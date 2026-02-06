Hindustan Hindi News
दिल्ली रिंग रोड पर अब नहीं लगेगा जाम? राजघाट जंक्शन को सिग्नल-फ्री करने का मेगा प्लान तैयार

संक्षेप:

दिल्ली PWD ने राजघाट और शांतिवन चौराहों पर लगने वाले ट्रैफिक जाम को खत्म करने के लिए एक ट्रायल प्लान तैयार किया है। इसके तहत इन चौराहों के सिग्नल हटाकर 100 मीटर की दूरी पर एक्सटेंडेड यू-टर्न बनाए जाएंगे।

Feb 06, 2026 12:30 pm ISTAnubhav Shakya नई दिल्ली, हिंदुस्तान टाइम्स
दिल्ली में रोजाना लाखों लोग रिंग रोड से गुजरते हैं, लेकिन राजघाट और शांतिवन के चौराहों पर लाल बत्ती देखकर गाड़ियां थम जाती हैं और जाम की लंबी कतार लग जाती है। अब लोक निर्माण विभाग (PWD) ने इन दोनों चौराहों को सिग्नल-फ्री बनाने का एक ट्रायल प्लान तैयार किया है।

क्या है PWD का प्लान?

अधिकारियों के मुताबिक, दोनों चौराहों को पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। उनकी जगह कम से कम 100 मीटर दूर पर बड़े और एक्सटेंडेड यू-टर्न बनाए जाएंगे। मतलब, दाएं मुड़ने की बजाय गाड़ियां यू-टर्न लेकर आगे बढ़ेंगी। इससे सिग्नल की जरूरत खत्म हो जाएगी, दाएं मुड़ने की झंझट कम होगी और ट्रैफिक का बहाव तेज रहेगा। इस पूरे प्रोजेक्ट की लागत करीब 49 लाख रुपये बताई जा रही है।

पीक आवर्स में अब नहीं लगेगी लंबी कतार?

ये दोनों क्रॉसिंग उत्तर, मध्य और पूर्वी दिल्ली को जोड़ने वाले अहम लिंक हैं। दिनभर यहां भारी ट्रैफिक रहता है, खासकर सुबह-शाम के पीक आवर्स में तो हालत खराब हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस ने भी इन सिग्नल वाले चौराहों की वजह से होने वाली देरी की शिकायत की थी। अब यू-टर्न स्कीम से ट्रैफिक फ्लो बेहतर होगा, औसत स्पीड बढ़ेगी और इंतजार का समय कम होगा।

ट्रायल सफल हुआ तो और जगहों पर भी होगा लागू

PWD का कहना है कि ये सिर्फ एक ट्रायल है। अगर ये प्रयोग कामयाब रहा तो रिंग रोड के बाकी जाम वाले चौराहों पर भी ऐसी ही व्यवस्था लागू की जा सकती है। ट्रैफिक परफॉर्मेंस और ग्राउंड रियलिटी देखकर फैसला होगा।

एक्सपर्ट्स की क्या राय?

सीएसआईआर-सीआरआरआई के ट्रैफिक एक्सपर्ट एस. वेल्मुरुगन का कहना है कि रोड की चौड़ाई देखते हुए यू-टर्न बनाना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए एक्स्ट्रा लेन की जरूरत पड़ सकती है। ये जाम को पूरी तरह खत्म नहीं करेगा, मगर लाल बत्ती पर इंतजार जरूर कम होगा। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि सिग्नल-फ्री करने से ट्रैफिक फैल जाता है और स्पीड बढ़ने से पैदल यात्रियों के लिए खतरा भी बढ़ सकता है।

