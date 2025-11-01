दिल्ली की पुरानी CNG बसें अब बनेंगी 'चलती फिरती दुकानें', ये आइडिया तो कमाल है!

संक्षेप: दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DTIDC) ने रिटायर हो चुकी CNG बसों को कबाड़ बनने से बचाने और नॉन-फेयर रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, उन्हें फूड स्टॉल और छोटी दुकानों में बदलने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है।

दिल्ली की सड़कों पर दौड़ती-भागती CNG बसें अब रिटायर होकर नई जिंदगी जीने को तैयार हैं। दर्जनों बसों को अलविदा कहने के बाद, दिल्ली ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (DTIDC) ने कमाल का प्लान निकाला है। अब इन्हें बदलकर छोटी-छोटी दुकानें और खाने-पीने के स्टॉल बना दिया जाएगा।

कश्मीरी गेट ISBT के सामने खड़ी की बस सबसे पहले एक बस को चुना गया है, जो कश्मीरी गेट ISBT के ठीक सामने खड़ी है। DTIDC ने इसके लिए टेंडर निकाला है। कोई भी रिटेल वाला या फूड वेंडर इसे तीन महीने के लिए किराए पर ले सकता है। बस के अंदर पूरी दुकान सजकर तैयार है। इसमें काउंटर, लाइट और शेल्फ जैसी सुविधाएं हैं। अगर ये प्रयोग सफल हुआ, तो लाइसेंस और तीन महीने बढ़ाया जा सकता है।

100 बसें पहले ही रिटायर, और आ रही हैं इस साल DTC ने 100 CNG बसों को फ्लीट से बाहर कर दिया। अगले साल और बसें जाएंगी। ये सभी बसें अभी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के इंपाउंडिंग पिट में खड़ी हैं। DTIDC इन पुरानी बसों के जरिए नॉन-फेयर रेवेन्यू बढ़ाना चाहती है। इसके अलावा स्टॉल बनाने से बसें कबाड़ नहीं बनेंगी और लोगों को भी इससे फायदा होगा।

कहां-कहां खुलेंगी ये 'बस वाली दुकानें'? बसों वाले फूड स्टॉल की शुरुआत कश्मीरी गेट से हो रही है। अगर ये पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा तो अगले चरण में आनंद विहार ISBT, सराय काले खां ISBT, बस डिपो और भी कई जगहों पर ये अनोखी दुकानें दिखेंगी।