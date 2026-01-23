बारिश और ठंड भी नहीं डिगा सकी जोश, कर्तव्य पथ पर भीगते हुए रिहर्सल देखने पहुंचे लोग

संक्षेप: दिल्ली में भारी बारिश और कड़ाके की ठंड के बावजूद कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी, जहाँ सेना की टुकड़ियों और झांकियों ने अपनी भव्यता का प्रदर्शन किया।

देश के 77वें गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली का मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन लोगों का जोश हाई है। आज सुबह दिल्ली-एनसीआर में बारिश और आंधी के बावजूद कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी।

वीडियो में कैद हुआ देशभक्ति का जज्बा गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मौसम ने कड़ी परीक्षा ली। कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच भी लोग परेड की रिहर्सल देखने पहुंचे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहने हुए हैं और कुछ ने शॉल से अपने सिर ढक रखे हैं, लेकिन कोई अपनी जगह से हिला नहीं।

विजय चौक से लाल किले तक का सफर फुल ड्रेस रिहर्सल की परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू हुई। यह परेड कर्तव्य पथ, सी-हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, तिलक मार्ग और बहादुर शाह जफर मार्ग से होते हुए लाल किले तक जाएगी।

ट्रैफिक और एंट्री के लिए क्या हैं नियम? अगर आप भी इंडिया गेट या कर्तव्य पथ की तरफ रिहर्सल देखने जा रहे हैं, तो इसके लिए प्रवेश केवल ई-निमंत्रण या एडमिट कार्ड के जरिए ही दिया जा रहा है, जो रक्षा मंत्रालय द्वारा 'आमंत्रण पोर्टल' पर जारी किए गए थे। दर्शकों के लिए लगभग 10,000 सीटें उपलब्ध हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को परेड रूट से बचने और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी है। राहत की बात यह है कि रिहर्सल के दौरान यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी और सभी स्टेशन खुले रहेंगे।