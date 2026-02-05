Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ring road elevated highway dpr majnu ka tila salimgarh fort pwd
दिल्ली का रिंग रोड बनेगा एलिवेटेड, जून तक आएगी 57 KM की विस्तृत रिपोर्ट, जाम से मिलेगी मुक्ति

दिल्ली का रिंग रोड बनेगा एलिवेटेड, जून तक आएगी 57 KM की विस्तृत रिपोर्ट, जाम से मिलेगी मुक्ति

संक्षेप:

दिल्ली की रिंग रोड को जाम मुक्त करने के लिए एलिवेटेड रोड बनाने की डीपीआर जून तक तैयार होगी। 57.5 किलोमीटर लंबी इस परियोजना के पहले फेज में मजनू का टीला से सलीमगढ़ किले तक के हिस्से को प्राथमिकता दी गई है।

Feb 05, 2026 05:56 am ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

रिंग रोड को एलिवेटेड बनाने की महत्वपूर्ण योजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पीडब्ल्यूडी को जून तक तैयार करानी होगी। पहले फेज के तहत डीपीआर बनवाने का काम चल रहा है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बढ़ते ट्रैफिक के चलते लिया फैसला

पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मजनू का टीला से सलीमगढ़ किले तक पांच किलोमीटर का स्ट्रैच प्राथमिकता में है, लेकिन एकमुश्त डीपीआर आने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि कहां पर वर्तमान में जाम की समस्या अधिक है और आने वाले समय में कहां पर ट्रैफिक बढ़ेगा। उसके आधार पर परियोजना का निर्माण कार्य शुरू करने के लिए अंतिम निर्णय किया जाएगा। राजधानी में रिंग रोड 57.5 किलोमीटर का है। इस पर लगातार ट्रैफिक बढ़ रहा है। कई जगह जाम की समस्या बनी हुई है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में आज से दौड़ेगी भारत टैक्सी, अमित शाह करेंगे लॉन्च; क्या है इसकी खासियत

छह फेज में बांटा गया प्रोजेक्ट

इस समस्या के निदान के लिए पिछले वर्ष रिंग रोड पर दूसरी एलिवेटेड रोड बनाने का निर्णय करने के साथ एक एजेंसी को इसकी डीपीआर की जिम्मेदार दी गई थी। डीपीआर के लिए रोड को छह फेज में बांटा गया था। इसमें मजनू का टीला से सलीमगढ़ किला (5 किलोमीटर), आजादपुर चौक से मेटकाफ हाउस जंक्शन (7 किलोमीटर), सलीमगढ़ किले से डीएनडी फ्लाईओवर (11.5 किलोमीटर), डीएनडी फ्लाईओवर से मोती बाग मेट्रो स्टेशन (10.5 किलोमीटर), मोती बाग मेट्रो स्टेशन से राजौरी गार्डन (10 किलोमीटर) और राजौरी गार्डन से आजादपुर चौक (13.5 किलोमीटर) शामिल है।

ये भी पढ़ें:दिल्ली में 3 दिन सर्द हवा का सितम, कल से बादलों की आवाजाही; 10 फरवरी तक का हाल

मजनू का टीला से सलीमगढ़ किले तक को प्राथमिकता

पीडब्ल्यूडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने मजनू का टीला से सलीमगढ़ किले तक स्ट्रेच को प्राथमिकता में रखा है, लेकिन उनकी ओर से परियोजना की एकमुश्त डीपीआर जून तक मांगी गई है। उसमें वर्तमान और भविष्य के ट्रैफिक का आकलन स्पष्ट रूप से बताने के लिए कहा गया है।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।