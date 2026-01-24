26 जनवरी से पहले दिल्ली में बड़ा सुरक्षा अलर्ट, 1000 पार्किंग स्पॉट्स बने खतरा!

संक्षेप: दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गणतंत्र दिवस से पहले 1000 पार्किंग स्थलों को सुरक्षा के लिए खतरा बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, बिना निगरानी के महीनों से खड़ी पुरानी गाड़ियां आतंकी साजिश का जरिया बन सकती हैं।

दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जोरों पर हैं, लेकिन पुलिस की एक ताजा जांच ने सबके होश उड़ा दिए हैं। स्पेशल सेल ने शहर भर में करीब एक हजार ऐसे पार्किंग स्पॉट्स को 'सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा' करार दिया है, जहां बिना निगरानी के गाड़ियां कई महीनों और सालों से खड़ी हैं। ये जगहें मेट्रो स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों, बाजारों, मॉल्स, ऑफिसों और रिहायशी इलाकों के आसपास हैं,जहां भीड़ सबसे ज्यादा होती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

लाल किले ब्लास्ट ने बढ़ाई चिंता नवंबर 2025 में लाल किले के पास हुए उस भयानक कार बम धमाके ने सबक सिखाया था, जिसमें कम से कम 12 लोग मारे गए थे। हमलावर ने एक i20 कार को पार्किंग में तीन घंटे तक खड़ी रखा और किसी को खबर तक नहीं हुई। अब पुलिस ने दिल्ली की पार्किंग को लेकर अलर्ट जारी किया है। पुलिस का कहना है, 'हम नहीं जानते इन पुरानी गाड़ियों के मालिक कौन हैं, इनमें क्या भरा है और ये यहां क्यों छोड़ दी गई हैं। ये किसी भी वक्त खतरे का सबब बन सकती हैं।'

पुलिस ने पार्किंग का किया सर्वे 16 दिसंबर से मध्य जनवरी तक चली इस बड़ी सर्वे में स्पेशल सेल की दर्जनों टीमें शहर के कोने-कोने में घूमीं। उन्होंने पाया कि इनमें ज्यादातर अनऑथराइज्ड पार्किंग हैं, जहां न तो सीसीटीवी काम करते हैं, न कोई सिक्योरिटी गार्ड है। छोटी-मोटी ट्रैफिक और कानून-व्यवस्था की गड़बड़ियां तो थीं ही, लेकिन असली समस्या ये अटेंडेड नहीं गाड़ियां हैं।

पुलिस ने कई डीसीपी को इस बारे में चेतावनी दी, लेकिन जब कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो स्पेशल सेल ने सीधे पुलिस कमिश्नर को रिपोर्ट सौंपी। एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'ये कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन अब इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।'

ट्रैफिक जाम से लेकर सिक्योरिटी रिस्क तक ये खाली पड़ी गाड़ियां न सिर्फ सुरक्षा के लिए खतरा हैं, बल्कि ट्रैफिक को भी जाम कर रही हैं। पुलिस अब जिला स्तर पर इन गाड़ियों को जब्त करने की तैयारी में है। या तो मालिकों को लौटाई जाएंगी, या स्क्रैप कर दी जाएंगी। अधिकारी मानते हैं कि दिल्ली में ऑथराइज्ड और अनऑथराइज्ड मिलाकर कुल करीब 4,000 पार्किंग स्पॉट्स हैं। लेकिन इनमें से कई ऐसी हैं जहां कोई जवाबदेही नहीं है।