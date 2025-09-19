delhi riots case sharjeel imam umar khalid bail hearing postponed supreme court uapa अभी जेल में रहेंगे शरजील इमाम और उमर खालिद, सुप्रीम कोर्ट ने फिर टाली जमानत अर्जी, Ncr Hindi News - Hindustan
अभी जेल में रहेंगे शरजील इमाम और उमर खालिद, सुप्रीम कोर्ट ने फिर टाली जमानत अर्जी

दिल्ली दंगे साजिश मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई 22 सितंबर तक के लिए टाल दी है।

Anubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली, एएनआईFri, 19 Sep 2025 12:46 PM
दिल्ली दंगे मामले में एक बार फिर सस्पेंस बढ़ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने शरजील इमाम, उमर खालिद, गुलफिशा फातिमा और मीरान हैदर की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई को 22 सितंबर तक के लिए टाल दिया है। यह मामला 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से जुड़ा है, जिसमें कथित तौर पर एक बड़ी साजिश का आरोप है। इन याचिकाओं में दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी गई है, जिसमें इन लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया गया था।

हाई कोर्ट ने ठुकराई थी जमानत

2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने शारजील इमाम, उमर खालिद और सात अन्य आरोपियों मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, शादाब अहमद, अब्दुल खालिद सैफी और गुलफिशा फातिमा की जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया था। एक अन्य आरोपी, तस्लीम अहमद की जमानत याचिका भी हाई कोर्ट की दूसरी बेंच ने ठुकरा दी थी। हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि प्रथम दृष्टया शारजील और उमर की साजिश में भूमिका गंभीर थी। कोर्ट का मानना था कि इनके भड़काऊ भाषणों ने साम्प्रदायिक आधार पर भीड़ को उकसाया, जिसके चलते दंगे भड़के।

दिल्ली पुलिस का दावा: यह थी सुनियोजित साजिश

दिल्ली पुलिस ने जमानत याचिकाओं का पुरजोर विरोध किया। पुलिस का कहना है कि 2020 के दंगे कोई अचानक भड़की हिंसा नहीं थे, बल्कि इसके पीछे एक सुनियोजित साजिश थी, जिसका मकसद खतरनाक और सोचा-समझा था। पुलिस ने शारजील इमाम को इस साजिश का मुख्य सूत्रधार बताया और उन्हें गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गिरफ्तार किया था।

2020 के दंगों की कहानी

फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़के दंगे उस समय के नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ हुए प्रदर्शनों के दौरान शुरू हुए थे। इस हिंसा ने 53 लोगों की जान ले ली और 700 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इस मामले ने पूरे देश को झकझोर दिया था और अब इसकी गूंज सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची है।

सुप्रीम कोर्ट में टिकी निगाहें

जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस मनमोहन की बेंच अब सोमवार, 22 सितंबर को इस मामले की सुनवाई करेगी। यह सुनवाई न केवल आरोपियों के भविष्य के लिए अहम है, बल्कि यह भी तय करेगी कि क्या इस हाई-प्रोफाइल मामले में कोई नया मोड़ आएगा। सभी की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर टिकी हैं।