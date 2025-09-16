Delhi requests UP govt to supply additional Ganga water दिल्ली की प्यास बुझाने DJB की नई पहल, गंगा जल की सप्लाई बढ़ाने के बदले UP सरकार को दिया एक ऑफर, Ncr Hindi News - Hindustan
दिल्ली की प्यास बुझाने DJB की नई पहल, गंगा जल की सप्लाई बढ़ाने के बदले UP सरकार को दिया एक ऑफर

राष्ट्रीय राजधानी में फिलहाल मांग व आपूर्ति के बीच लगभग 290 मिलियन गैलन प्रतिदिन का अंतर है। दिल्ली में जल उत्पादन बीते साल तक लगभग 990-1,000 एमजीडी हो गया था, जबकि शहर में पानी की मांग लगभग 1,290 एमजीडी है।

Sourabh Jain पीटीआई, नई दिल्लीTue, 16 Sep 2025 06:37 PM
दिल्ली जल बोर्ड (DJB) ने शहर में ज्यादा से ज्यादा पानी की आपूर्ति करने और अपनी जल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए एक नई पहल करते हुए पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश से मदद मांगी है। जल बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए उन्होंने यूपी सरकार से अनुरोध किया है कि वह दिल्ली से ट्रीटेड (उपचारित) पानी लेने के बदले शहर को अतिरिक्त कच्चे गंगा जल की आपूर्ति कर दे। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजधानी में पानी की मांग व आपूर्ति में काफी ज्यादा अंतर है, और उसी को कम करने के लिए उन्होंने यह तरीका निकाला है। साथ ही उन्होंने बताया कि सरकार एक नई जल नीति बनाने पर भी काम कर रहा है, क्योंकि पिछली जल नीति लगभग नौ साल पहले बनाई गई थी।

इस बारे में जानकारी देते हुए मंगलवार को डीजेबी के एक अधिकारी ने कहा, 'हमने उत्तर प्रदेश सरकार से लगभग 50 MGD कच्चा पानी उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। बदले में, हमने उन्हें 100 MGD उपचारित पानी की पेशकश की है। हालांकि अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है, और बातचीत जारी है।' उन्होंने बताया कि डीजेबी ने उत्तर प्रदेश को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) से उपचारित पानी की आपूर्ति का प्रस्ताव रखा है, जिसका उपयोग पार्कों और उद्यानों में बागवानी और कुछ कृषि उद्देश्यों के लिए भी किया जा सकता है।

इसकी वजह बताते हुए अधिकारियों ने कहा कि फिलहाल शहर में डिमांड व सप्लाई के बीच लगभग 290 मिलियन गैलन प्रतिदिन की कमी है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 5 साल में दिल्ली में जल उत्पादन 2020-21 के औसतन 927 MGD से बढ़कर 2024 में लगभग 990-1,000 एमजीडी हो गया है। जबकि शहर में पानी की मांग लगभग 1,290 एमजीडी है। ऐसे में मांग व आपूर्ति के इतने बड़े अंतर को डीजेबी अभी तक पाट नहीं पाया है।

अधिकारियों ने बताया कि फिलहाल ऊपरी गंगा नहर के माध्यम से दिल्ली को लगभग 240 MGD कच्चा पानी प्राप्त होता है, जिसे भागीरथी और सोनिया विहार में स्थित ट्रीटमेंट प्लांटों के जरिए प्रोसेस किया जाता है, और फिर इसी पानी को दक्षिणी दिल्ली के कुछ हिस्सों में सप्लाई कर दिया जाता है।

इसके अलावा अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली सरकार ने एक नई जल नीति बनाने पर भी काम शुरू कर दिया है, जिसका उद्देश्य राजधानी के पुराने बुनियादी ढांचे को उन्नत करना, जल उत्पादन बढ़ाना और सभी क्षेत्रों में समान वितरण सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने बताया कि इसके लिए DJB को पिछले 10 से 15 सालों में जल आपूर्ति, परिवहन और प्रबंधन से संबंधित की गई सभी स्टडीज की समीक्षा करने का निर्देश दिया गया है।

एक अधिकारी ने कहा, 'दिल्ली की आबादी बहुत ज्यादा है और यह लगातार बढ़ती ही जा रही है, ऐसे में उसे जल आपूर्ति में वृद्धि और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में भी बढ़ोतरी की जरूरत है। दिल्ली की पिछली जल नीति को लगभग नौ साल पहले 2016 में अंतिम रूप दिया गया था, जिसमें भविष्य की कार्य योजना की रूपरेखा तैयार की गई थी।' उन्होंने कहा कि जल उत्पादन बढ़ाने के साथ ही DJB ट्रांसमिशन (सप्लाई के दौरान बर्बाद होने वाला पानी) घाटे को कम करने के उपायों पर भी विचार कर रहा है।