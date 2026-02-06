दिल्ली रिंग रोड पर अब नहीं लगेगा जाम? राजघाट जंक्शन को सिग्नल-फ्री करने का मेगा प्लान तैयार

संक्षेप: दिल्ली PWD ने राजघाट और शांतिवन चौराहों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए एक ट्रायल प्लान तैयार किया है। इसके तहत इन चौराहों के सिग्नल हटाकर 100 मीटर की दूरी पर एक्सटेंडेड यू-टर्न बनाए जाएंगे।

दिल्ली में रोजाना लाखों लोग रिंग रोड से गुजरते हैं, लेकिन राजघाट और शांतिवन के चौराहों पर लाल बत्ती देखकर गाड़ियां थम जाती हैं और जाम की लंबी कतार लग जाती है। अब लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इन दोनों चौराहों को सिग्नल-फ्री बनाने का एक ट्रायल प्लान तैयार किया है।

क्या है PWD का प्लान? अधिकारियों के मुताबिक, दोनों चौराहों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। उनकी जगह कम से कम 100 मीटर दूर पर बड़े और एक्सटेंडेड यू-टर्न बनाए जाएंगे। मतलब, दाएं मुड़ने की बजाय गाड़ियां यू-टर्न लेकर आगे बढ़ेंगी। इससे सिग्नल की जरूरत खत्म हो जाएगी, दाएं मुड़ने की झंझट कम होगी और ट्रैफिक का बहाव तेज रहेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 49 लाख रुपये बताई जा रही है।

पीक आवर्स में अब नहीं लगेगी लंबी कतार? ये दोनों क्रॉसिंग उत्तर, मध्य और पूर्वी दिल्ली को जोड़ने वाले अहम लिंक हैं। दिनभर यहां भारी ट्रैफिक रहता है, खासकर सुबह-शाम के पीक आवर्स में तो हालत खराब हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस ने भी इन सिग्नल वाले चौराहों की वजह से होने वाली देरी की शिकायत की थी। अब यू-टर्न स्कीम से ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा, औसत स्पीड बढ़ेगी और इंतजार का समय कम होगा।

ट्रायल सफल हुआ तो और जगहों पर भी होगा लागू PWD का कहना है कि ये सिर्फ एक ट्रायल है। अगर ये प्रयोग कामयाब रहा तो रिंग रोड के बाकी जाम वाले चौराहों पर भी ऐसी ही व्यवस्था लागू की जा सकती है। ट्रैफिक परफॉर्मेंस और ग्राउंड रियलिटी देखकर फैसला होगा।