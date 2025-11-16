Hindustan Hindi News
Delhi resident arrested for duping people by posing as fake MLA
होटल में 18 दिन से रुका था, पैसे मांगे तो विधायक हूं बोलकर धमकाया; दिल्ली का फर्जी MLA अरेस्ट

Sun, 16 Nov 2025 01:58 PMRatan Gupta लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
दिल्ली के तुगलकाबाद में रहने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनमें से एक ने अपने आपको विधायक बताया और होटल मालिक, स्टाफ को डराया-धमाकाय, जब उसने वहां ठहरने का किराया मांगा। आरोप है कि कथित तौर पर खुदको विधायक बताने वाला शख्स बिना किराया दिए 18 दिनों तक एक होटल में रुका था। आरोपियों की पहचान दिल्ली के तुगलकाबाद निवासी विनोद और उसके साथी मनोज के रूप में हुई है।

18 दिन बाद खुली फर्जी विधायक की पोल

इंडिया टुडे की रिपोर्ट में पुलिस के अनुसार, विनोद ने खुद को विधायक बताया और होटल के कर्मचारियों को धमकाने के लिए इस झूठे दावे का इस्तेमाल किया। जब होटल मालिक पवन ने वहां ठहरने का पैसा मांगा, तो विनोद ने कथित तौर पर अपना भौकाल जमाने की कोशिश की। इसके बाद पवन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।

एसीपी इमरान ने कहा, "होटल मालिक ने शिकायत की कि दो व्यक्ति 18 दिनों से रुके हुए थे। उनमें से एक खुद को विधायक बता रहा था और किराया देने से इनकार कर रहा था। इस सूचना पर एक्शन करते हुए पुलिस मौके पर पहुँची थी।"

फर्जी विधायक बनकर होटल रेस्टोरेंट में करता था मजे

पूछताछ के दौरान, पुलिस को पता चला कि विनोद विधायक नहीं है, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया। उनके पास से "सांसद" लिखी और हूटर लगी एक कार भी बरामद की गई है और उसे जब्त कर लिया गया है। जाँच में यह भी पता चला कि दोनों ने हाल के दिनों में कई दुकानों और रेस्टोरेंट में जाकर कथित तौर पर अपनी फर्जी पहचान का दिखावा किया था। इस तरह वह पहले भी कई बार होटल-रेस्टोरेंट में जाकर मजे कर चुका था। पुलिस ने बताया कि दोनों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है।

