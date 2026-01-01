Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi ride sharing ola uber rapido electric vehicles commercial permit relaxation
दिल्ली की कैब में कब शुरू होगी राइड शेयरिंग और कार पूलिंग? मंत्री ने बता दिया

दिल्ली की कैब में कब शुरू होगी राइड शेयरिंग और कार पूलिंग? मंत्री ने बता दिया

संक्षेप:

पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दिल्ली में एक महीने के भीतर टैक्सी एग्रीगेटर्स को राइड शेयरिंग शुरू करने के निर्देश दिए हैं, जिससे निजी इलेक्ट्रिक वाहन बिना किसी अतिरिक्त परमिट के प्लेटफॉर्म से जुड़ सकेंगे।

Jan 01, 2026 01:55 pm ISTAnubhav Shakya हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने वाहनों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम की दिशा में बड़े कदम की शुरुआत की है। बुधवार को मंत्री ने ओला, ऊबर, रैपिडो सहित टैक्सी एग्रीगेटर्स के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने परिवहन विभाग को एक माह में राइड शेयरिंग की सुविधा लागू करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही इन कंपनियों के ऐप पर ही कार पूलिंग फीचर देने की तैयारी है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

इस दौरान मंत्री ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए मंत्री ने कहा कि निजी रजिस्ट्रेशन वाले इलेक्ट्रिक वाहन बिना कमर्शियल फीस, परमिट या अतिरिक्त लाइसेंस शर्तों के एग्रीगेटर प्लेटफार्म से जोड़े जा सकेंगे।

मंत्री सिरसा ने परिवहन विभाग को निर्देश दिए कि वह कानूनी, सुरक्षा और बीमा से जुड़े पहलुओं की जांच कर ऐसा ढांचा तैयार करें जिससे निजी ईवी मालिक भी सुरक्षित तरीके से इसमें शामिल हो सकें। पर्यावरण मंत्री ने बैठक के दौरान कहा कि यातायात कम करने और साझा व ग्रीन परिवहन को बढ़ावा देने में मोबिलिटी एग्रीगेटर्स की भूमिका अहम है। बैठक में राइड शेयरिंग पर विस्तार से चर्चा हुई।

ये भी पढ़ें:दिल्ली की उपभोक्ता अदालतों में इंसाफ की सुस्त रफ्तार, अटके हैं 57 % केस

‘परिवहन विभाग जल्द पूरी करे सभी तैयारी’

मंत्री ने जोर देते हुए कहा कि सभी एग्रीगेटर्स द्वारा दिल्ली में राइड शेयरिंग सेवाएं जल्द से जल्द शुरू की जाएं। इस दौरान एग्रीगेटर्स ने बताया कि कुछ तकनीकी और संचालन से जुड़ी तैयारियां बाकी हैं। जिस पर मंत्री ने परिवहन विभाग को एक महीने के भीतर राइड शेयरिंग सुविधा पूरी तरह से लागू करने के निर्देश दिए।

ये भी पढ़ें:4KM के लिए 30 रुपये और...; भारत टैक्सी में किराये की लिस्ट आ गई; दिन-रात एक जैसा

रोहिणी में अत्याधुनिक मुख्यालय बनेगा

दिल्ली को प्रदूषण मुक्त करने के लिए डीएसआईआईडीसी व डीपीसी के बीच अहम समझौता हुआ है। मंत्री सिरसा ने बताया इसके तहत रोहिणी में अत्याधुनिक मुख्यालय का निर्माण किया जाएगा। जो पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों की बेहतर निगरानी करेगा।

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।