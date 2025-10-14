Hindustan Hindi News
बिहार चुनाव में किस्मत अजमाना चाहता था शर्जील इमाम, फिर वापस क्यों ली बेल वाली अर्जी?

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने इब्राहिम से इस आशय का एक आवेदन दायर करने को कहा है। इमाम ने बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। 

Utkarsh Gaharwar लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 14 Oct 2025 03:23 PM
दिल्ली दंगों का आरोपी शर्जील इमाम बिहार चुनाव में अपनी किस्मत अजमाना चाहता था। शर्जील ने विधानसभा चुनाव में बहादुरगंज विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की थी, लेकिन अब उसने ये याचिका वापस ले ली है। शर्जील इमाम ने ये अर्जी दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट से वापस ली है। शर्जील के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि अंतरिम बेल के लिए उचित मंच सर्वोच्च न्यायालय ही होना चाहिए था।

इमाम ने बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर की थी। अपनी याचिका में इमाम ने खुद को राजनीतिक कैदी और छात्र कार्यकर्ता बताया था।

याचिका में कहा गया था कि वह अपने गृह राज्य बिहार से चुनाव लड़ने को तैयार है। इमाम को जनवरी 2020 से ही नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के विरोध प्रदर्शनों से जुड़े कई मामलों में गिरफ्तार किया गया था। उसे अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन वह दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में जेल में बंद हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) लगाया है। 2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें इस मामले में नियमित जमानत देने से मना कर दिया था और अब इस आदेश के खिलाफ उसकी अपील सुप्रीम कोर्ट में लंबित है।