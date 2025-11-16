होटल में 18 दिन से रुका था, पैसे मांगे तो विधायक हूं बोलकर धमकाया; दिल्ली का फर्जी MLA अरेस्ट

संक्षेप: आरोप है कि कथित तौर पर खुदको विधायक बताने वाला शख्स बिना किराया दिए 18 दिनों तक एक होटल में रुका था। आरोपियों की पहचान दिल्ली के तुगलकाबाद निवासी विनोद और उसके साथी मनोज के रूप में हुई है।

दिल्ली के तुगलकाबाद में रहने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक ने अपने आपको विधायक बताया और होटल मालिक, स्टाफ को डराया-धमाकाय, जब उसने वहां ठहरने का किराया मांगा। आरोप है कि कथित तौर पर खुदको विधायक बताने वाला शख्स बिना किराया दिए 18 दिनों तक एक होटल में रुका था। आरोपियों की पहचान दिल्ली के तुगलकाबाद निवासी विनोद और उसके साथी मनोज के रूप में हुई है।

18 दिन बाद खुली फर्जी विधायक की पोल इंडिया टुडे की रिपोर्ट में पुलिस के अनुसार, विनोद ने खुद को विधायक बताया और होटल के कर्मचारियों को धमकाने के लिए इस झूठे दावे का इस्तेमाल किया। जब होटल मालिक पवन ने वहां ठहरने का पैसा मांगा, तो विनोद ने कथित तौर पर अपना भौकाल जमाने की कोशिश की। इसके बाद पवन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

एसीपी इमरान ने कहा, "होटल मालिक ने शिकायत की कि दो व्यक्ति 18 दिनों से रुके हुए थे। उनमें से एक खुद को विधायक बता रहा था और किराया देने से इनकार कर रहा था। इस सूचना पर एक्शन करते हुए पुलिस मौके पर पहुँची थी।"