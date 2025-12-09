Tue, Dec 09, 2025Hindustan Hindi News
बहन की शादी में जाना चाहता है उमर खालिद, दिल्ली की कोर्ट से मांगी अंतरिम जमानत

कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत इस याचिका पर 11 दिसंबर को सुनवाई करेगी। उमर खालिद ने 14 से 29 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। उसकी बहन की शादी 27 दिसंबर को होनी है।

Dec 09, 2025 05:48 pm IST
उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा की बड़ी साजिश के मामले में आरोपी उमर खालिद ने मंगलवार को अदालत में अंतरिम जमानत याचिका दायर की। खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है। खालिद हिंसा साजिश के मामले में आरोपी है।दूसरे आरोपियों के साथ उस पर भी गैरकानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत आरोपपत्र दायर किया गया है।

कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अदालत इस याचिका पर 11 दिसंबर को सुनवाई करेगी। उमर खालिद ने 14 से 29 दिसंबर तक के लिए अंतरिम जमानत मांगी है। उसकी बहन की शादी 27 दिसंबर को होनी है। दो साल पहले उमर खालिद को उसकी दूसरी बहन की शादी के लिए अंतरिम जमानत मिली थी।

उमर खालिद के खिलाफ यूएपीए के तहत एक मामले में आरोपपत्र दाखिल किया गया है। उसकी जमानत अर्जी उच्चतम न्यायालय में लंबित है। दिल्ली उच्च न्यायालय व कड़कड़डूमा अदालत ने उसकी नियमित जमानत याचिकाओं को पहले ही खारिज कर दिया था।

इस मामले में उमर खालिद के साथ ही शरजील इमाम, ताहिर हुसैन, शिफा उर रहमान, अब्दुल खालिद सैफी, मीरान हैदर, नताशा नरवाल, देवांगना कलिता व अन्य आरोपी हैं। ज्ञात रहे कि वर्ष 2020 में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में साम्प्रदायिक हिंसा हुई थी। इस हिंसा में 53 लोग मारे गए थे, जबकि सात सौ से ज्यादा व्यक्ति जख्मी हुए थे। इस हिंसा की साजिश के मामले में उमर खालिद भी आरोपी है।

