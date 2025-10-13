बिहार चुनाव लड़ने के लिए शरजील इमाम ने मांगी अंतरिम जमानत, दिल्ली दंगों के आरोप में जेल में है बंद

इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेयी के सामने अंतरिम जमानत याचिका दायर की है, जो दिल्ली दंगों की साजिश के मामले की सुनवाई कर रहे हैं।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के स्कॉलर शरजील इमाम ने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए दो सप्ताह की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए दिल्ली के कड़कड़डूमा कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। इमाम ने कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) समीर बाजपेयी के सामने अंतरिम जमानत याचिका दायर की है, जो दिल्ली दंगों की साजिश के मामले की सुनवाई कर रहे हैं। इमाम ने 15 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक की जमानत मांगी है।

गौरतलब है कि इमाम पर नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) के खिलाफ विरोध प्रदर्शनों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। उन्हें अन्य मामलों में जमानत मिल चुकी है, लेकिन दिल्ली दंगों की साजिश के मामले में वे जेल में बंद हैं। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में यूएपीए (अवैध कानून) लगाया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने 2 सितंबर को उन्हें इस मामले में नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया था। उस आदेश के खिलाफ उनकी अपील सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। अपनी अंतरिम जमानत याचिका में, इमाम ने कहा है कि वह एक "राजनीतिक कैदी और एक छात्र कार्यकर्ता" हैं।

याचिका में कहा गया है, वह (इमाम) अपने गृह राज्य बिहार से चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं, जो 10 नवंबर 2025 से 16 नवंबर के बीच दो चरणों में होने वाला है। याचिका में आगे कहा गया है कि इमाम बहादुरगंज सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ना चाहते हैं।