दिल्ली दंगे 2020: अदालत ने खालिद सैफी को 10 दिन की अंतरिम जमानत दी, किस आधार पर मिली बेल?

अदालत ने 20000 रुपये के जमानत बांड और निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर अंतरिम राहत प्रदान की। अदालत ने कहा, यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक 23 अक्टूबर की शाम को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर करेगा।

Ratan Gupta पीटीआई, नई दिल्ली Mon, 13 Oct 2025 06:35 PM
दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को 2020 दिल्ली दंगों के एक मामले में जेल में बंद यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के संस्थापक खालिद सैफी को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। जमानत के पीछे की वजह एक पारिवारिक विवाह में शामिल होने और अपनी बीमार माँ की देखभाल करना बताया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी सैफी की उस याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें उन्होंने अपनी भतीजी की शादी और अपनी माँ के खराब स्वास्थ्य के आधार पर 15 दिनों की अंतरिम जमानत देने की मांग की थी।

माँ के संबंध में, अदालत ने कहा कि हालाँकि सैफी ने किसी विशेष बीमारी का कोई मेडिकल पर्चा नहीं लगाया था, लेकिन उनकी उम्र लगभग 85 साल है और वे सामान्य रूप से अस्वस्थ थीं। वहीं अगर शादी की बात करें, तो दुल्हन सैफी की सबसे करीबी रिश्तेदार नहीं है। लेकिन, उन्होंने आवेदन में शादी के तथ्य की सही-सही पुष्टि की है।

अदालत ने कहा, “इस प्रकार, दोनों तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, अदालत आरोपी को वांछित राहत प्रदान करना उचित समझती है। यानी शादी में शामिल होने और उससे भी महत्वपूर्ण, बुजुर्ग माँ के साथ रहने की अनुमति देती है।”

अदालत ने आगे कहा, “आवेदन स्वीकार किया जाता है और आवेदक को 14 से 23 अक्टूबर तक 10 दिनों के लिए अंतरिम जमानत प्रदान की जाती है।” अदालत ने 20000 रुपये के जमानत बांड और निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर अंतरिम राहत प्रदान की। अदालत ने कहा, "यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक 23 अक्टूबर की शाम को संबंधित जेल अधीक्षक के समक्ष सरेंडर करेगा।"

आपको बताते चलें कि फरवरी 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के विरोध और समर्थन को लेकर भड़की हिंसा में 50 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। इस दंगे में कई घर, दुकानें और धार्मिक स्थल जला दिए गए थे। जांच एजेंसियों ने कई सामाजिक कार्यकर्ताओं और नेताओं पर साजिश रचने का आरोप लगाया था, जिनमें खालिद सैफी भी शामिल हैं।

