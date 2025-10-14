बिहार चुनाव में किस्मत अजमाना चाहता था शर्जील इमाम, फिर वापस क्यों ली बेल वाली अर्जी?

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने इब्राहिम से इस आशय का एक आवेदन दायर करने को कहा है। इमाम ने बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

दिल्ली दंगों का आरोपी शर्जील इमाम बिहार चुनाव में अपनी किस्मत अजमाना चाहता था। शर्जील ने विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन अब उसने ये याचिका वापस ले ली है। शर्जील इमाम ने ये अर्जी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट से वापस ली है। शर्जील के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अंतरिम बेल के लिए उचित मंच सर्वोच्च न्यायालय ही होना चाहिए था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने इब्राहिम से इस आशय का एक आवेदन दायर करने को कहा है। इमाम ने बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में इमाम ने खुद को राजनीतिक कैदी और छात्र कार्यकर्ता बताया था।