दिल्लीवालों को वॉट्सऐप पर मिलेंगे बर्थ और कास्ट सर्टिफिकेट, 50 सेवाओं के लिए कर सकेंगे आवेदन

दिल्ली सरकार अपनी कई सेवाओं को फेसलैस तरीके से उपलब्ध कराने पर काम कर रही है। इसके द्वारा जन्म और जाति प्रमाणपत्र जैसे दस्तावेजों के लिए वॉट्सऐप के जरिये आवेदन और वितरण किया जा सकेगा। अधिकारियों ने गुरुवार को इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि विभिन्न विभागों की लगभग 50 सेवाओं की पहचान की गई है, जिनके लिए वॉट्सऐप के जरिए आवेदन किया जा सकता है।

एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने बताया कि 'वॉट्सऐप के जरिये शासन' पहल के तहत, जिन सेवाओं के लिए वर्तमान में ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है, उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके वॉट्सऐप पर लाया जाएगा।

उन्होंने बताया कि वॉट्सऐप यूजर्स हिंदी और अंग्रेजी में एक द्विभाषी चैटबॉट के साथ बातचीत कर सकेंगे, जो उन्हें जन्म और जाति प्रमाण पत्र जैसी सेवाओं और दस्तावेजों के लिए आवेदन करने, आवश्यक दस्तावेज अपलोड करने और फीस का भुगतान करने में मदद करेगा।

यह प्रोजेक्ट सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा तैयार किया जा रहा है, जो दिल्ली में पिछली सरकार के दौरान सरकारी सेवाओं की डोरस्टेप डिलीवरी का संचालन करता था।