) किसी एक साझा उद्देश्य से कैसे जुड़ी हुई थीं,अभियोजन पक्ष ने अगर मैं खुलकर कहूं तो,उस आदेश से बचने की कोशिश की है” अदालत ने आगे ध्यान दिया कि इसके साथ ही पूरक आरोप पत्र में उन दो आरोपियों के खिलाफ कोई नई FIR दर्ज किए जाने की जानकारी नहीं दी गई।

अदालत ने पाया कि पूरक आरोप पत्र केवल अदालत के पिछले आदेशों को विफल करने के लिए दायर किया गया था। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि पुलिस ने अब तक बाकी तीन शिकायतों की भी कोई जांच नहीं की है। अदालत ने सुधारात्मक कार्रवाई के लिए इस पूरे मामले को दिल्ली पुलिस आयुक्त के संज्ञान में लाने की मांग की है, और अगली सुनवाई 14 नवंबर को इस पर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है।

