Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsएनसीआर Newsdelhi republic day full dress rehearsal kartavya path rain weather traffic advisory
बारिश और ठंड भी नहीं डिगा सकी जोश, कर्तव्य पथ पर भीगते हुए रिहर्सल देखने पहुंचे लोग

बारिश और ठंड भी नहीं डिगा सकी जोश, कर्तव्य पथ पर भीगते हुए रिहर्सल देखने पहुंचे लोग

संक्षेप:

दिल्ली में भारी बारिश और कड़ाके की ठंड के बावजूद कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी, जहाँ सेना की टुकड़ियों और झांकियों ने अपनी भव्यता का प्रदर्शन किया।

Jan 23, 2026 10:58 am ISTAnubhav Shakya लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

देश के 77वें गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली का मौसम भले ही ठंडा हो, लेकिन लोगों का जोश हाई है। आज सुबह दिल्ली-एनसीआर में बारिश और आंधी के बावजूद कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल देखने के लिए भारी भीड़ उमड़ी।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

वीडियो में कैद हुआ देशभक्ति का जज्बा

गणतंत्र दिवस की फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान मौसम ने कड़ी परीक्षा ली। कड़ाके की ठंड और बारिश के बीच भी लोग परेड की रिहर्सल देखने पहुंचे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे लोग बारिश से बचने के लिए रेनकोट पहने हुए हैं और कुछ ने शॉल से अपने सिर ढक रखे हैं, लेकिन कोई अपनी जगह से हिला नहीं।

विजय चौक से लाल किले तक का सफर फुल ड्रेस रिहर्सल की परेड सुबह 10:30 बजे विजय चौक से शुरू हुई। यह परेड कर्तव्य पथ, सी-हेक्सागन, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, तिलक मार्ग और बहादुर शाह जफर मार्ग से होते हुए लाल किले तक जाएगी।

ट्रैफिक और एंट्री के लिए क्या हैं नियम?

अगर आप भी इंडिया गेट या कर्तव्य पथ की तरफ रिहर्सल देखने जा रहे हैं, तो इसके लिए प्रवेश केवल ई-निमंत्रण या एडमिट कार्ड के जरिए ही दिया जा रहा है, जो रक्षा मंत्रालय द्वारा 'आमंत्रण पोर्टल' पर जारी किए गए थे। दर्शकों के लिए लगभग 10,000 सीटें उपलब्ध हैं। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को परेड रूट से बचने और वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करने की सलाह दी है। राहत की बात यह है कि रिहर्सल के दौरान यात्रियों के लिए दिल्ली मेट्रो की सेवाएं उपलब्ध रहेंगी और सभी स्टेशन खुले रहेंगे।

26 जनवरी को क्या होगा खास?

इस बार 26 जनवरी की सुबह प्रधानमंत्री नेशनल वॉर मेमोरियल पर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं, राष्ट्रपति बग्घी में सवार होकर कर्तव्य पथ पर पहुंचेंगी। परेड में तीनों सेनाओं, पैरामिलिट्री फोर्स, एनसीसी (NCC) और एनएसएस (NSS) की टुकड़ियां हिस्सा लेंगी। इसके अलावा विभिन्न राज्यों और विभागों की 30 झांकियां भी प्रदर्शित की जाएंगी

Anubhav Shakya

लेखक के बारे में

Anubhav Shakya
भारतीय जनसंचार संस्थान नई दिल्ली से पत्रकारिता की पढ़ाई करने के बाद जी न्यूज से करियर की शुरुआत की। इसके बाद नवभारत टाइम्स में काम किया। फिलहाल लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। किताबों की दुनिया में खोए रहने में मजा आता है। जनसरोकार, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों में गहरी दिलचस्पी है। एनालिसिस और रिसर्च बेस्ड स्टोरी खूबी है। और पढ़ें
Delhi News
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज , धर्म ज्योतिष , एजुकेशन न्यूज़ , राशिफल और पंचांग पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।