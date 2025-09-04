delhi riots accused bail denied aimim leaders raised questions मजलूम शरजील-खालिद का कसूर ही क्या है, मीलॉर्ड यह कैसा न्याय: AIMIM नेता, Ncr Hindi News - Hindustan
मजलूम शरजील-खालिद का कसूर ही क्या है, मीलॉर्ड यह कैसा न्याय: AIMIM नेता

दिल्ली दंगे के आरोपी शरीजल इमाम, उमर खालिद समेत 10 आरोपियों की जमानत याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट से रद्द होने के बाद एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने आक्रोश जाहिर किया है। उन्होंने पूछा कि क्या इनका गुनाह भाषण देना और प्रदर्शन में शामिल होना है?

Sudhir Jha लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीThu, 4 Sep 2025 04:22 PM
दिल्ली दंगे के आरोपी शरीजल इमाम, उमर खालिद समेत 10 आरोपियों की जमानत याचिकाएं दिल्ली हाई कोर्ट से रद्द होने के बाद एआईएमआईएम के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष शोएब जमई ने आक्रोश जाहिर किया है। जमई ने कहा कि आखिर यह कैसा इंसाफ है कि वे (आरोपी) 5 साल से जेल में बंद हैं, लेकिन ट्रायल भी शुरू नहीं किया गया है। 53 लोगों की जान लेने वाले दंगे में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे शरजील इमाम, उमर खालिद और शिफा उर रहमान जैसे लोगों को जमई ने मजलूम बताते हुए कहा- मीलॉर्ड इंसाफ कब होगा, 5 साल बिना ट्रायल के जेल में क्यों रखा गया है।

जमई ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए अदालत को संबोधित करते हुए कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा, 'मीलॉर्ड इंसाफ कब होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 5 साल बिना ट्रायल के, कारण क्या है। कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी किसी तरह का केस हो, इंसाफ का अधिकार तो सबके पास है। यह कैसा इंसाफ कि बिना ट्रायल के पांच साल तक, 2 हजार दिनों तक आप जमानत से इनकार करते हैं। यह कैसा इंसाफ है? कम से कम ट्रायल तो शुरू कीजिए। कौन दोषी है, कौन दोषी नहीं है, इस पर बहस तो होनी चाहिए। यह कैसा सिस्टम, यह कैसा न्याय है और क्यों? इस तरह की नजीर हमने आजाद हिन्दुस्तान में नहीं देखी।'

उन्होंने आगे कहा, 'ये जो मजलूम हैं, शरजील इमाम, उमर खालिद, शिफा उर रहमान, ताहिर हैसन साहब, गुलफिशा, मीरान हैदर, इनका कसूर क्या है, भाषण, प्रदर्शन में भाग लेना। यह कूसर है इनका? और जो लोग दंगों के वक्त मौजूद थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं। ना कपिल मिश्रा पर हुई ना एक साध्वी पर हुई। वीडियो मौजूद है कि कौन भड़का रहा था दंगे। ना भड़काऊ नारे लगाने वालों पर कार्रवाई हुई जो केंद्र में मंत्री हैं।' जमई ने कहा कि उनकी पार्टी ने चुनाव के दौरान कुछ आरोपियों को टिकट देकर एक राजनीतिक संदेश दिया। उन्होंने दूसरी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वे मजलूमों के लिए बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन न्याय दिलाने के लिए कुछ करते नहीं हैं।

अदालत से 10 आरोपियों की जमानत याचिकाएं खारिज

2 सितंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने फरवरी 2020 में हुए दंगों के पीछे कथित साजिश से जुड़े आतंकवाद विरोधी कानून के एक मामले में पिछले पांच साल से जेल में बंद कार्यकर्ता उमर खालिद, शरजील इमाम और आठ अन्य को मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति नवीन चावला और न्यायमूर्ति शलिंदर कौर की पीठ ने शरजील इमाम, उमर खालिद, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, अतहर खान, मीरान हैदर, अब्दुल खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद की जमानत याचिकाओं पर फैसला सुनाया। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद और न्यायमूर्ति हरीश वैद्यनाथन शंकर की एक अलग पीठ ने निचली अदालत के जमानत ठुकराने के आदेश के खिलाफ तस्लीम अहमद की अपील को खारिज कर दिया।