दिल्ली दंगे के दौरान पुलिस पर पिस्तौल तानने वाले शाहरुख को जेल में मिल रही 'खास सुविधा', विरोध में कोर्ट पहुंची पुलिस
शाहरुख पर फरवरी 2020 में जाफराबाद इलाके में हुए दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने का आरोप है। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। उसे तीन मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
राष्ट्रीय राजधानी के उत्तर-पूर्वी इलाके में फरवरी 2020 में हुए दंगे के आरोपी शाहरुख पठान को तिहाड़ जेल में खास सुविधाएं दिए जाने के अदालत के फैसले पर पुलिस ने आपत्ति जताई है। दरअसल अदालती आदेश पर शाहरुख को जेल में रोज चार कच्चे अंडे और अलग टीवी दी गई है, जिसके बाद अदालत के इस आदेश को दिल्ली पुलिस ने चुनौती दी है। पुलिस ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर इस फैसले को वापस लेने या संशोधित करने की मांग की है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत ने इससे जुड़ा आदेश दिया था। इस दौरान अदालत ने आरोपी की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया था, जिसमें उसने उबले अंडों की जगह कच्चे अंडे देने और अलग टीवी रखने की अनुमति मांगी थी।
शाहरुख को नहीं पसंद उबले हुए अंडे
आरोपी के वकील ने दलील दी थी कि उबले अंडे उसे अच्छे नहीं लगते और वह बीमार पड़ जाता है। साथ ही, हाई-रिस्क कैदी होने के कारण अलग सेल में बंद रहने से वह सामान्य टीवी नहीं देख पाता, जिससे उसे मानसिक परेशानी और अवसाद हो रहा है।
कोर्ट ने आरोपी की दोनों मांगों को माना
जिसके बाद अदालत ने आरोपी के वकील की इन दलीलों को स्वीकार करते हुए जेल प्रशासन को आरोपी को रोजाना चार कच्चे अंडे देने का निर्देश दिया था, साथ ही अपने खर्च पर आरोपी को अलग टीवी रखने की अनुमति भी दे दी थी। अब दिल्ली पुलिस ने अदालत के इस आदेश पर आपत्ति जताई है और कहा है कि इन सुविधाओं पर पुनर्विचार करना बहुत जरूरी है। पुलिस की याचिका पर अभी अदालत को फैसला करना है।
आरोपी ने पुलिस पर तानी थी पिस्तौल
शाहरुख पर फरवरी 2020 में जाफराबाद इलाके में हुए दंगों के दौरान एक पुलिसकर्मी पर पिस्तौल तानने का आरोप है। इस घटना की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। उसे तीन मार्च 2020 को गिरफ्तार किया गया था और तब से वह न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है।
अतहर खान की जमानत याचिका हुई खारिज
इससे पहले इसी दंगे से जुड़े एक अन्य मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार 7 जुलाई को दिल्ली उच्च न्यायालय ने अतहर खान को जमानत देने से इनकार कर दिया था। अतहर को इसी दंगे से जुड़ी कथित 'बड़ी साजिश' को लेकर UAPA (गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम) के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था।
उच्च न्यायालय ने कहा कि एक सुरक्षित गवाह के बयान समेत जो सामग्री मिली है, उससे पता चलता है कि जहां वॉट्सऐप ग्रुप में बातचीत के दौरान शामिल दूसरे लोग शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का सुझाव दे रहे थे, वहीं अतहर हिंसक विरोध प्रदर्शन करने के अपने मंसूबे पर अड़ा था, यहां तक कि उसने जान लेने तक की हद तक जाने की बात कही थी।
कोर्ट ने कहा- मौतों को महज संयोग नहीं मान सकते
पीठ ने कहा, 'इसलिए, इन दंगों के दौरान हुई मौतों को महज एक संयोग नहीं माना जा सकता... टीम के साथियों के बार-बार हिंसा न करने के लिए कहने के बावजूद, अपीलकर्ता ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया था।'
अदालत ने अपने जमानत अर्जी खारिज करने के फैसले में टिप्पणी की, 'इसलिए, अपीलकर्ता को सिर्फ स्थानीय स्तर का मददगार नहीं माना जा सकता, बल्कि उसे दंगों के दौरान हत्या कराने की साजिश रचने वाले मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक माना जाएगा।'
लेखक के बारे मेंSourabh Jain
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