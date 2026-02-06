Hindustan Hindi News
delhi riots conspiracy case high court notice salim malik athar khan bail plea
दिल्ली दंगे: क्या जेल से बाहर आएंगे सलीम और अतहर? हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

दिल्ली दंगे: क्या जेल से बाहर आएंगे सलीम और अतहर? हाईकोर्ट ने पुलिस से मांगा जवाब

संक्षेप:

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा साजिश मामले में जेल में बंद सलीम मलिक और अतहर खान की जमानत याचिकाओं पर दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा है। जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह की बेंच ने पुलिस को 2 हफ्ते का समय दिया है।

Feb 06, 2026 02:01 pm ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, एएनआई
दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में जेल में बंद सलीम मलिक उर्फ मुन्ना और अतहर खान के लिए एक उम्मीद की किरण जगी है। निचली अदालत से झटका लगने के बाद अब मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच गया है, जहां कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।

हाईकोर्ट ने पुलिस से पूछा-जमानत क्यों न दें?

जस्टिस प्रतिभा एम. सिंह और जस्टिस मधु जैन की बेंच ने इस मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि वह 2 हफ्ते के भीतर अपना हलफनामा दाखिल करे। मामले की अगली सुनवाई अब 3 मार्च को होगी।

वकीलों की दलील: 'दूसरों को बेल मिली, तो हमें क्यों नहीं?'

सुनवाई के दौरान सलीम मलिक के वकील ने सुप्रीम कोर्ट के एक हालिया फैसले का हवाला दिया। उन्होंने तर्क दिया कि इसी मामले में आरोपी सलीम खान और शादाब खान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। ऐसे में समानता के आधार पर उन्हें भी राहत मिलनी चाहिए।

दिल्ली दंगे
निचली अदालत ने क्यों खारिज की थी अर्जी?

इससे पहले 29 जनवरी को कड़कड़डूमा कोर्ट ने इनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थीं। एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेई ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा था, "जब कोर्ट पहले ही मान चुकी है कि आरोपियों के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, तो अब जमानत देना अपने ही पुराने आदेश की समीक्षा करने जैसा होगा।" कोर्ट ने यह भी साफ किया था कि UAPA की धाराओं के तहत इन याचिकाओं में कोई दम नहीं है।

ताहिर हुसैन और उमर खालिद का क्या हुआ?

इसी मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन की जमानत याचिका भी खारिज कर दी गई थी। कोर्ट का कहना था कि आरोपों में सच्चाई नजर आती है। वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिकाएं भी खारिज कर दी थीं, जबकि 5 अन्य आरोपियों को राहत दी थी। अब सबकी निगाहें 3 मार्च पर टिकी हैं, जब दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
