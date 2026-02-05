दिल्ली का रिंग रोड बनेगा एलिवेटेड, जून तक आएगी 57 KM की विस्तृत रिपोर्ट, जाम से मिलेगी मुक्ति

संक्षेप: दिल्ली की रिंग रोड को जाम मुक्त करने के लिए एलिवेटेड रोड बनाने की डीपीआर जून तक तैयार होगी। 57.5 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के पहले फेज में मजनू का टीला से सलीमगढ़ किले तक के हिस्से को प्राथमिकता दी गई है।

रिंग रोड को एलिवेटेड बनाने की महत्वपूर्ण योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पीडब्ल्यूडी को जून तक तैयार करानी होगी। पहले फेज के तहत डीपीआर बनवाने का काम चल रहा है।

बढ़ते ट्रैफिक के चलते लिया फैसला पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मजनू का टीला से सलीमगढ़ किले तक पांच किलोमीटर का स्ट्रैच प्राथमिकता में है, लेकिन एकमुश्त डीपीआर आने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहां पर वर्तमान में जाम की समस्या अधिक है और आने वाले समय में कहां पर ट्रैफिक बढ़ेगा। उसके आधार पर परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अंतिम निर्णय किया जाएगा। राजधानी में रिंग रोड 57.5 किलोमीटर का है। इस पर लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है। कई जगह जाम की समस्या बनी हुई है।

छह फेज में बांटा गया प्रोजेक्ट इस समस्या के निदान के लिए पिछले वर्ष रिंग रोड पर दूसरी एलिवेटेड रोड बनाने का निर्णय करने के साथ एक एजेंसी को इसकी डीपीआर की जिम्मेदार दी गई थी। डीपीआर के लिए रोड को छह फेज में बांटा गया था। इसमें मजनू का टीला से सलीमगढ़ किला (5 किलोमीटर), आजादपुर चौक से मेटकाफ हाउस जंक्शन (7 किलोमीटर), सलीमगढ़ किले से डीएनडी फ्लाईओवर (11.5 किलोमीटर), डीएनडी फ्लाईओवर से मोती बाग मेट्रो स्टेशन (10.5 किलोमीटर), मोती बाग मेट्रो स्टेशन से राजौरी गार्डन (10 किलोमीटर) और राजौरी गार्डन से आजादपुर चौक (13.5 किलोमीटर) शामिल है।